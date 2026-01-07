Antena Căutare
Care este numele din buletin al lui Jador! Cum îl cheamă cu adevărat

Pe Jador îl știe toată lumea, însă puțini sunt cei care cunosc numele real al artistului din spatele succesului muzical.

Publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 13:32 | Actualizat Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 16:38
Care e numele din buletin al lui Jador! Cum îl cheamă cu adevărat pe cântăreț | antena 1

Deși este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, identitatea sa din buletin rămâne, pentru mulți fani, un detaliu surprinzător.

Care e numele din buletin al lui Jador! Cum îl cheamă cu adevărat pe cântăreț

Jador, originar din Bacău, poartă în actul de identitate numele Remus Ionuț Dumitrache. Artistul a ajuns cunoscut publicului larg atât prin aparițiile sale televizate, cât și prin piesele lansate de-a lungul timpului, care au ocupat frecvent primele poziții în topurile muzicale și în trendingul online.

Citește și: Jador a reacționat dur după ce soția lui a fost criticată din cauza siluetei sale. Cum arată Oana Ciocan la 6 luni după naștere

Succesul nu a venit însă ușor. Jador provine dintr-o familie modestă și nu s-a ferit niciodată să vorbească despre copilăria dificilă pe care a avut-o. Cu toate acestea, ambiția și determinarea l-au ajutat să depășească obstacolele și să demonstreze că poate reuși prin muncă și perseverență.

De curând, artistul a primit urări și felicitări de la fani și dintr-un alt motiv. Pe data de 7 ianuarie 2026, zi în care românii îl sărbătoresc pe Sfântul Ion, Jador a publicat un mesaj emoționant pe Instagram. În descrierea unei fotografii în care apare ținând un tort în mână, cântărețul a vorbit despre recunoștință, credință și oamenii importanți din viața sa.

„La mulți ani de Sfântul Ion! Astăzi e ziua mea și simt recunoștință pentru tot ce am și pentru toți oamenii minunați din viața mea”, a scris artistul, transmițându-i totodată un mesaj special partenerei sale, Oana. Jador a amintit și un citat biblic despre Ioan Botezătorul, mărturisind că se simte binecuvântat și mândru să poarte acest nume.

„La mulți ani de Sfântul Ion! ✨ Astăzi e ziua mea și simt recunoștință pentru tot ce am și pentru toți oamenii minunați din viața mea. La mulți ani, Oana, iubirea mea! Mulțumesc că ești lumina și liniștea mea în fiecare zi. ❤️ Iisus spune despre Ioan Botezătorul: „Nu s-a ridicat între cei născuți din femeie unul mai mare decât Ioan.” (Matei 11:11) Mă simt binecuvântat și mândru să port acest nume. Dumnezeu să dăruiască tuturor sănătate, pace și bucurie în suflet”, a fost mesajul întreg pe care el l-a postat în mediul online, alături de mai multe fotografii.

Citește și: Primele imagini cu fiul lui Jador. Videoclipul emoționant pe care artistul i-l dedică fiului său

Mesajul a fost apreciat de fani, care i-au transmis sute de urări, demonstrând încă o dată că Jador nu este doar un nume de scenă cunoscut, ci și un artist care reușește să creeze o legătură autentică cu publicul său.

Ion Țiriac a fost detronat din topul celor mai bogați români. Cine i-a luat locul... În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane...
AS.ro Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Observatornews.ro Oraşul în care milioane de oameni înfruntă ierni la -30 de grade fără centrale termice sau calorifere Oraşul în care milioane de oameni înfruntă ierni la -30 de grade fără centrale termice sau calorifere
Antena 3 Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
