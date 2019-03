Indicele ROBOR la 3 luni a crescut azi la 3,16%

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a urcat la 3,16%, potrivit datelor publicate vineri de B anca Naţională a României (BNR).

ROBOR la trei luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează dobânzile variabile la creditele în lei.

Joi, indicele a crescut de la 3,13% la 3,14%. Vineri, Robor a urcat la 3,16%.

Totodată, marţi, indicele ROBOR la şase luni a crescut de la 3,31% la 3,33%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituţiile bancare din România, în lei, iar evoluţia sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piaţă.

Ce este ROBOR

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata dobânzii la care băncile care contribuie la calcularea acestui indice sunt dispuse să ofere împrumuturi sub formă de depozite în lei celorlalte bănci contributoare. Ratele de referință ROBOR se stabilesc pentru opt scadențe, cea mai scurtă fiind de o zi, iar cea mai lungă de un an. Pentru creditele acordate de bănci clienților nebancari (persoane fizice, societăți comerciale etc.) importante sunt în special ratele ROBOR pentru scadențele de 3 și 6 luni, care servesc drept referință pentru stabilirea ratelor dobânzilor variabile, în formatul ROBOR 3 luni + marjă, respectiv ROBOR 6 luni + marjă.

ROBOR se calculează ca media aritmetică (după eliminarea extremelor) a dobânzilor cotate de băncile care participă la procesul de calcul al ROBOR («calculul ROBOR»), în intervalul 10:45‐11:00, la care acestea sunt dispuse să plaseze depozite celorlalți participanți. Ratele ROBOR sunt calculate în mod independent de către Thomson Reuters, entitatea împuternicită de către BNR, în calitate de organizator al calculului ROBOR, în acest scop.

Cea mai mică valoare înregistrată vreodată de indicatorul ROBOR 3M a fost 0,68%, pe 27 septembrie 2016 și pe 14 octombrie 2016. O valoare mică a indicelui ROBOR este corelată cu o rată mai mică pentru creditele contractate în lei.

sursa: news.ro