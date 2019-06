Utilajele agricole de care fermierii au nevoie în 2019 și de unde le pot procura

Piața agricolă din România este într-o continuă ascensiune și odată cu ea și industria utilajelor agricole.

Producătorii de mașinării de acest gen sunt tot mai motivați să găsească cele mai bune soluții pentru agricultorii din toată lumea.

Începând cu anul 2019, tractoarele HARS își fac apariția în portofoliul celor de la Mecanica Ceahlău și astfel, fermierii care au nevoie de tractoare cu echipare completă, cu un buget redus de investiții au la dispoziție o gamă variată de utilaje agricole, începând cu cele de la pregătirea terenului, până la întreținerea culturilor și până la semănat.

Tot în portofoliul celor de la Mecanica Ceahlău putem găsi și branduri partenere precum Projet, echipament de erbicidat, dar și tractoare ce aparțin mărcii Steyr.

Mecanica Ceahlău se bucură de un concept 100% romanesc cu produse fabricate la Piatra Neamț.

Un alt anunț a fost lansat și de cei de la HARS Traktor care își fac intrarea pe piața din România, lansând astfel o ofertă specială de tractoare, cu un raport calitate-preț excelent.

HARS Traktor este o companie turcească care de 36 de ani vine în sprijinul fermierilor din peste 50 de țări.

Cu ocazia expoziției SIMA de anul acesta, din Franța, a fost înmânat titlul “Machine of the year 2019”, tehnologiei New Holland IntelliSense, pe care o putem găsi la categoria combinelor, pe modelul CR Revelation, iar la categoria tractoarelor de capacitate medie, a fost desemnat câștigător tractorul T5 Auto Command.

Tractorul T5 AutoCommand este recunoscut pentru confort, asta datorită spațiului generos din cabină, pe care inginerii l-au îmbinat perfect cu performanțe tehnice de top.

Sistemul Intellisense cu care a fost dotată gama CR aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește capacitatea acestei categorii de produse.

Pentru cei pasionați de agricultură, prezența la Târgul Internațional de produse și echipamente în domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei, INDAGRA 2019, este obligatorie. Târgul va avea loc în data de 30 Octombrie - 3 Noiembrie, la Romexpo. Acolo veți face cunoștință cu cele mai noi utilaje și produse din domeniul agriculturii.

Dacă ai nevoie acum de un utilaj agricol care să îți sporească producția pământului, Lajumate.ro vine în ajutorul tău cu peste 40.000 de anunțuri cu utilaje și accesorii de cumpărat.