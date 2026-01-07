Actorul american de origine română Sebastian Stan, câştigător al Globului de Aur şi nominalizat la Oscar pentru rolul din „The Apprentice”, este în negocieri pentru a se alătura lui Robert Pattinson în filmul „The Batman Part II” al DC Studios.

Sebastian Stan nu este străin de eroii şi răufăcătorii costumaţi, având în vedere că l-a interpretat pe Bucky Barnes/The Winter Soldier în numeroase filme Marvel.

În ce film important de la Hollywood va juca actorul român Sebastian Stan. Alături de cine îl vom vedea pe marile ecrane

Nu este clar ce rol va juca în viitoarea aventură a Cavalerului Negru şi dacă va fi adversarul sau aliatul lui Bruce Wayne, informează Variety, potrivit news.ro.

Mult aşteptata continuare a filmului cu supereroi, regizată de Matt Reeves, va intra în producţie în primăvară, urmând să fie lansată în octombrie 2027 de Warner Bros. „The Batman” a fost lansat în martie 2022 şi a încasat 772 de milioane de dolari la box office la nivel mondial.

„The Batman Part II”, scris de Reeves şi Mattson Tomlin, a adăugat recent nominalizată la Oscar Scarlett Johansson la o distribuţie secundară deja plină de vedete, cu Colin Farrell revenind în rolul lui Oz Cobb (alias The Penguin), Jeffrey Wright în rolul comisarului James Gordon şi Andy Serkis în rolul lui Alfred Pennyworth. Barry Keoghan este de asemenea aşteptat să apară din nou în rolul Joker. Johansson şi Stan au lucrat împreună în mai multe aventuri ale Avengers. El a mai apărut alături de Pattinson în „The Devil All the Time”, o poveste care a debutat pe o platformă de streaming celebră, în 2020.

„The Batman Part II” a avut o lungă perioadă de gestare, Reeves lucrând pentru a-şi depăşi prima versiune a aventurii din benzile desenate, apreciată de critici şi plină de realism.

„A fost o călătorie lungă, dar sunt incredibil de entuziasmat. Sunt foarte mândru de scenariul pe care l-am scris împreună cu Mattson”, a declarat Reeves pentru Variety la Emmy Awards în septembrie.

Regizorul a dezvăluit, de asemenea, măsurile extreme la care a recurs echipa filmului „The Batman” pentru a păstra secretul poveştii. „Am pus scenariul într-o pungă secretă care are literalmente un lacăt cu cod. Pattinson era în New York la momentul respectiv, iar totul este supus unor măsuri de securitate stricte”.

Deşi „The Batman Part II” nu face parte oficial din noul DCU relansat, filmul este în continuare în dezvoltare sub egida DC Studios a lui James Gunn şi Peter Safran. Noul univers cinematografic al supereroilor a debutat vara trecută cu „Superman”, care a încasat 615 milioane de dolari în întreaga lume. „Supergirl” va ajunge în cinematografe în curând (la 26 iunie), urmat de „Clayface” (programat pentru septembrie 2026), sequel-ul „Superman” intitulat „Man of Tomorrow” (iulie 2027) şi un nou film „Wonder Woman” care se află în lucru.

Stan a apărut recent în „Thunderbolts*”, un film MCU care a dezamăgit la box office. Printre rolurile sale se numără „I, Tonya” şi „A Different Man”. El va apărea în continuare în „Avengers: Doomsday” şi în thrillerul „Fjord” de Cristian Mungiu.

DC Studios nu a făcut niciun comentariu cu privire la distribuţie. Stan este reprezentat de CAA şi B-Side Management. Deadline a relatat primul distribuţia lui Stan.