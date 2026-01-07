Care este numele din buletin al lui Jador! Cum îl cheamă cu adevărat

Pe Jador îl știe toată lumea, însă puțini sunt cei care cunosc numele real al artistului din spatele succesului muzical.

Deși este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, identitatea sa din buletin rămâne, pentru mulți fani, un detaliu surprinzător.

Jador, originar din Bacău, poartă în actul de identitate numele Remus Ionuț Dumitrache. Artistul a ajuns cunoscut publicului larg atât prin aparițiile sale televizate, cât și prin piesele lansate de-a lungul timpului, care au ocupat frecvent primele poziții în topurile muzicale și în trendingul online.

Succesul nu a venit însă ușor. Jador provine dintr-o familie modestă și nu s-a ferit niciodată să vorbească despre copilăria dificilă pe care a avut-o. Cu toate acestea, ambiția și determinarea l-au ajutat să depășească obstacolele și să demonstreze că poate reuși prin muncă și perseverență.

De curând, artistul a primit urări și felicitări de la fani și dintr-un alt motiv. Pe data de 7 ianuarie 2026, zi în care românii îl sărbătoresc pe Sfântul Ion, Jador a publicat un mesaj emoționant pe Instagram. În descrierea unei fotografii în care apare ținând un tort în mână, cântărețul a vorbit despre recunoștință, credință și oamenii importanți din viața sa.

„La mulți ani de Sfântul Ion! Astăzi e ziua mea și simt recunoștință pentru tot ce am și pentru toți oamenii minunați din viața mea”, a scris artistul, transmițându-i totodată un mesaj special partenerei sale, Oana. Jador a amintit și un citat biblic despre Ioan Botezătorul, mărturisind că se simte binecuvântat și mândru să poarte acest nume.

„La mulți ani de Sfântul Ion! ✨ Astăzi e ziua mea și simt recunoștință pentru tot ce am și pentru toți oamenii minunați din viața mea. La mulți ani, Oana, iubirea mea! Mulțumesc că ești lumina și liniștea mea în fiecare zi. ❤️ Iisus spune despre Ioan Botezătorul: „Nu s-a ridicat între cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan.” (Matei 11:11) Mă simt binecuvântat și mândru să port acest nume. Dumnezeu să dăruiască tuturor sănătate, pace și bucurie în suflet”, a fost mesajul întreg pe care el l-a postat în mediul online, alături de mai multe fotografii.

Mesajul a fost apreciat de fani, care i-au transmis sute de urări, demonstrând încă o dată că Jador nu este doar un nume de scenă cunoscut, ci și un artist care reușește să creeze o legătură autentică cu publicul său.