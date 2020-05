Se reiau probele teoretice și cele de traseu, pentru obținerea permisului de conducere, dar nu pentru toată lumea! Cine NU va putea da examenul auto

De asemenea, nu vor putea da proba de traseu candidați care se vor prezenta la examen fără mască de protecție.

Bacalaureat și Evaluare Națională 2020. Ce se va întâmpla cu elevii cu temperatură de peste 37,3, în ziua examenului

„Examinatorul, candidatul si martorul vor purta echipamente de protectie pe toata durata de desfasurare a probei (masti de protectie), in lipsa acestora putând fi refuzata susţinerea probei. In autovehicul vor fi prezente maxim 3 persoane in acelaşi timp”, arată un comunicat al Prefecturii Dâmbovița.

Totodată, va putea fi fi refuzată examinarea candidatului care are o temperatura corporala mai mare de 37,3 de grade Celsius.

Noi reguli la susținerea probei practice, pentru obținerea unui permis de conducere