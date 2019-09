Directorul general al Up România, Elena Pap, a fost numită director regional în cadrul Grupului Up

Elena Pap, director de 15 ani al Up România, companie emitentă de tichete valorice, a fost numită director regional în cadrul Grupului Up, anunţă un comunicat al companiei.

Ea va cumula această poziţie cu noua funcţie de director regional pentru România, Bulgaria, Moldova, Serbia şi Grecia.

Elena Pap are o expertiză solidă în industria tichetelor valorice, fiind de peste 15 ani la conducerea Up România.

Înainte de activitatea din cadrul Up România, Elena Pap a deţinut funcţii de conducere în cadrul departamentelor financiare ale mai multor companii, printre care Romcontrol sau American Enterprise.

Elena Pap este absolventă a Academiei de Studii Economice, specializarea finanţe, credit şi contabilitate.

Astfel, Elena Pap este prima femeie director al unei filiale internaţionale din cadrul grupului numită în Comitetul executiv al grupului Up, arată un comunicat.

Elena Pap preia atribuţiile de la predecesorul său, Julien Anglade, care a primit un nou rol în cadrul direcţiei generale a grupului francez.

În noua sa funcţie, Elena Pap va coordona dezvoltarea soluţiilor si serviciilor inovatoare ale grupului Up în Europa de Sud-Est şi va contribui la orientarea şi implementarea proiectului strategic Up.

“Inovaţia şi tehnologizarea soluţiilor noastre de motivare pentru angajaţi sunt prioritatea grupului Up în Europa de Sud-Est. Dincolo de accelerarea cotei de piaţă a grupului în această regiune pe zona de beneficii, obiectivul meu cheie este de a găsi noi oportunităţi de dezvoltare şi diversificare pentru portofoliul de servicii al companiei”, a declarat Elena Pap.

Grupul Up, unul din cei mai mari jucători pe piaţa tichetelor valorice, dezvoltă sisteme de plăţi şi soluţii de gestiune. Up este un grup cooperativist internaţional, a cărui independenţă garantează echilibrul relaţiilor de încredere între părţi. Cu o prezenţă în 30 de ţări şi o bază de peste 200.000 de companii client, deservind peste 26 de milioane de beneficiari în întreaga lume, grupul francez a încheiat anul 2018 cu o cifră de afaceri de 532 milioane de euro.

Cele mai cunoscute produse ale grupului în România sunt tichetul şi cardul de masă Up Dejun (noua denumire a tichetului Chèque Déjeuner), tichetul şi cardul Up Cadou, voucherul şi cardul Up Vacanţă. La acestea se adaugă tichetele sociale şi pentru creşă, tichetul şi cardul Up Cultură, recent lansate, precum şi platforma Up Achiziţii (soluţii pentru achiziţii inteligente dedicate companiilor mici şi mijlocii – IMM). Up România deserveşte peste 20.000 de clienţi şi 750.000 de beneficiari.

Sursa : news.ro