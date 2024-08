Ministrul Muncii: „Am o veste bună pentru pensionari”. Crește pragul de impozitare a pensiilor. Când intră în vigoare noua măsură

Ministrul Muncii Simona Bucura-Oprescu a anunțat că pragul de impozitare a pensiilor va creşte de la 2.000 de lei cât este în prezent la 3.000 de lei.

Ministrul Muncii a anunțat că pragul de impozitare a pensiilor va creşte de la 1 octombrie 2024, potrivit observatornews.ro.

„În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată", a spus ministrul Muncii, la Realitatea TV. Așadar, de la 1 octombrie, impozitul va reprezenta 10% din diferenţa ce depăşeşte 3.000 de lei.

Marcel Ciolacu, a afirmat că i-a cerut ministrului Finanţelor, Marcel Boloş, să facă o simulare pentru a vedea exact câte persoane ale căror pensii trec de 2.000 de lei, în urma recalculării vor plăti impozit, pentru ca oamenii să nu piardă din bani.

”Nicio pensie nu scade. Haideţi să vedem exact unde sunt imperfecţiunile legii. Asta am dat. Până atunci se va trimite pe fiecare categorie socio-profesională o scrisoare din partea Ministerului Muncii, se lucrează la ea şi pe urmă vedem ce trebuie să modificăm. Dar, suntem într-o zonă din punctul meu de vedere, relaxată pentru că nimeni nu a pierdut”, a afirmat Ciolacu.

Liderul PSD s-a referit şi la situaţia celor care au pensii peste 2.000 de lei, în condiţiile în care acestea vor fi impozitate. ”O să discutăm acest lucru. I-am cerut ministrului Finanţelor să-mi facă o simulare, ca să vedem exact câte persoane intră în această zonă, astfel încât să nu piardă oamenii în loc să câştige. (...) O să vină ministrul Finanţelor cu o simulare pe aceste praguri. (...) Cu întreaga analiză o să vină ministrul Finanţelor astfel încât nimeni să nu piardă niciun ban, nici prin impozitare, nici prin renunţarea la voucher”, a mai declarat preşedintele PSD.

"Prin noua Lege a pensiilor, am realizat două obiective importante: reforma pensiilor, adică pensii egale pentru muncă şi contribuţii egale. Nu vor mai fi pensionari care au muncit la fel, dar care au pensii diferite şi vom avea un mecanism de creştere continuă şi sustenabilă a pensiilor. În lege s-a introdus un mecanism care garantează creşterea pensiilor fără a crea dezechilibre bugetare. Este important de ştiut că, de asemenea, a fost eliminat pragul de 9,4% pentru cheltuielile din PIB cu pensiile care ar fi putut duce la îngheţarea pensiilor românilor până în 2070. Recalcularea reflectă contributivitatea. Pot înţelege că există nemulţumiri, dar sunt convinsă că, pe măsură ce pensionarii vor primi pensiile în septembrie, numărul celor mulţumiţi va fi semnificativ, chiar dacă aceştia nu îşi manifestă mulţumirea la un mod entuziast. Sunt convinsă că pensionarii simt că li s-a făcut dreptate. În medie, creşterea va fi de 26,65%. Aşadar, vorbim de o creştere cumulată de peste 40% în acest an. Pentru cei mai mulţi dintre pensionari, aceasta înseamnă o creştere reală şi semnificativă a puterii de cumpărare", a subliniat Simona Bucura-Oprescu.