Cum arată Lynda, sora discretă a lui Jennifer Lopez. Artista a publicat imagini rare cu familia de Crăciun în familie

Jennifer Lopez a petrecut Crăciunul în familie. Iată cine i-a fost alături și ce activități au făcut de sărbători.

Jennifer Lopez, în vârstă de 56 de ani, uluiește la fiecare apariție pe covorul roșu. Ținutele ei atrag toată atenția, fie că sunt de gală, fie casual. Nici de sărbători nu stă departe de lumina reflecoarelor sau de rețelele de socializare. Vedeta a avut planuri bine puse la punct pentru momentele festive.

Jennifer Lopez, imagini rare cu familia de sărbători

JLo este personificarea sex appeal-ului. Cântăreață, actriță, mamă... ține mereu primele pagini ale ziarelor cu fiecare gest pe care îl face. Toată lumea este cu ochii pe ea și nu dezamăgește.

Recent, aceasta a surprins apărând la cumpărături de Crăciun alături de fostul ei soț, Ben Affleck. Aceștia au vorbit de apropierea dintre copiii lor, astfel că este posibil ca ei să fie motivul pentru reuniunea celor doi.

Surpizele nu s-au oprit aici, JLo a plănuit un Crăciun în familie cu totul special.

De la dimineața de 25 decembrie în jurul mesei în pijamale asorate, pregătirea micului-dejun, până la o cină extravagantă cu cei apropați.

În imaginile postate pe rețelele de socializare, artista apare alături de familia sa, de Emme Maribel, fiica sa. Nu lipsește sora acesteia, Lynda, în vârstă de 54 de ani. Lynda este o prezență discretă pe rețelele de socializare, iar apariția ei în feedul vedetei a surprins pe toată lumea.

Lynda are o relație specială cu nepoții săi faimoși, incluzându-i și pe copiii fostului ei cumnat. Pe lângă imaginile cu gemenii surorii sale, împărtășite sporadic pe contul ei de socializare, Lynda a postat și fotografii cu Violet Affleck, părând cu adevărat mândră de reușitele tinerei.

După dimineața în pijamale în fața televizorului, familia lui Jennifer Lopez s-a pregătit de o cină festivă. Ținutele au fost elegante, iar decorul cu funde și lumânări roșii a dat o notă de eleganță serii în familie. JLo a pregătit și cadouri pentru invitați, care s-au bucurat de momentele de sărbătoare.