Antena Căutare
Home News Auto (P) De ce să alegi un Mercedes-Benz rulat? 3 avantaje care te vor convinge

(P) De ce să alegi un Mercedes-Benz rulat? 3 avantaje care te vor convinge

Modelele rulate sunt disponibile într-o gamă de prețuri mai accesibilă. Totuși, costul nu este singurul motiv pentru care merită să iei în considerare achiziționarea unui Mercedes-Benz rulat. Dar ce face ca un Mercedes-Benz rulat să fie o alegere înțeleaptă pentru cumpărător?

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Septembrie 2025, 12:23 | Actualizat Miercuri, 17 Septembrie 2025, 12:24
Modelele rulate sunt disponibile într-o gamă de prețuri mai accesibilă

Mai la vale vom explica 3 avantaje pentru care o mașină rulată este o alegere inspirată.

1. Raport calitate-preț excepțional și depreciere favorabilă

De obicei, la o mașină rulată nu poți bifa toate opțiunile ca la una nouă, așa că notează-ți de la început ce dotări sunt importante pentru tine și renunță la variantele care nu le au. În felul acesta eviți dezamăgirile și nu pierzi timp reluând căutările. De asemenea, fii atent la semnele clare de probleme. Caută informații, pe internet, pe forum-uri dedicate, despre punctele slabe ale modelului care te interesează și vezi experiențele altor șoferi. Dacă apar des plângeri legate de transmisie sau alte defecțiuni costisitoare, mai bine îți îndrepți atenția spre o altă versiune a modelului dorit.

Dar putem face un test simplu prin oraș. Când stăm în trafic putem vedea că a crescut numărul de autoturisme Mercedes-Benz rulate.

Articolul continuă după reclamă

2024 a fost un an record pentru Mercedes-Benz în România, dar nu doar pentru mașinile noi. Piața auto a crescut pe toată linia în 2024, iar tranzacțiile cu mașini second-hand au atins un nou record. La Auto Schunn slogan-ul "Rulate de cea mai bună calitate!" nu este doar marketing, este realitatea pe care o trăiesc zilnic oamenii care au făcut această alegere. Numărul tot mai mare de autoturisme Mercedes-Benz din trafic arată clar cât de căutate au devenit aceste mașini.

O mașină nouă se depreciază din momentul în care a ieșit din reprezentanță. O mașină rulată are deja prețul depreciat. Pe măsură ce ratele scad, mașinile devin mai accesibile influențând semnificativ comportamentul cumpărătorilor. Dar chiar și cu creditele mai ieftine, diferența între nou și rulat rămâne la Mercedes-Benz. Putem da un exemplu, o mașină C-Clase, versiunea nouă: 65.000 euro. Aceeași configurație din 2023 cu 35.000 km: 42.000 euro. Economii de 23.000 de euro și aveam practic aceeași mașină. După un an de condus, diferența de valoare între ele este aproape inexistentă.

E ca și cum cineva altcineva plătește nota de plată pentru primii ani de depreciere.

Mașinile rulate sunt mai ieftine de la bun început. Poți cumpăra una la un preț rezonabil, vei plăti un avans mai mic și te vei bucura de rate lunare mai reduse. Prin urmare, este posibil să achiți integral mașina mai repede decât dacă ai cumpăra una nouă

În plus, dotările premium, scaune încălzite, sisteme avansate de asistență la condus, materiale de lux în interior, rămân aceleași. Practic, plătești mai puțin pentru același nivel de rafinament.

2. Tehnologia care te face să te simți în viitor, nu în trecut.

Autoturismele Mercedes-Benz rulate din ultimii 3-4 ani vin cu tehnologii pe care multe mărci abia acum le introduc ca "noutăți".

Multe modele din 2020- 2022 vin cu realitate augmentată în navigație, cu sisteme de parcare complet automate și cu interioare care par din viitor, pare că au trecut testul timpului.

Scaunele cu masaj te vor face să uiți că stai într-o mașină, iar sistemul de menținere în bandă conduce practic singur pe autostradă.

Mașinile germane, în special cele ale mărcii Mercedes-Benz, sunt cunoscute pentru fiabilitatea lor. De-a lungul anilor, brandul a investit masiv în tehnologii și materiale de top, ceea ce face ca aceste automobile să își păstreze performanțele și după sute de mii de kilometri.

Mulți posesori de autoturisme Mercedes-Benz spun că, dacă este întreținut corect, motorul poate trece fără probleme de pragul de 300.000 km. Transmisia, sistemele de siguranță și confortul rămân, de asemenea, la standarde înalte chiar și după ani de utilizare.

Desigur, e important să verifici istoricul mașinii, reviziile și eventualele reparații. Dar, dacă alegi un vehicul bine întreținut și preferabil cumpărat de la un dealer autorizat sau de încredere, șansele să te bucuri de o experiență lipsită de griji cresc considerabil.

În plus, mulți dealeri de mașini rulate oferă garanții extinse, tocmai pentru a confirma fiabilitatea acestor modele.

3. O experiență de condus premium

Nu în ultimul rând, trebuie spus că un Mercedes-Benz nu este doar un simplu mijloc de transport. Este o experiență. De la senzația pe care o ai atunci când închizi portiera și simți soliditatea construcției, până la liniștea din habitaclu și modul în care motorul răspunde, totul transmite ideea de lux și siguranță.

Chiar și un model rulat îți oferă acea plăcere de a conduce, specifică brandului. Sistemele de asistență, direcția precisă, suspensiile confortabile și atenția la detalii fac ca fiecare drum să fie mai mult decât o simplă deplasare.

Succesul unei achiziții depinde de informare corectă și verificări amănunțite. De aceea e crucial să alegi un centru de vânzări autovehicule rulate serios.

Centru de vanzari autovehicule rulate, Auto Schunn recomandă mereu câțiva pași: verifică întotdeauna istoricul complet, insistă pentru test drive în condiții reale (nu doar 5 minute prin parcare) și alege un centru de vânzări autovehicule rulate cu reputație solidă.

Înapoi la Homepage
AS.ro Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe &#8220;Drumul Eroilor&#8221;
Observatornews.ro Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
(P) Cand sunt potrivite anvelopele all season?
(P) Cand sunt potrivite anvelopele all season?
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
(P) Back to school – Avem microbuze școlare sigure?
(P) Back to school – Avem microbuze școlare sigure?
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x