Atleta care a ales să-și pună capăt zilelor la doar 21 de ani. Ce s-a întâmplat și cum arăta frumoasa sportivă medaliată mondial

Atleta care a ales să-și pună capăt zilelor la doar 21 de ani se confrunta cu probleme care au determinat-o să ajungă la această decizie. Deși era premiată la nivel mondial, Emilia Brangefalt a renunțat la tot ce îi rezerva viitorul. Iată cu ce probleme se confrunta sportiva.

Emilia Brangefalt, originară din Suedia, a fost o atletă care a obținut medalii recunoscute la nivel mondial și care părea că trăiește cea mai bună perioadă a vieții ei. Sportiva a fost medaliată cu bronz pe plan mondial, dar acest aspect nu i-a oferit destule motive pentru care să nu recurgă la gestul suprem.

Atleta a trecut prin momente groaznice înainte să apleze la sinucidere, iar prietenii și apropiații au rămas fără cuvinte când au aflat de modalitatea în care ea a ales să pună stop problemelor.

Cu ce probleme de sănătate se confrunta atleta de 21 de ani înainte de sinucidere

Emilia Brangefalt avea doar 21 de ani în momentul în care a decis să își pună capăt zilelor. Aceasta suferea de depresie de o perioadă bună de timp, cu toate că nu le permitea apropiaților să observe acest aspect.

Depresia a apărut pe fondul interzicerii de a participa la concursuri de Trail Running, concursuri de alergare pe poteci și prin pădurile din zonele montane în special. Emilia a primit această interdicție în urma unor probleme de sănătate care nu îi mai permiteau să depună un asemenea efort.

Atleta începuse să aibă probleme cardiace, medicii descoperit în urmă cu ceva timp faptul că ritmul bătăilor inimii sale era mult prea mare în perioada de odihnă. Valorile erau îngrijorătoare, situându-se între 120 și 150 de bătăi pe minut.

Cu toate că problemele cardiace persistau, Emilia a continuat să participe la evenimente sportive, dar nu era mulțumită de faptul că avea interdicție acolo unde și-a dorit cel mai mult să activeze.

Atleta suedeză a fost deprimată de activitatea scăzută pe care o avea și astfel a dezvoltat o depresie care i-a adus sfârșitul la o vârstă foarte fragedă. Emilia a anuțat chiar și pe o rețea socială pe care o folosea faptul că se confruntă cu o depresie severă din cauza a tot ceea ce se întâmpla în viața ei.

„A trecut ceva timp de când nu am mai postat nimic aici. Și asta pentru că de la sfârșitul lunii iulie corpul meu a cedat. Nu am reușit să mă mai antrenez deloc din cauza ritmului cardiac extrem de ridicat (120-150 bătăi pe minut) doar stând în picioare. Doar să faci o plimbare este dureros acum. Am fost la spital și am vizitat medicul de peste 20 de ori, dar fiecare test de sânge/ ekg/ ciclu este bun. Totuși, corpul meu este super stresat, deși i-am oferit atât de multă dragoste în ultimele luni. Poate a fost prea mult pentru o fată de 21 de ani să alerge Transvulcania 48k și WMTRC 45k cu mai puțin de o lună între ele.”

„Sunt super tristă pentru că alergarea și antrenamentul înseamnă foarte mult. Dar acum, este dificil să trăiesc o viață normală. Am petrecut mai multe ore în pat decât în picioare în ultima lună. Poate într-o zi mă voi întoarce. Sau poate că nu. Sper că al meu corp să se poată recupera din asta” a fost declarația pe care a făcut-o sportiva pe data de 4 noiembrie 2023 pe pagina sa de Instagram.

Emilia nu a mai putut rezista foarte mult, așa că pe data de 13 noiembrie a decis să își ia viața, renunțând la tot ce clădise în cariera sa sportivă.

Președintele Federației Suedeze de Atletism, Kajsa Bergqvist, o fostă sportivă medaliată tot cu bronz la Jocurile Olimpice din 2000 de la Sidney, a transmis un mesaj prin care să-și declare regretul cu privire la moartea Emiliei.

„Este atât de tragic. Mă chinui să îmi găsesc cuvintele. Nu o știam pe Emilia personal, dar știu că este o persoană foarte bună, un spirit vizionar, o fată șarmantă și talentată, care avea toată viața înainte. În numele sportului suedez, trimit cel mai călduroase gânduri către persoanele cele mai apropiate de ea” este declarația pe care a făcut-o Președintele Federației Suedeze de Atletism.