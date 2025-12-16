Antena Căutare
Home News Auto (P) Care sunt caracteristicile de care să ții cont atunci când alegi o mașină de oraș?

(P) Care sunt caracteristicile de care să ții cont atunci când alegi o mașină de oraș?

O mașină de oraș răspunde unui stil de viață alert, cu deplasări frecvente pe distanțe scurte. Aceste vehicule au dimensiuni compacte, virări rapide și dotări care sprijină condusul zilnic în spații restrânse sau aglomerate.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 16 Decembrie 2025, 16:39 | Actualizat Marti, 16 Decembrie 2025, 16:41
Descoperă cum alegi mașina potrivită pentru tine | Freepik

Să alegi o astfel de mașină se traduce prin reducerea timpului pierdut căutând parcare, manevre mai ușoare în intersecții aglomerate și costuri mai bune la consum sau întreținere.

Beneficiezi de economie de timp și bani. Dacă folosești mașina în oraș, observi rapid cât de bine ajută o rază de virare mică la parcări laterale sau cât de mult contează consumul redus când te miști din ambuteiaj în ambuteiaj. Următoarele criterii te susțin să faci o alegere informată, adaptată nevoilor tale urbane. Să le analizăm pe rând, cu exemple clare și detalii relevante pentru fiecare aspect.

Dimensiuni și manevrabilitate

  • dimensiunea contează: caută o mașină cât mai compactă; modele precum Suzuki Ignis se descurcă ușor printre mașini parcate neregulamentar sau pe străzi înguste;
  • raza de bracare: află valoarea razei de virare (ideal sub 5 metri), pentru a-ți ușura întoarcerea dintr-o mișcare și parcarea în spații mici.
Articolul continuă după reclamă

Consum și tip de motorizare

  • consum redus: traficul urban, cu frecvente porniri și opriri, impune un consum crescut; optează pentru motorizări mici, pe benzină, hibride sau electrice; motoarele diesel pierd din eficiență în oraș, iar modelele pe benzină sau hibride se adaptează mai ușor la acest regim; · hybrid sau electric: un model precum Ignis hybrid combină motorul pe benzină cu un sistem mild hybrid de 12V, menținând consumul sub 5 l/100 km, chiar și în oraș; recuperarea energiei la frânare și asistența electrică la pornire ajută la economisirea carburantului;
  • autonomie și infrastructură: modelele electrice impresionează prin silențiozitate și costuri mici de alimentare, dar asigură-te că rețeaua de stații de încărcare din oraș acoperă nevoile tale; autonomia uzuală pentru oraș se situează între 200 și 350 km.

Confort și ergonomie

  • scaune reglabile și interior practic: un habitaclu gândit ergonomic îți sporește confortul, mai ales când petreci mult timp în trafic; fii atent la scaune cu reglaje multiple și la poziția volanului;
  • suspensie adaptată orașului: o suspensie fermă dar elastică, precum cea oferită pe unele modele de oraș, atenuează denivelările și îl menține pe șofer relaxat;
  • dotări pentru confort zilnic: aer condiționat, sistem multimedia cu Bluetooth, geamuri electrice, scaune încălzite sau cameră de marșarier – toate acestea contribuie la o experiență de condus mai plăcută;
  • zgomot interior redus: o izolare bună și un motor silențios fac diferența în orele de trafic intens; citește recenzii sau ia mașina în probe pentru a evalua nivelul de zgomot perceput în interior.

Siguranță și tehnologii pentru oraș

  • dotări de bază: asigură-te că ai airbaguri frontale, laterale și tip cortină, sistem de frânare automată și o structură de caroserie gândită pentru protecție la impact;
  • tehnologii utile: camerele video pentru mersul cu spatele, sistemele de asistență la pornirea din rampă, controlul tracțiunii sau avertizările la depășirea benzii sporesc siguranța urbană; controlul vitezei pentru drumurile expres te ajută la relaxarea în afara localității.

O mașină de oraș bine aleasă îți oferă flexibilitate, te ajută să ajungi rapid acolo unde ai nevoie, menținându-ți bugetul sub control și asigurând o experiență plăcută pentru tine și pasageri. Investește timp în cercetare, testează personal opțiunile, folosește sfaturile de mai sus și vei găsi cu ușurință modelul potrivit. Obține mobilitatea de care ai nevoie, păstrând un echilibru între costuri, eficiență, confort și siguranță.

Înapoi la Homepage
AS.ro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Observatornews.ro Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu
Antena 3 Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
SpyNews O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Impozit auto diferențiat după motor și norma de poluare. Autoturismele pentru care se anunță scăderi de taxe
Impozit auto diferențiat după motor și norma de poluare. Autoturismele pentru care se anunță scăderi de taxe
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr
A pozat în costum de baie la 69 de ani. Actrița se află în luna de miere alături de soțul cu 14 ani mai tânăr Catine.ro
(P) Cum să alegi asigurarea auto potrivită în funcție de vechimea mașinii?
(P) Cum să alegi asigurarea auto potrivită în funcție de vechimea mașinii?
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău brusc
O femeie a murit în sala de așteptare a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Rădăuți. I s-ar fi făcut rău... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 decembrie 2025. Leii sunt relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor
Porțile karmice ale lunii decembrie: ce zodii se vor elibera și care se vor confrunta cu umbrele lor Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu
Industria din România în care poţi câştiga aproape 12.000 de lei în mână, dublu faţă de salariul mediu Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești
Cele cinci sosuri-mamă pe care trebuie să le cunoști. Ele stau la baza bucătăriei franțuzești HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x