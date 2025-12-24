Spiridon Mutu a dezvăluit ce a simțit în momentul în care a aflat că fiul lui consuma substanțe interzise. Viciul fostului fotbalist l-a costat milioane de euro și o suspendare importantă de la Chelsea.

În urmă cu mai bine de două decenii, Adrian Mutu s-a aflat în centrul unui scandal care l-a costat extrem de scump.

Deși evolua la clubul Chelsea și avea un viitor strălucitor în față, Briliantul a decis să urmeze o cale care nu i-a făcut deloc cinste, ba chiar l-a făcut să scoată milioane de euro din buzunar pentru încălcarea contractului, fiind inclusiv suspendat timp de șapte luni din cauza consumului de substanțe interzise.

La acea vreme, nu doar el și familia lui au trăit o mare dezamăgire, ci și fanii care îl îndrăgeau extrem de tare și care nu credeau că fotbalistul poate urma un astfel de drum, mai ales în contextul în care Chelsea plătise 16 milioane de lire sterline pentru el.

Cum a reacționat tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că Briliantul consuma substanțe interzise. Spiridon Mutu a recunoscut tot

Spiridon Mutu a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la viața fostului fotbalist, mărturisind că a simțit o mare dezamăgire atunci când a aflat că fiul lui consuma stupefiante.

Vestea dureroasă nu doar că l-a făcut să părăsească casa, ci l-a determinat să nu vorbească o bună perioadă de timp cu el.

„Am rămas blocat, șocat. La poarta noastră au venit zeci de jurnaliști, iar fiecare mișcare era înregistrată. Atunci am părăsit casa! Presiunea, atmosfera, rușinea... Mi-a părut foarte rău. Mi-a fost rușine de gestul pe care l-a făcut. Mult mai târziu am vorbit cu el.

A fost o durere profundă, nu știu cum să o descriu. O dezamăgire cruntă! Am fost supărat, dar nu pot să zic că...”, a povestit acesta în cadrul documentarului despre viața și cariera fiului său, potrivit iamsport.ro.

El a recunoscut că ulterior au avut parte de o discuție, iar, în cele din urmă, a decis să îl ierte pentru deciziile greșite pe care le-a luat.

„Până la urmă, e copilul meu. Bune sau rele, orice ar face, trebuie să fiu alături de el. Anturajul (n.r. suspină)! Nu a fost nici sprijinit de cineva. Mi-a povestit el cum a fost în Anglia, prin cluburi. Apar unii cu tava și te îndeamnă să consumi. A greșit. A căzut în păcat” explica acesta, potrivit sursei citate mai sus.

Experiența cu substanțele interzise s-a repetat însă și șase ani mai târziu, atunci când Adrian Mutu a fost testat la sibutramină, o substanță care, de cele mai multe ori, se regăsește în pastilele pentru slăbit, primind o suspendare de 9 luni, dar care a fost redusă la doar jumătate de an.

Ce a spus Adrian Mutu despre perioada în care a consumat substanțe interzise

Fostul fotbalist recunoștea în urmă cu ceva timp că deciziile pe care le-a luat au fost din cauza anturajului în care se afla, dar și pentru că nu a știut să gestioneze situația în care se afla.

„Încă mă simt judecat de oameni pentru trecut. Cred că simt mai multă apreciere acum, de când m-am lăsat de fotbal şi sunt antrenor, decât atunci când jucam. Poate şi pe undeva invidia asta a omului a făcut să se întâmple acest lucru.

Nu am analizat de ce. Poate simţeam o părere de rău că la mine în ţară nu sunt apreciat aşa cum sunt în Italia, de exemplu. Au fost multe momente… La 23 de ani să treci la nivel psihologic printr-o astfel de experienţă...

E foarte greu să crezi că poţi să îţi revii. În afară de părinţii mei şi de câţiva prieteni nu am avut cam pe nimeni pe lângă mine” povestea acesta în podcastul „De-a viața ascunselea”, potrivit playsport.ro.

