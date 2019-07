Pentru ce are nevoie românul de Mercedes Vito

Mercedes Vito este autoturismul pe care constructorul german pare sa-l fi creat special pentru cei care caută spațiu și confort în același timp. Unii ar spune chiar că vorbim de o mașină de lux, asta pentru că interiorul ultimelor modele este cu adevărat spectaculos. Un Mercedes Vito oferă loc în primul rând, 8 + 1, variantă pentru pasageri și șoferi și poate fi condus cu permis de conducere categoria B, ca orice alt auto de tip berlină, sedan sau suv.

Dimensiunile de „dubiță” au făcut din acest model al celor de la Mercedes o mașină perfectă pentru familiile numeroase, pentru vacanțe și pentru deplasări lungi. Cu puțină imaginație, Vito poate oferi un confort de limuzină dacă în spate alegi în loc de scaune... o canapea.

Tot mai mulți români își îndreaptă atenția spre acest model care îmbină perfect siguranța și confortul dat de marca de lux Mercedes. Pe șoselele din România zărești numeroase astfel de mașini, inclusiv varianta destinată transportului de marfă, denumită Vito Long.

Transport de lux pentru familie mare

Familiile cu mulți membri au devenit în ultimii ani posesoare de VAN-uri, iar motivul este lesne de înțeles. Spațiul foarte mare pentru o mașină ce poate fi condusă cu permis categoria B este principalul atu pentru alegerea unui Mercedes Vito. Atunci când te urci într-un Vito vei avea senzația că ai foarte mult spațiu. Primul model a apărut pe piață în 2003, iar de atunci s-a lucrat permanent la îmbunătățirea, complexitatea și fiabilitatea lui Vito. În 2019 regăsim inclusiv varianta 4x4 pentru Mercedes Vito. Cu un design aerodinamic și cu un interior extrem de spațios, VAN-ul a devenit pentru mulți români varianta optimă de mașină de familie și nu orice fel, ci una de lux.

VAN-ul perfect pentru excursii și călătorii cu mașina

.Fiind o marcă de top în industria auto, Vito oferă variante de echipare premium și vine cu dotări de ultimă generație la ultimele modele apărute pe piață, însă încă de la lansare constructorii germani au oferit clienților aceste opțiuni, precum sistem de climatizare automat sau navigație. Varianta standard pentru persoane (8+1) are opt locuri pentru pasageri plus cel al șoferului și geamuri pe toate laturile. Atunci când te urci într-un Vito vei avea senzația că ai foarte mult spațiu. Toate aceste caracteristici fac din Vito un autoturism ideal pentru excursii și călătorii în destinații îndepărtate care implică petrecerea unei perioade destul de îndelungate în mașină.

Vito, mașina bună la toate. Varianta Long, perfecta pentru transport marfă

Dacă până acum am descris varianta pentru persoane, este necesar de făcut precizarea că Mercedes Vito are și alternativa de transport. Concret, se numește Long și este varianta de furgon creată de nemți. Mașină de marfă, Vito Long are 2+1 locuri în cabină, adică loguri pentru doi pasageri plus șofer, iar partea din spate este destinată exclusiv transportului de marfă.

Cea mai populară motorizare a lui Mercedes-Benz Vito Long este dieselul de 1.598 cc, un cuplu de 270 Nm, 114 CP, tracţiune faţă şi cutie de viteze manuală în 6 trepte. O astfel de mașină scoate un consum mediu mixt de aproximativ 7 litri/100 de kilometri, ceea ce este lăudabil pentru un autoturism cu aceste dimensiuni.

Cât costă un Mercedes Vito

Modelul cu motorizarea precizată mai sus pornește de la 22.701 euro, cu TVA inclus, însă pe piața auto din România se găsesc numeroase Mercedes Vito de vânzare, mașini la mâna a doua, rulate, cu prețuri care variază în funcție de anul de fabricație, număr de kiloemtri și dotări. Un autoturism din prima generație, an 2003, se vinde cu 2500 de euro, iar modelele noi, rulate timp de doi sau trei ani, ajung și la prețuri de 15.000 de euro.

Cauți o mașină de familie, dar mai mare decât clasicele berline cu cinci locuri? Mercedes Vito este una dintre variantele optime dacă ai mulți membri de scos la plimbare. În plus, marele avantaj este că nu vei avea nevoie de altă categorie de permis, căci Vito se conduce cu B. Mai mult decât atât, dacă ții la confort și îți plac materialele de calitate, Mercedes nu se dezice nici când vine vorba de modelul VAN și oferă clientului dotări în cele mai mici detalii, de la scaune și volan din piele, până la navigație și climatizare automată. Iar dacă îl vrei pentru transport marfă, vei găsi la Vito spațiu suficient și acelasi confort în partea din față.