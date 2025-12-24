Cum și-a făcut apariția Serena Williams la nunta surorii ei, Venus. Petrecerea a ținut 5 zile

Venus Williams s-a căsătorit cu Andrea Preti. Iată ce detalii au ieșit în evidență la ceremonia care a durat mai bine de cinci zile.

Venus Williams și Andrea Preti s-au căsătorit, după ce și-au anunțat logodna în iulie 2025. Jucătoarea de tenis a făcut marele anunț în cadrul unui interviu după meci.

Evenimentul a fost format din două ceremonii luxoase în Italia și Statele Unite ale Americii.

Serena Williams, apariție de senzație la nunta surorii sale

Venus Williams și Andrea Preti s-au căsătorit. De la eveniment nu a putut lipsi sora sportivei, legendara Serena Williams. Aceasta a avut un rol-cheie în organizarea nunții. Pe lângă cadoul luxos, ea s-a ocupat și de mâncare.

Ceea ce a atras însă atenția a fost ținuta Serenei la eveniment. Legendara sportivă a purtat o rochie albă. Deși poate părea un gest controversat, a fost unul cât se poate de calculat. Toate surorile miresei, care au fost și domnișoare de onoare, au purtat rochii albe.

Venus nu s-a simțit nici pe depart eclipsată, fiecare strălucind în propriul mod. Fotografiile cu cele patru au stârnit aprecieri pe rețelele de socializare.

Venus Williams și Andrea Preti, detalii de la nunta care a durat aproape o săptămână

Venus și Andrea au apărut în presă ca un cuplu în iulie 2024, la Săptămâna Modei de la Milano, la un eveniment la care nici unul dintre ei nu trebuia inițial să participe, iar de atunci au făcut pasul cel mare.

„Ne-am întâlnit la show-ul Gucci. Eram la Lacul Como într-o călătorie cu surorile mele, când am primit o invitație de ultim moment pe care am decis s-o onorez. Andrea era și el foarte obosit. Nici unul dintre noi nu plănuia să fie acolo”, a relatat Venus, conform revistei Vogue.

După show, fostul director creativ Sabato De Sarno a organizat o întrevedere pentru VIP-uri, iar Andrea și Venus au fost prezenți.

„Am văzut-o pe V și am vrut să mă prezint. Era pe canapea cu familia și prietenii. I-am spus: <<Ești atât de frumoasă>>, după care ea a început să-mi vorbească în italiană. Am discutat puțin, după care am invitat-o la un pahar. Am mers la bar să au ceva de băut, iar sora ei Lyn a venit și mi-a spus: <<Ești de acord să vorbiți pe WhatsApp? Cred că surorii mele îi place de tine.>>” a povestit Andrea Preti.

Cei doi au început să-și scrie și s-au întâlnit în Londra la scurt timp după călătoria în Italia. Venus l-a invitat să ia micul-dejun cu familia ei: „Am trecut de perioada în care mă fofilam.”

Venus fusese singură timp de șase ani, timp în care și-a dat seama că își dorește o persoană hotărâtă și o relație simplă.

„Nu e ușor să stai la masă cu femeie puternice”, spune soțul sportivei.

Inițial și-au ținut relația departe de ochii lumii, însă Venus mărturisește că Andrea a avut grijă de ea încă de la început.

„După întâlnirile noastre din Londra, am știut că mă voi mărita cu el. Oamenii mereu spun că pur și simplu știi, iar eu chiar am știut”, a dezvăluit Venus.

După doar zece zile, sportiva a primit un diagnostic crunt: Adenomioza - o afecțiune ginecologică, țesutul endometrial (mucoasa uterului) crșete în peretele muscular al uterului. Acest lucru poate face ca uterul să se mărească, să devină sensibil și poate genera sângerări menstruale abundente sau prelungite, precum și dureri pelvine, conform unei surse medicale.

„Eram la pământ. Eram copleșită”, spune ea.

Venus i-a povestit totul lui Andrea, care a sprijinit-o și i-a recomandat specialiști din Italia.

