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Cum se vor colecta deșeurile din București după noile regulie. Ce arată autoritățile

Consiliul General al Municipiului București a aprobat noi regulamente în ceea ce privește colectarea deșeurilor din Capitală. Ce este necesar de știut.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 17:35 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 17:44
Cum se vor colecta deșeurile din București după noile regulie. Ce arată autoritățile | Shutterstock
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Consiliul General al Municipiului București a aprobat un nou regulament privind salubrizarea, care aduce schimbări importante în modul în care vor fi colectate și gestionate deșeurile în Capitală.

Cum se vor colecta deșeurile din București după noile regulie

Noile măsuri fac parte din strategia de modernizare a sistemului de colectare și au ca obiectiv reducerea cantității de gunoi care ajunge la groapa de depozitare, precum și creșterea gradului de reciclare.

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea colectării separate a deșeurilor biodegradabile, inclusiv a resturilor alimentare. Acestea vor fi strânse distinct pentru a putea fi transformate în compost sau valorificate prin alte metode, reducând astfel impactul asupra mediului.

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Pe lângă fracțiile deja cunoscute – hârtie și carton, plastic și metal, sticlă și deșeuri reziduale – bucureștenii vor trebui să sorteze și alte trei categorii de deșeuri: textile, biodegradabile și deșeuri periculoase. Totodată, obiectele voluminoase, precum mobilierul vechi, saltelele sau electrocasnicele, dar și uleiul alimentar uzat, vor putea fi predate în Centrele de Aport Voluntar sau în alte puncte speciale de colectare amenajate de autorități.

Implementarea acestor schimbări va fi realizată de fiecare primărie de sector, care va decide modul de organizare a colectării în funcție de infrastructura disponibilă. În unele zone vor fi amplasate insule ecologice digitalizate, dotate cu containere speciale pentru fiecare tip de deșeu.

O altă modificare importantă este introducerea principiului „Plătești pentru cât arunci”. În viitor, costurile pentru serviciul de salubrizare ar putea fi calculate în funcție de cantitatea de deșeuri produsă de fiecare gospodărie sau de modul în care acestea sunt colectate și sortate. Scopul acestei măsuri este încurajarea reciclării și reducerea cantității de gunoi menajer.

Și deșeurile vegetale rezultate din gospodării, grădini, parcuri sau spații verzi vor fi colectate separat, urmând să fie transformate în compost.

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Regulamentul introduce și modificări privind activitatea operatorilor de salubrizare. Aproximativ 30% din deșeuri vor fi ridicate pe timpul nopții, între orele 22:00 și 06:00, pentru a reduce aglomerația din trafic și a eficientiza procesul de colectare. În același timp, utilajele folosite pentru măturarea și spălarea străzilor nu vor mai putea circula pe arterele pe care circulă mijloace de transport în comun în intervalele de vârf, respectiv între orele 06:00–10:00 și 15:30–19:00.

Ce au stabilit autoritățile

Autoritățile au mai stabilit ca, o dată pe lună, să fie organizate acțiuni ample de curățenie, care vor include măturarea mecanizată și spălarea carosabilului. Poliția Locală va sprijini aceste intervenții prin eliberarea benzilor ocupate de mașini parcate, arată acest site.

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Operatorii de salubrizare vor trebui să respecte noi standarde de performanță, inclusiv colectarea separată a deșeurilor provenite din activități comerciale. În cazul în care obligațiile nu vor fi respectate, aceștia riscă sancțiuni cuprinse între 500 și 25.000 de lei.

Potrivit Primăriei Capitalei, toate măsurile prevăzute în noul regulament vor fi implementate treptat, până în anul 2033, astfel încât Bucureștiul să se alinieze obiectivelor europene privind gestionarea deșeurilor și protejarea mediului.

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