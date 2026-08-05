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Președintele Nicușor Dan a făcut publică declarația de avere a partenerei de viață, Mirabela Grădinaru. Ce arată documentele

Pe data de 5 august 2026, Președintele României Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru. În documentul cu pricina se arată bunurile, veniturile, dar și conturile bancare administrate de aceasta.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 05 August 2026, 13:47 | Actualizat Miercuri, 05 August 2026, 13:58
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Președintele Nicușor Dan a făcut publică declarația de avere a partenerei de viață, Mirabela Grădinaru. Ce arată documentele | Profimedia Images
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Președintele Nicușor Dan a făcut publică, miercuri, 5 august, declarația de avere și declarația de interese ale partenerei sale, Mirabela Grădinaru.

Președintele Nicușor Dan a făcut publică declarația de avere a partenerei de viață, Mirabela Grădinaru

Anunțul a fost făcut chiar de șeful statului, care a explicat că decizia a fost luată pentru a asigura transparența și pentru a elimina orice speculații legate de situația patrimonială a acesteia.

Conform documentelor publicate, Mirabela Grădinaru este proprietara unui teren intravilan cu o suprafață de 1.152 de metri pătrați în comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, teren achiziționat în anul 2021.

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Declarația arată că, în 2025, aceasta a dobândit prin moștenire mai multe cote-părți din terenuri aflate în comuna Zăpodeni, județul Vaslui. Este vorba atât despre terenuri intravilane și extravilane, cât și despre o vie. În același an, a moștenit și o cotă dintr-un teren intravilan situat în municipiul Vaslui, bun provenit de la tatăl său.

În patrimoniul său se regăsesc și cote din două imobile primite prin succesiune. Una dintre acestea este o casă de 69 de metri pătrați din municipiul Vaslui, moștenită de la tatăl său, iar cealaltă este o locuință de 84 de metri pătrați din comuna Zăpodeni, primită de la bunici.

La capitolul bunuri mobile, Mirabela Grădinaru deține două autoturisme: un Renault Clio fabricat în 2016 și un Opel Vectra din 1992, ambele cumpărate.

Documentul mai arată că aceasta are deschise două conturi curente, unul la ING Bank și unul la Banca Transilvania. La momentul completării declarației, niciunul dintre cele două conturi nu avea fonduri disponibile.

Totodată, Mirabela Grădinaru figurează cu un împrumut în valoare de 116.563 de lei acordat Asociației S.O.S. Orașul, organizație cu sediul în Cluj-Napoca. Potrivit declarației de interese, ea ocupă funcția de președinte al acestei asociații.

În ceea ce privește investițiile, partenera președintelui deține acțiuni ale companiei Renault, achiziționate prin programul de acționariat destinat angajaților, valoarea acestora fiind estimată la aproximativ 4.000 de euro.

Care este salariul pe care Mirabela Grădinaru îl încasează de la Automobile Dacia

Declarația de avere arată că Mirabela Grădinaru a obținut în anul 2025 venituri salariale de 158.360 de lei de la Automobile Dacia, ceea ce înseamnă un venit mediu de aproximativ 13.000 de lei pe lună.

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Documentul mai arată că aceasta deține acțiuni Renault în valoare de aproximativ 4.000 de euro, achiziționate prin programul de acționariat destinat angajaților companiei.

În declarație sunt menționați și cei doi copii ai cuplului prezidențial, Aheea și Antim, fiecare beneficiind în 2025 de o alocație de stat în valoare totală de 3.504 lei.

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