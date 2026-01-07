Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ion Țiriac a fost detronat din topul celor mai bogați români. Cine i-a luat locul

Ion Țiriac a fost detronat din topul celor mai bogați români. Cine i-a luat locul

Ion Țiriac a fost ani de zile în topul celor mai bogați oameni din România. Iată cine l-a surclasat pe miliardar.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 13:10 | Actualizat Miercuri, 07 Ianuarie 2026, 13:09
Galerie
Ion Țiriac a fost detronat din topul celor mai bogați români | GettyImages

Anul 2026 a adus schimbări și în rândul miliardarilor. Ion Țiriac, deși cu o avere de 2,3 miliarde de dolari (față de 2,1 miliarde în 2025), ocupă locul al treilea în clasamentul celor mai bogați oameni din România.

Citește și: Ion Țiriac, pe lista celor mai bogați oameni din lumea sportului. Ce loc ocupă celebrul miliardar și ce avere are

Cine l-a surclasat pe miliardarul Ion Țiriac în topul celor mai bogați români

Conform unei surse, în 2026, Ion Țiriac este pe locul III în topul celor mai bogați români. Acesta a fost surclasat de doi antreprenori, și anume: Matei Zaharia, în vârstă de 42 de ani, și Ion Stoica, în vârstă de 62 de ani. Cei doi nu locuiesc în România. Matei Zaharia locuiește în Canada, iar Ion Stoica în California, Statele Unite ale Americii.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cadourile pe care le cumpără bogații de Crăciun. Pe ce cheltuiesc zeci de mii de dolari

Aceștia sunt cofondatorii Databricks, iar averea lor a tot crescut în ultimii ani. Dacă în 2025 dispuneau de 2,5 miliarde de dolari, ei bine, la început de 2026, suma a ajuns la 3,9 miliarde de dolari. În 2024, cei doi aveau o avere de 1,2 miliarde de dolari. Cei doi se află pe locul 1.462 în topul miliardarilor lumii.

Citește și: Miliardarul care susține că va fi „nemuritor” în 15 ani. Cum plănuiește Bryan Johnson să trăiască pentru totdeauna

Domeniul de activitate al Databricks este unul de succes, fiind o companie globală de date, analiză și inteligență artificială. Afacerea lor a fost evaluată la 62 de miliarde de dolari.

Citește și: Elon Musk și-a schimbat părerea despre Dumnezeu. Ce a recunoscut cel mai bogat om din lume

ion țiriac în tribune
+5
Mai multe fotografii

Lista celor mai bogați români continuă cu Dragoș Pavăl, de la Dedeman, care are o avere de 2,2 miliarde de dolari. Daniel Dineș, cu o aver de 1,8 miliarde de dolari. Adrian Pavăl, cu o avere de 1,5 miliarde de dolari.

Cum îl cheamă pe băiețelul lui Iancu Sterp. Proaspătul tătic s-a dat de gol: „Era să-i spun numele!”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român Răsturnare de situaţie în divorţul lui Ilie Năstase de soţia lui, Ioana! Anunţul fostului mare tenismen român
Observatornews.ro Trucul ieftin şi banal prin care poţi preveni formarea gheţii pe oglinzile maşinii Trucul ieftin şi banal prin care poţi preveni formarea gheţii pe oglinzile maşinii
Antena 3 Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori Cum se încălzesc oamenii la minus 30 de grade Celsius, în orașul fără încălzire centralizată și cu 6 milioane de locuitori
SpyNews

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi dezvăluirile cuplurilor din sezonul 3 Power Couple România. Află tot ce au avut de spus la sosirea în Malta, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Cum îl cheamă pe băiețelul lui Iancu Sterp. Proaspătul tătic s-a dat de gol: „Era să-i spun numele!”
Cum îl cheamă pe băiețelul lui Iancu Sterp. Proaspătul tătic s-a dat de gol: „Era să-i spun numele!”
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
Viața devine mai ușoară pentru aceste 3 zodii din 8 ianuarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Procesul în care Brigitte Macron a fost denigrată și numită bărbat a ajuns la final. Ce au decis magistrații
Procesul în care Brigitte Macron a fost denigrată și numită bărbat a ajuns la final. Ce au decis magistrații
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?”
Actrița Işıl Yücesoy, surprinsă de comentariul unui fan din mediul online: „Ce ți-am făcut?” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a... Elle
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea:
Cum a reacționat o americancă în momentul în care preotul a venit cu Boboteaza la ea acasă, în Oradea: "Ce-a... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tort cu blat din albușuri cu nuci, cremă de vanilie și cremă de ciocolată
Tort cu blat din albușuri cu nuci, cremă de vanilie și cremă de ciocolată HelloTaste.ro
“Pescuit nebun”. O flotă a Chinei, care se vede din spaţiu, jefuieşte marea liberă. De ce traversează navele oceanele până la Mila 201
“Pescuit nebun”. O flotă a Chinei, care se vede din spaţiu, jefuieşte marea liberă. De ce traversează navele... Antena3.ro
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă
Cum îți poți schimba adresa Gmail. Google a anunțat o funcție importantă useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii preferă să se mute dintr-o țară UE în alta, în loc să se întoarcă acasă
Românii preferă să se mute dintr-o țară UE în alta, în loc să se întoarcă acasă Jurnalul
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg
11 Ianuarie, al doilea portal 111 din 2026: poarta prin care doar cei pregătiți trec cu sufletul întreg Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Trucul ieftin şi banal prin care poţi preveni formarea gheţii pe oglinzile maşinii
Trucul ieftin şi banal prin care poţi preveni formarea gheţii pe oglinzile maşinii Observator
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate
Care sunt beneficiile consumului de ghimbir. Ce efecte favorabile poate avea pentru sănătate MediCOOL
Ai cartofi cu pete verzi în cămară? Aruncă-i imediat! Iată de ce
Ai cartofi cu pete verzi în cămară? Aruncă-i imediat! Iată de ce HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  UseIT
Borș de sfeclă roșie cu bacon, servit cu smântână. O rețetă care respectă tradiția, dar o și îmbogățește
Borș de sfeclă roșie cu bacon, servit cu smântână. O rețetă care respectă tradiția, dar o și îmbogățește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x