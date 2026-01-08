Antena Căutare
Juno, anunț surprinzător în mediul online. Artistul s-a lăsat pe mâna medicilor. Ce schimbare a făcut

Juno le-a dezvăluit fanilor că a luat o decizie importantă. Iată ce schimbarea făcut actorul din Iubire cu parfum de lavandă.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 16:29
Juno, anunț surprinzător în mediul online

Juno, pe numele său real Alex Stancu, are 26 de ani și este pasionat de muzică încă din copilărie. Acesta a știut dintotdeauna că parcursul său în viață trebuie să fie unul artistic. Recent, el a captivat atenția telespectatorilor și în rolul de actor, dându-i viață lui Rocky în serialul original Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1. Îl puteți vedea pe artist în AntenaPLAY, unde se pot urmări toate episoadele serialului.

Ei bine, în urmă cu doar câteva minute, Juno a anunțat că a apelat la ajutorul medicilor.

Ce schimbare și-a dorit Juno la început de 2026

Artistul a postat pe conturile sale de socializare o fotografie care i-a surprins pe fani. Acesta apare ras în cap și cu scalpul aparent iritat. Fotografia este însoțită de mesajul: „Mi-am făcut implant (...) Vă povestesc!”

Urmăritorii așteaptă cu nerăbdare să afle mai multe detalii. Tânărul nu a vorbit până acum de o astfel de dorință și toți stau cu ochii pe el să vadă motivul din spatele deciziei sale.

Juno apărea deseori cu șapcă, însă nimeni nu s-a gândit că poate ascunde un complex al artistului. Încă nu se cunosc detalii legate, cum am spus, de motiv sau de clinica ori specialiștii la care a apelat.

Implantul de păr este una dintre cele mai populare intervenții în rândul bărbaților. Conform unei surse, în ultimii cinci ani, statisticile clinicilor din România arată o creștere de 300% a procedurilror de implant capilar.

Hotărârea de a apela la ajutorul specialiștilor este una dificilă, fiind făcută în urma unei analize a riscurilor, a rezultatelor și a reputației. Psihologia valorii are un impact majos în decizia finală. Această intervenție le poate reda bărbaților încrederea în sine.

Prețul diferă de la intervenție la intervenției, ținând cont de cât de extinse sunt zonele fără păr, cât de multe sunt, dar și de numărul și calitatea firelor de păr care urmează să fie extrase și transplanate. De asemenea, durata procedurii poate influența costul total.

