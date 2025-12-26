Ion Drăgan a murit la 54 de ani, chiar în ziua de Crăciun. Îndrăgitul interpret de muzică populară a fost găsit de tatăl lui

Doliu în muzica populară! Ion Drăgan, celebrul interpret de muzică populară, s-a stins din viață, chiar de Crăciun. Ce mesaj publicase cu doar câteva ore înainte de vestea tragică.

Muzica populară românească este în doliu după ce Ion Drăgan, unul dintre cei mai iubiți interpreți ai genului, s-a stins din viață pe 25 decembrie 2025, la vârsta de 54 de ani. Tragic, vestea a venit în ziua de Crăciun.

Artistul a fost găsit fără suflare chiar de către tatăl său, în locuința din comuna Bălești, județul Gorj, unde urma să petreacă sărbătorile alături de cei dragi, Primele informații publicate indică faptul că decesul său ar fi survenit în urma unui infarct, posibil în somn, după ce cu doar câteva ore înainte artistul participase la obiceiul colindatului cu prietenii și apropiații, potrivit cancan.ro.

Reacțiile la vestea neașteptată au curs în mediul online. Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj a transmis un mesaj în mediul online.

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au publicat reprezentații pe rețelel sociale.

„Nu pot să cred așa ceva.. Drăgan Ion, Draganelu’ spune ca nu-i adevărat!”, sau „Dumnezeu să-l odihnească în pace. Amintirea lui va rămâne vie. Sincere condoleanțe familiei îndurerate” și „De necrezut!!!! Nu îmi vine să cred! Nana Ion! Drum lin!!! Nu te voi uita!”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate și de fanii celebrului artist de muzică populară, potrivit sursei menționate anterior.

Utimul mesaj al lui Ion Drăgan înainte de a se stinge din viață, chiar de Crăciun

În seara dinaintea tragediei, Drăgan a publicat pe rețelele de socializare un mesaj care a devenit acum, în mod neașteptat, un ultim testament emoțional pentru fanii săi:

„Un Crăciun Fericit! Să aveți prieteni cu sănătate și noroc în toate să aveți!”, a scris Iona Drăgan într-o postare pe contul lui de Facebook.

Moartea fulgerătoare a lui Ion Drăgan a lăsat un gol în comunitatea muzicii populare, o ramură a artei românești care se bazează pe continuitate, tradiție și legătura emoțională directă cu publicul. Mulți dintre colegii săi din breaslă au transmis deja mesaje de condoleanțe, subliniind faptul că pierderea sa este nu doar una personală, ci și una colectivă pentru muzica folclorică.

Cine a fost Ion Drăgan. Și-a dedicat întreaga viață promovării muzicii populare românești

Ion Drăgan rămâne în amintirea publicului nu doar ca un interpret talentat, ci și ca un pasionat păstrător al tradițiilor folclorice românești. Provenit din satul Frumușei, comuna Licurici, din județul Gorj, el a crescut în spiritul cântecului popular, descoperindu-și vocația încă din copilărie.

Talentul său nativ a fost remarcat de cadre didactice, iar după o perioadă de formare și de implicare în activitățile locale, Drăgan a devenit în timp un nume puternic în folclorul românesc. A fost solist al Ansamblului Artistic Profesionist “Doina Gorjului” din Târgu Jiu, unde vocea sa plină de emoție și respectul său pentru repertoriul tradițional l-au făcut un favorit al publicului.

Pe lângă cariera scenică, Ion Drăgan a fost și profesor de canto la Școala Populară de Arte din Târgu Jiu, contribuind la formarea noilor generații de interpreți. Prin munca sa didactică, a transmis mai departe rădăcinile autentice ale muzicii populare, consolidând tradițiile locale și naționale.

De-a lungul carierei de peste două decenii și jumătate, el a participat la numeroase festivaluri de folclor, a urcat pe scene din toată țara și chiar în străinătate, reprezentând cântecul gorjenesc și cel românesc cu devotament și eleganță