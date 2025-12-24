Antena Căutare
Home News Sport Cum a reacționat tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că Briliantul consuma substanțe interzise. Spiridon Mutu a recunoscut tot

Cum a reacționat tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că Briliantul consuma substanțe interzise. Spiridon Mutu a recunoscut tot

Spiridon Mutu a dezvăluit ce a simțit în momentul în care a aflat că fiul lui consuma substanțe interzise. Viciul fostului fotbalist l-a costat milioane de euro și o suspendare importantă de la Chelsea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Decembrie 2025, 16:01 | Actualizat Miercuri, 24 Decembrie 2025, 16:59
Galerie
Cum a reacționat tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că Briliantul consuma substanțe interzise | Shutterstock.com

În urmă cu mai bine de două decenii, Adrian Mutu s-a aflat în centrul unui scandal care l-a costat extrem de scump.

Deși evolua la clubul Chelsea și avea un viitor strălucitor în față, Briliantul a decis să urmeze o cale care nu i-a făcut deloc cinste, ba chiar l-a făcut să scoată milioane de euro din buzunar pentru încălcarea contractului, fiind inclusiv suspendat timp de șapte luni din cauza consumului de substanțe interzise.

La acea vreme, nu doar el și familia lui au trăit o mare dezamăgire, ci și fanii care îl îndrăgeau extrem de tare și care nu credeau că fotbalistul poate urma un astfel de drum, mai ales în contextul în care Chelsea plătise 16 milioane de lire sterline pentru el.

Citește și: Sandra Mutu rupe tăcerea după aproape 11 ani de relație cu Adrian Mutu! Ce spune despre căsnicia cu Briliantul

Articolul continuă după reclamă

Cum a reacționat tatăl lui Adrian Mutu când a aflat că Briliantul consuma substanțe interzise. Spiridon Mutu a recunoscut tot

Spiridon Mutu a făcut o serie de dezvăluiri cu privire la viața fostului fotbalist, mărturisind că a simțit o mare dezamăgire atunci când a aflat că fiul lui consuma stupefiante.

Vestea dureroasă nu doar că l-a făcut să părăsească casa, ci l-a determinat să nu vorbească o bună perioadă de timp cu el.

„Am rămas blocat, șocat. La poarta noastră au venit zeci de jurnaliști, iar fiecare mișcare era înregistrată. Atunci am părăsit casa! Presiunea, atmosfera, rușinea... Mi-a părut foarte rău. Mi-a fost rușine de gestul pe care l-a făcut. Mult mai târziu am vorbit cu el.

A fost o durere profundă, nu știu cum să o descriu. O dezamăgire cruntă! Am fost supărat, dar nu pot să zic că...”, a povestit acesta în cadrul documentarului despre viața și cariera fiului său, potrivit iamsport.ro.

Citește și: Cum arată acum Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, la 23 ani. Antrenorul se mândrește cu fiul său

El a recunoscut că ulterior au avut parte de o discuție, iar, în cele din urmă, a decis să îl ierte pentru deciziile greșite pe care le-a luat.

„Până la urmă, e copilul meu. Bune sau rele, orice ar face, trebuie să fiu alături de el. Anturajul (n.r. suspină)! Nu a fost nici sprijinit de cineva. Mi-a povestit el cum a fost în Anglia, prin cluburi. Apar unii cu tava și te îndeamnă să consumi. A greșit. A căzut în păcat” explica acesta, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Cum arată Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, la 52 de ani. Cu ce se ocupă de când s-a retras din lumina reflectoarelor

Experiența cu substanțele interzise s-a repetat însă și șase ani mai târziu, atunci când Adrian Mutu a fost testat la sibutramină, o substanță care, de cele mai multe ori, se regăsește în pastilele pentru slăbit, primind o suspendare de 9 luni, dar care a fost redusă la doar jumătate de an.

Ce a spus Adrian Mutu despre perioada în care a consumat substanțe interzise

Fostul fotbalist recunoștea în urmă cu ceva timp că deciziile pe care le-a luat au fost din cauza anturajului în care se afla, dar și pentru că nu a știut să gestioneze situația în care se afla.

„Încă mă simt judecat de oameni pentru trecut. Cred că simt mai multă apreciere acum, de când m-am lăsat de fotbal şi sunt antrenor, decât atunci când jucam. Poate şi pe undeva invidia asta a omului a făcut să se întâmple acest lucru.

Nu am analizat de ce. Poate simţeam o părere de rău că la mine în ţară nu sunt apreciat aşa cum sunt în Italia, de exemplu. Au fost multe momente… La 23 de ani să treci la nivel psihologic printr-o astfel de experienţă...

E foarte greu să crezi că poţi să îţi revii. În afară de părinţii mei şi de câţiva prieteni nu am avut cam pe nimeni pe lângă mine” povestea acesta în podcastul „De-a viața ascunselea”, potrivit playsport.ro.

Colaj Adrian Mutu
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Adrian Mutu, partener de afaceri cu Pescobar! Au investit o sumă uriașă în proiectul cu care speră să dea lovitura

Ce pensie încasează Ilie Năstase, de fapt. Suma modestă în comparație cu performanțele lui sportive...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac Cel mai tare cadou de Crăciun pe care şi l-a făcut Ion Ţiriac
Observatornews.ro Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social Două Românii, două realități financiare: cum putem reduce decalajul economic și social
Antena 3 Spectacol grotesc cu Diana Șoșoacă la pomana porcului: „Domnule Simion, uitați scroafa”. Lidera SOS îl atacă și pe Călin Georgescu Spectacol grotesc cu Diana Șoșoacă la pomana porcului: „Domnule Simion, uitați scroafa”. Lidera SOS îl atacă și pe Călin Georgescu
SpyNews Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Ce pensie încasează Ilie Năstase, de fapt. Suma modestă în comparație cu performanțele lui sportive
Ce pensie încasează Ilie Năstase, de fapt. Suma modestă în comparație cu performanțele lui sportive
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții
Ben Affleck a fost fotografiat cu cele două Jennifer din viața sa. Cum își împarte timpul între fostele soții Catine.ro
„La fiecare 50 de ani apare un fenomen”. Răspunsul Nadiei Comăneci când a fost întrebată dacă Simone Biles e cea mai bună gimnastă
„La fiecare 50 de ani apare un fenomen”. Răspunsul Nadiei Comăneci când a fost întrebată dacă Simone Biles...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț
Pandișpan pufos cu cacao, decorat festiv cu formă de brăduț HelloTaste.ro
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere
Finalul 2025, sfârșitul unui ciclu karmic de 12 ani: Lecțiile pe care sufletul tău le-a absorbit în tăcere Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara
Ninsori, polei și viscol în prag de Crăciun. Cum va fi vremea în toată țara Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao
Cozonac în două culori cu umplutură de nucă, stafide și cacao HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare
Rețetă tradițională de sarmale cu carne de porc și orez. Ingrediente și pașii exacți de preparare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x