„Eram încă la începutul relației noastre, dar chiar și așa m-a sprijinit. Din fericire, îmi înghețase ovulele cu ceva timp în urmă. M-am operat la doar o lună după ce l-am cunoscut pe Andrea. Pare nebunesc, dar așa ne-am cunoscut”, a mai relatat ea.

După doar șase luni de la prima întâlnire, Venus și Andrea s-au logodit, pe 31 ianuarie 2025, în Toscana.

„Ne place să facem mici escapade și ne-am dus atunci într-un loc minunat cu ape termale”, relatează ea de la momentul cererii în căsătorie, când în timpul cinei în grădină, Andrea i-a sugerat să își pună o dorință.

„M-a întrebat: <<Vrei să știi ce mi-am dorit?>> I-am zis: <<Da, desigur!>> Și când m-am întors, avea inelul în buzunar. I-a zis: <<Vrei să te căsătorești cu mine?>> Și nu-mi mai încăpeam în piele de fericire, țopăind și râzând. Așa fac când câștig meciuri importante. Mă gândeam: <<Da, da, da!>>”, a mai adăugat ea.

Cei doi au avut două ceremonii. Prima a avut loc pe 18 septembrie în Ischia, Italia: „Visam să ne căsătorim în Italia. Dar nu am avut suficient timp să pregătim actele - pentru că nu am cetățenie, ar fi putut dura până la opt luni. Așa că ne-am hotărât să existe și a doua nuntă.”

Ce-a de-a doua ceremonie a avut loc în Palm Beach, în Florida. Venus a apelat la cei care au ajutat-o și pe Serena să-și organizeze nunta în 2017. Întreaga ceremonie a durat șase zile și a fost plină de activități.

„Mereu se spune că nunțile trec atât de repede și chiar așa e. Am început luni. Serena ne-a dăruit un iaht minunat și s-a ocupat de mâncare, de tot. Au fost 10-12 oameni foarte apropiați, rude și prieteni, pe iaht, unde am cântat, am dansat, am bârfit și ne-am bucurat de compaie”, a povestit jucătoarea de tenis.

Andrea Preti, actor, model și co-proprietar al unui restaurant, a fost înconjurat de prieteni apropiați și familie. Atât Venus, cât și Andrea pun mare accent pe timpul petrecut în familie și cu prietenii cei mai apropiați, iar ceremoniile lor au avut acest lucru în centru.

Pentru ceremonia care a avut loc vineri, Venus a purtat o rochie semnată de Morilee New York: „Am cerut doar o rochie, mi-au făcut zece, toate pe comandă. Rochia pe care am ales-o în cele din urmă a fost divină.

De asemenea, am avut o ținută în care m-am îmbrăcat pe drum pentru a nu atrage atenția. Era o fustă scurtă clasică și un top.”

„Pentru mine, ceremonia de la Starea Civilă a fost unică, emoționantă și profundă”, a spus Andrea. „A fost a doua cea mai specială zi din viața mea.”

Pentru ceremonia propriu-zisă, mireasa a purtat o rochie semnată de Georges Hobeika: „Am vrut să port o rochie pe care Andrea să o adore și care să fie magică și perfectă pentru o nuntă în Florida.”

Sportiva nu a putut să probeze rochia înainte de ceremonie: „Am fost doar pentru o zi în Paris și mi-am zis că trebuie să probez rochia. Era în timpul Fashion Week. Era o nebunie, dar cumva am reușit. A fost perfect. Modul în care strălucea, detaliile transparente - toate mi-au adus aminte de ocean, de mare.”

Deși părinții actorului erau extrem de entuziasmați, Andrea era incredibil de calm în ziua nunții: „I-am spus mamei: <<Știu ce vreau. Mi-am luat deja angajamentul. Este ceva cu adevărat profund pentru mine.>>”

Petrecerea a fost așa cum și-au dorit, iar Venus a dezvăluit că a rămas până în zori să danseze, chiar dacă Andrea a intrat mai devreme în cameră la somn: „A fost cea mai fericită, frumoasă și dulce zi.”