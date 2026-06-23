Evaluarea Națională 2025 a debutat cu proba la Limba și literatura română. După examen, au apărut și primele „perle” ale elevilor, care au stârnit amuzamentul profesorilor și al părinților.

Perla anului la Evaluarea Națională 2026. Ce răspuns uluitor a dat o elevă din Vaslui la proba de Limba Română | Hepta

Prima probă din cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a s-a încheiat. Elevii au susținut examenul la Limba și literatura română, o etapă importantă care poate influența în mod decisiv admiterea la liceu. Pentru mii de candidați din întreaga țară, ziua a fost marcată de emoții, stres și speranța obținerii unei note cât mai bune.

Perla anului la Evaluarea Națională 2026

Odată cu desfășurarea examenului, și-au făcut apariția și tradiționalele „perle” ale elevilor, care în fiecare an reușesc să stârnească zâmbete și comentarii în mediul online. Fie că este vorba despre exprimări neobișnuite, formulări greșite sau răspunsuri surprinzătoare, acestea devin rapid subiect de discuție după fiecare sesiune de examene.

La ieșirea din sălile de examen, mulți elevi au declarat că subiectele au fost accesibile și că s-au descurcat mai bine decât se așteptau. La o școală gimnazială din Vaslui, majoritatea candidaților s-au arătat mulțumiți de modul în care au rezolvat cerințele. Totuși, au existat și exerciții care le-au dat bătăi de cap.

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Printre cele mai dificile cerințe s-a numărat exercițiul care presupunea realizarea unei conexiuni între textul primit la examen și o altă operă literară studiată. De asemenea, unii elevi au întâmpinat dificultăți la exercițiile de gramatică, în special la cele care vizau identificarea propozițiilor subordonate.

Ce răspuns uluitor a dat o elevă din Vaslui la proba de Limba Română

Potrivit relatărilor din Cancan, o elevă a fost întrebată cum i s-a părut examenul. Aceasta a răspuns că s-a descurcat bine, însă a adăugat că unele exerciții „a fost grele”. Greșeala de exprimare a fost remarcată imediat de cei prezenți și a devenit rapid unul dintre momentele comentate după încheierea probei.

Nici simulările Evaluării Naționale, desfășurate în luna martie, nu au fost lipsite de răspunsuri amuzante. Printre cele mai cunoscute „perle” consemnate atunci s-au numărat:

„Personajul avea un cap de păsărică și niște șoareci (cioareci, n.red.) deasupra genunchilor.”

„Reușita unei călătorii depinde în primul rând de punga cu mâncare. Mama pune cornuri, tata pune bere.”, au fost câteva dintre răspunsurile citate de Observator.

Astfel de răspunsuri, deși greșite din punct de vedere academic, reușesc de multe ori să destindă atmosfera tensionată specifică perioadei examenelor.

Emoțiile pentru absolvenții de gimnaziu nu s-au încheiat însă odată cu proba la Limba și literatura română. Urmează examenul la Matematică, considerat de mulți elevi cea mai dificilă probă din cadrul Evaluării Naționale. Rezultatele obținute la cele două examene vor conta decisiv în procesul de admitere la liceu, motiv pentru care candidații continuă să se pregătească intens pentru următoarea etapă.

Până atunci, primele „perle” ale Evaluării Naționale 2025 au reușit deja să atragă atenția și să aducă un strop de umor într-o perioadă plină de emoții pentru elevi, profesori și părinți.