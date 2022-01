(P) Cu cat va creste salariul minim in 2022

Din fericire, un lucru este sigur odata cu inceputul acestui nou an: salariul minim pe economie in 2022 va creste la nivel national.

Ce este salariul minim pe economie

Salariul minim pe economie reprezinta cea mai mica suma pe care un angajator o poate acorda unui salariat in schimbul muncii prestate de acesta. Cu alte cuvinte, niciun angajator nu are dreptul legal de a acorda un salariu mai mic decat salariul minim stabilit prin lege. Pentru a face mai multe simulari ale propriului salariu acceseaza calculator salariu 2022.

In 2021, salariul minim brut a fost de 2300 de lei, adica 1386 de lei. Insa, in acest an, au existat si diferentieri salariale, astfel ca cei din domeniul constructiilor si angajatii cu studii superioare au beneficiat de salarii minime mai mari, si anume 3000, respectiv 2350 de lei brut.

Din 2022, salariul minim creste la 2550 de lei brut, care inseamna 1524 de lei in mana (net). Legea actuala nu prevede mentinerea pragurilor diferite de salarizare, in cazul angajatilor cu studii superioare si al celor din constructii, si in 2022.

Evolutia salariului minim pe economie in Romania

Salariul minim a crescut treptat in ultimii ani in Romania, astfel:

2021: 2300 lei brut (2350 de lei pentru cei cu studii superioare si 3000 de lei in constructii);

2020: 2230 lei brut (si 2350 de lei pentru cei cu studii superioare);

2019: 2080 lei brut (2350 de lei pentru cei cu studii superioare si 3000 in constructii);

2018: 1900 de lei brut;

2017: 1450 de lei brut;

2016: 1250 de lei brut.

Se poate observa cum diferentierea salariului minim s-a intamplat pentru prima data in 2019 si, desi a fost mentinuta, doar salariul minim pentru celelalte categorii de angajati a crescut, in timp ce salariul pentru angajatii din constructii si cei cu studii superioare a ramas la acelasi nivel. Din 2022, insa, si salariul minim brut al acestora va urca la 2550 de lei, insa fara a fi diferit de cel al altor categorii de angajati.

Majorarea salariului minim este o veste buna, cu atat mai mult cu cat salariile din Romania se numara printre cele mai mici din Uniunea Europeana, la polul opus fata de Olanda sau Germania, unde venitul minim garantat depaseste 1500 de euro pe luna.

