Ion Țiriac a fost detronat din topul celor mai bogați români. Cine i-a luat locul

Ion Țiriac a fost ani de zile în topul celor mai bogați oameni din România. Iată cine l-a surclasat pe miliardar.

Anul 2026 a adus schimbări și în rândul miliardarilor. Ion Țiriac, deși cu o avere de 2,3 miliarde de dolari (față de 2,1 miliarde în 2025), ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai bogați oameni din România.

Cine l-a surclasat pe miliardarul Ion Țiriac în topul celor mai bogați români

Conform unei surse, în 2026, Ion Țiriac este pe locul III în topul celor mai bogați români. Acesta a fost surclasat de doi antreprenori, și anume: Matei Zaharia, în vârstă de 42 de ani, și Ion Stoica, în vârstă de 62 de ani. Cei doi nu locuiesc în România. Matei Zaharia locuiește în Canada, iar Ion Stoica în California, Statele Unite ale Americii.

Aceștia sunt cofondatorii Databricks, iar averea lor a tot crescut în ultimii ani. Dacă în 2025 dispuneau de 2,5 miliarde de dolari, ei bine, la început de 2026, suma a ajuns la 3,9 miliarde de dolari. În 2024, cei doi aveau o avere de 1,2 miliarde de dolari. Cei doi se află pe locul 1.462 în topul miliardarilor lumii.

Domeniul de activitate al Databricks este unul de succes, fiind o companie globală de date, analiză și inteligență artificială. Afacerea lor a fost evaluată la 62 de miliarde de dolari.

Lista celor mai bogați români continuă cu Dragoș Pavăl, de la Dedeman, care are o avere de 2,2 miliarde de dolari. Daniel Dineș, cu o aver de 1,8 miliarde de dolari. Adrian Pavăl, cu o avere de 1,5 miliarde de dolari.