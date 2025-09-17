(P) De ce să alegi un Mercedes-Benz rulat? 3 avantaje care te vor convinge

Modelele rulate sunt disponibile într-o gamă de prețuri mai accesibilă. Totuși, costul nu este singurul motiv pentru care merită să iei în considerare achiziționarea unui Mercedes-Benz rulat. Dar ce face ca un Mercedes-Benz rulat să fie o alegere înțeleaptă pentru cumpărător?

Mai la vale vom explica 3 avantaje pentru care o mașină rulată este o alegere inspirată.

1. Raport calitate-preț excepțional și depreciere favorabilă

De obicei, la o mașină rulată nu poți bifa toate opțiunile ca la una nouă, așa că notează-ți de la început ce dotări sunt importante pentru tine și renunță la variantele care nu le au. În felul acesta eviți dezamăgirile și nu pierzi timp reluând căutările. De asemenea, fii atent la semnele clare de probleme. Caută informații, pe internet, pe forum-uri dedicate, despre punctele slabe ale modelului care te interesează și vezi experiențele altor șoferi. Dacă apar des plângeri legate de transmisie sau alte defecțiuni costisitoare, mai bine îți îndrepți atenția spre o altă versiune a modelului dorit.

Dar putem face un test simplu prin oraș. Când stăm în trafic putem vedea că a crescut numărul de autoturisme Mercedes-Benz rulate.

2024 a fost un an record pentru Mercedes-Benz în România, dar nu doar pentru mașinile noi. Piața auto a crescut pe toată linia în 2024, iar tranzacțiile cu mașini second-hand au atins un nou record. La Auto Schunn slogan-ul "Rulate de cea mai bună calitate!" nu este doar marketing, este realitatea pe care o trăiesc zilnic oamenii care au făcut această alegere. Numărul tot mai mare de autoturisme Mercedes-Benz din trafic arată clar cât de căutate au devenit aceste mașini.

O mașină nouă se depreciază din momentul în care a ieșit din reprezentanță. O mașină rulată are deja prețul depreciat. Pe măsură ce ratele scad, mașinile devin mai accesibile influențând semnificativ comportamentul cumpărătorilor. Dar chiar și cu creditele mai ieftine, diferența între nou și rulat rămâne la Mercedes-Benz. Putem da un exemplu, o mașină C-Clase, versiunea nouă: 65.000 euro. Aceeași configurație din 2023 cu 35.000 km: 42.000 euro. Economii de 23.000 de euro și aveam practic aceeași mașină. După un an de condus, diferența de valoare între ele este aproape inexistentă.

E ca și cum cineva altcineva plătește nota de plată pentru primii ani de depreciere.

Mașinile rulate sunt mai ieftine de la bun început. Poți cumpăra una la un preț rezonabil, vei plăti un avans mai mic și te vei bucura de rate lunare mai reduse. Prin urmare, este posibil să achiți integral mașina mai repede decât dacă ai cumpăra una nouă

În plus, dotările premium, scaune încălzite, sisteme avansate de asistență la condus, materiale de lux în interior, rămân aceleași. Practic, plătești mai puțin pentru același nivel de rafinament.

2. Tehnologia care te face să te simți în viitor, nu în trecut.

Autoturismele Mercedes-Benz rulate din ultimii 3-4 ani vin cu tehnologii pe care multe mărci abia acum le introduc ca "noutăți".

Multe modele din 2020- 2022 vin cu realitate augmentată în navigație, cu sisteme de parcare complet automate și cu interioare care par din viitor, pare că au trecut testul timpului.

Scaunele cu masaj te vor face să uiți că stai într-o mașină, iar sistemul de menținere în bandă conduce practic singur pe autostradă.

Mașinile germane, în special cele ale mărcii Mercedes-Benz, sunt cunoscute pentru fiabilitatea lor. De-a lungul anilor, brandul a investit masiv în tehnologii și materiale de top, ceea ce face ca aceste automobile să își păstreze performanțele și după sute de mii de kilometri.

Mulți posesori de autoturisme Mercedes-Benz spun că, dacă este întreținut corect, motorul poate trece fără probleme de pragul de 300.000 km. Transmisia, sistemele de siguranță și confortul rămân, de asemenea, la standarde înalte chiar și după ani de utilizare.

Desigur, e important să verifici istoricul mașinii, reviziile și eventualele reparații. Dar, dacă alegi un vehicul bine întreținut și preferabil cumpărat de la un dealer autorizat sau de încredere, șansele să te bucuri de o experiență lipsită de griji cresc considerabil.

În plus, mulți dealeri de mașini rulate oferă garanții extinse, tocmai pentru a confirma fiabilitatea acestor modele.

3. O experiență de condus premium

Nu în ultimul rând, trebuie spus că un Mercedes-Benz nu este doar un simplu mijloc de transport. Este o experiență. De la senzația pe care o ai atunci când închizi portiera și simți soliditatea construcției, până la liniștea din habitaclu și modul în care motorul răspunde, totul transmite ideea de lux și siguranță.

Chiar și un model rulat îți oferă acea plăcere de a conduce, specifică brandului. Sistemele de asistență, direcția precisă, suspensiile confortabile și atenția la detalii fac ca fiecare drum să fie mai mult decât o simplă deplasare.

Succesul unei achiziții depinde de informare corectă și verificări amănunțite. De aceea e crucial să alegi un centru de vânzări autovehicule rulate serios.

Centru de vanzari autovehicule rulate, Auto Schunn recomandă mereu câțiva pași: verifică întotdeauna istoricul complet, insistă pentru test drive în condiții reale (nu doar 5 minute prin parcare) și alege un centru de vânzări autovehicule rulate cu reputație solidă.