Ce-și doresc copiii Prințului William de Crăciun și de ce nu vor primi. Kate Middleton a refuzat să le facă pe plac

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au avut cerințe speciale pentru Moș Crăciun în acest an. De ce părinții au refuzat însă să le facă pe plac.

Ce-și doresc copiii Prințului William de Crăciun și de ce nu vor primi | GettyImages, ProfiMedia

Este Ajunul Crăcinului și copiii din lumea întreagă stau cu sufletul la gură să vadă dacă dorințele le-au fost ascultate de Moș Crăciun. Micuții din familia regală britanică nu se deosebesc de alții.

Însă bătrânul cu barbă albă nu le va împlini una dintre dorințe Prințului George, Prințesei Charlotte și Prințului Louis.

Ce și-au dorit copiii de Crăciun, dar Kate Middleton și Prințul William nu sunt de acord

Familia regală britanică își va petrece dimineața de Crăciun la slujbă în biserica St. Mary Magdalene, Sandringham. După slujbă se va întâlni cu fanii, iar mai apoi va luna prânzul și își va deschide cadourile.

Jennie Bond, expert regal, a declarat, conform unei surse, că acest Crăciun este despre Kate Middleton. Prințesa de Wales a avut un an 2024 extrem de greu, luptând cu cancerul, iar acum se va bucura de toată atenția: „Catherine a făcut ca acest Crăciun să fie despre ea”. Este acea perioadă din an în care se alătură membrilor seniori ai familiei regale și se mândrește cu rolul pe care-l joacă în cadrul ei.”

Cei cinci și-au făcut deja apariția la concertul de colinde organizat de soția Prințului William, iar sărbătorile le vor petrece în noua lor casă, Forest Lodge. În ciuda controverselor iscate cu mutarea în noua reședință, aceștia sunt entuziasmați să petreacă acolo Crăciunul.

Kate Middleton și Prințul William își doresc să le ofere copiilor cele mai frumoase sărbători.

„Având în vedere că a crescut într-o familie fericită și liniștită, Catherine încearcă să le ofere celor mici aceeași atmosferă plăcută. Cu siguranță că mama ei, cu afacerea Party Pieces, făcea ca totul să fie vesel și frumos de Crăciun.

Iar acum, Catherine își implică propriii copii în confecționarea decorațiunilor de Crăciun. Probabil că totul va fi destul de ecologic prin casa lor”, a mai spus expertul regal.

Kate Middleton dorește ca micuții să crească într-un mediu cât mai sănătos, tocmai de aceea are și reguli stricte și nu își răsfață copiii peste măsură.

Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis au pregătit cu siguranță scrisoarea pentru Moș Crăciun, însă Jennie Bond consideră că ei nu vor primi telefoane mobile, chiar dacă le vor dori:

„Catherine și William înceracă tot timpul să nu-și răsfețe copiii prea mult, ceea ce nu e deloc ușor atunci când îi iubești nespus și îți permiți să le oferi tot ce-și doresc. Totuși, un lucru e clar că nu vor primi sub brad, oricând de mult și-au implorat părinții, telefoane mobile! Iar restricția tehnologică e cu atât mai greu de menținut cu cât copilul lor cel mare, George, se pregătește să intre în adolescență.

Mulți părinți din întreaga lume au aceleași griji ca William și Kate în privința folosirii tehnologiei de către cei mici. Iar prințesa este cea care rămâne cel mai ferm pe poziție, ea nu-și dorește decât să petreacă câteva zile minunte alături de familia ei, fără să se depășească anumite limite cu cadourile anul acesta.”