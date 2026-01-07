Suma uriașă pe care Vali Vijelie o plătește ca impozit pentru proprietățile sale. Cât de multe apartamente deține

Vali Vijelie este, fără îndoială, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din muzica de petrecere. Iată cât plătește impozit pentru toate proprietățile sale!

Succesul său nu a apărut peste noapte, ci este rezultatul multor ani de muncă intensă, evenimente numeroase și alegeri financiare făcute cu cap.

Acesta, pe lângă cariera muzicală solidă, a știut să își construiască și o adevărată avere, investind constant în imobiliare.

De-a lungul timpului, Vali Vijelie a fost extrem de solicitat la nunți, botezuri și alte evenimente, iar veniturile obținute din muzică au fost direcționate, în mare parte, către achiziția de locuințe.

Artistul a ajuns să dețină atât de multe apartamente încât, după cum chiar el recunoaște, nici nu mai știe numărul exact al acestora. Cert este însă că investițiile îi aduc câștiguri constante și îi asigură stabilitatea financiară pe termen lung.

Un rol important în deciziile sale l-a avut tatăl său, care l-a învățat încă de tânăr să fie cumpătat și să îmbine plăcerile personale cu investițiile sigure. Deși la început nu a înțeles de ce este îndemnat să cumpere locuințe, în timp, Vali Vijelie a realizat că imobiliarele reprezintă o adevărată plasă de siguranță, indiferent de schimbările pe care le poate aduce viața.

„Tata tot timpul mă învăța să am grijă ce fac cu banii mei. Mi-a spus să îmi fac plăcerile, dar să mă pregătesc și pentru viitor. Nu am înțeles atunci de ce mă punea să cumpăr case. (…) Am cumpărat și casa și de fiecare dată mă gândesc la ceea ce îmi spunea el atunci”, a povestit artistul într-o emisiune online, potrivit cancan.ro.

Astăzi, Vali Vijelie deține aproximativ 30 de apartamente. O astfel de avere vine însă și cu obligații financiare pe măsură. Dacă impozitul mediu pentru o locuință este de aproximativ 400 de lei pe an, manelistul ajunge să plătească în jur de 12.000 de lei anual doar pentru taxele aferente proprietăților sale. O sumă deloc neglijabilă, dar care nu pare să îl descurajeze.

Chiar și în aceste condiții, investițiile rămân extrem de profitabile. Veniturile generate de apartamente îi permit lui Vali Vijelie să ducă un stil de viață confortabil, lipsit de griji, și să continue să își îndeplinească dorințele, demonstrând că succesul financiar vine nu doar din câștiguri mari, ci și din decizii inteligente.