Soția lui Sorin Anghel, bărbatul ucis la Padina, prima declarație despre tragedie. Ce a mărturisit femeia în fața polițiștilor

Soția lui Sorin-Eugen Anghel, bărbatul ucis la hotelul din Padina, a oferit primele declarații despre noaptea în care s-a produs tragedia. Iată ce a mărturisit femeia în fața polițiștilor!

Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate declarația soției lui Sorin Anghel, bărbatul ucis la hotelul din Padina. Femeia a vorbit pentru prima dată despre tragedia desfășurată în noaptea de 10 spre 11 februarie 2024. Iată ce a declarat în fața anchetatorilor despre șirul evenimentelor!

Citește și: Cum a reacționat sora lui Sorin Anghel când a dat nas în nas cu presupușii criminali ai fratelui său. Gestul îndurerat al femeii

Prima declarație a soției lui Sorin Anghel, bărbatul ucis la hotelul din Padina

Soția lui Sorin Anghel a relatat cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în seara cu tragedia, menționând fiecare pas făcut de partenerul ei de viață. Mai mult decât atât, femeia a precizat faptul că cei trei bărbați au stat cu Alex Velea aproape toată noaptea, apoi cântărețul ar fi dispărut, înainte de a avea loc conflictul.

„Sunt soția numitului Sorin-Eugen Anghel. Suntem căsătoriți din anul 2011 și împreună avem doi copii, de zece și cinci ani.

În ziua de 10.02.2024, am venit la Padina împreună cu soțul meu și o prietenă de-a noastră. Ne-am cazat la cabana <<Colț de rai>> unde se afla cazată sora lui Eugen, soțul ei, și alți prieteni de-ai noștri.

Am venit la Padina, deoarece la ora 14:00 începea un concert în fața hotelului Belmont, la care participa și Dj Dirty Nano. Am stat cu toții la concert afară, până seara târziu, până când concertul s-a terminat. Lângă scenă era o masă la care se aflau Alex Velea, Antonia și Alina Eremia și alte persoane necunoscute.

Noi, toți din grupul nostru, am făcut poze cu Alex Velea și Antonia.

După ce concertul s-a terminat, am intrat în pub-ul hotelului. Noi am stat la masă pe stânga, lângă bar și intrarea secundară a pub-ului. Antonia și Alina Eremia nu au venit la pub.

Pe Alex Velea l-am văzut pe parcursul serii la pub, la masa din fața ușii principale. Acesta era la masă cu trei bărbați de etnie romă, care ulterior l-au bătut și tăiat pe soțul meu. Nu îi cunoșteam pe acei bărbați niciunul dintre noi. În timpul incidentului nu l-am mai văzut pe Alex Velea.

Majoritatea celor din anturajul nostru am dansat în fața lăutarilor. Aceștia erau poziționați aproape de bar, pe stânga, cum se intră pe ușa principală.

Noi am dansat pe parcursul serii mai multe ore. La un moment dat, eu m-am urcat pe un scaun și am continuat să dansez. Unul dintre bărbații de etnie romă a venit în zona unde dansam și a început și el să danseze. Nu am fost atentă la acest bărbat fiind amplasat pe dreapta mea, iar soțul meu în fața mea.

L-am văzut pe soțul meu când i-a dat cu pumnul acelui bărbat. Nu știu de ce a reacționat așa soțul meu.

Din cauza stării emoționale în care mă aflu, nu mai știu cum soțul meu și eu am ajuns la bar, iar cei trei bărbați au venit după el. Soțul meu a spart două sticle și le ținea în mână pentru a se apăra cu ele.

Acei bărbați aruncau spre soțul meu cu sticle și pahare. Doi dintre bărbații de etnie au intrat peste noi în bar și l-au lovit pe soțul meu, dar nu pot preciza unde l-au lovit. (...) Rețin și că am văzut un cuțit în mâna unuia dintre ei, dar nu îmi amintesc în mâna căruia dintre ei.

Acesta s-a dus către soțul meu și a dat în el, dar nu am observat unde l-a lovit. Soțul meu era căzut peste niște lădițe cu băutură. Eram disperată și nu mai știam cum să fac să îl ajut. Am tras și eu de mâna aceluia care avea cuțit în mână, iar el m-a respins, a zis că ne omoară pe toți și m-a lovit cu palma peste față.

Nu mai știu cum am ajuns cu toții afară ieșind pe ușa principală, iar acolo au venit iar agresorii care l-au lovit iar pe soțul meu. Eu încercam să îl susțin întrucât nu se mai ținea pe picioare.

Și Ghenea încerca să îl apere pe soțul meu și striga la agresori să se oprească, moment în care și el a fost lovit de unul dintre ei, nu știu care. La urmă, Ghenea a căzut pe sol fiind plin de sânge. Apoi agresorii au fugit.

Cei care erau cu noi au vrut să îl urce în mașină să îl ducem la spital. Totodată, eu am sunat și la 112 și le-am spus că soțul meu nu are puls. Cei de la ambulanță mi-au spus să nu îl mișcăm și să încercăm să îl resuscităm.

Am încercat să îl resuscităm, dar nu am reușit. Sunt într-o stare emoțională delicată datorită celor întâmplate, astfel că nu sunt pregătită la acest moment să ofer mai multe amănunte.

Soțul meu era plin de sânge pe față și pe tot corpul, fiind tăiat de agresori.”, se arată în declarația depusă de soția victimei la Poliție, citată de Antena 3 CNN.

Citește și: Alex Velea, primele declarații după crima de la petrecerea din Padina. Cum explică imaginile alături de principalii suspecți

Medicii legiști au aflat cum a murit Sorin-Eugen Anghel

Sorin-Eugen Anghel, bărbatul care a fost înjunghiat mortal la o petrecere cu vedete de la Padina, urma să împlinească 42 de ani pe data de 15 februarie 2024.

Potrivit medicilor legiști, care au efectuat autopsia, citați de Antena 3 CNN, Sorin Anghel a murit după ce ar fi fost înjunghiat de șase ori. Bărbatul ar fi avut patru înțepături în zona capului și două în spate. Rănile suferite au fost incompatibile cu viața.