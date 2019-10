Shopping City Târgu Mureş, investiţie de 70 milioane de euro, se va deschide în martie 2020

Fondul de investiţii NEPI Rockcastle a anunţat luni că va inaugura în luna martie 2020 cel mai nou centru comercial din portofoliu, Shopping City Târgu-Mureş, în urma unei investiţii de 70 de milioane de euro, cea mai mare din ultima perioadă din judeţul Mureş.

"Acest proiect este unul dintre cele mai importante de pe agenda anului viitor, prioritare fiind respectarea deadline-ului, dar şi a tuturor standardelor de calitate şi siguranţă. Ne dorim să le oferim românilor din nordul ţării un centru comercial care să răspundă celor mai înalte exigenţe, o politică după care ne ghidăm, de altfel, în toate proiectele pe care le dezvoltăm. Shopping City Târgu Mureş le va aduce mureşenilor, alături de opţiuni variate de cumpărături şi petrecere a timpului liber şi noi locuri de muncă, contribuind la dezvoltarea economică a regiunii de nord”, spune Alin Burlacu, leasing manager în cadrul NEPI Rockcastle.

În ceea ce priveşte stadiul închirierilor, peste 75% din suprafaţa mall-ului este deja ocupată, negocierile pentru restul spaţiilor urmând să fie finalizate în foarte scurt timp.

Construit pe un teren de 12,5 hectare, noul mall va dispune de o suprafaţă închiriabilă de 40.000 de metri pătraţi si va gazdui cele mai noi concepte ale brandurilor internaţionale şi naţionale de îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii, înfrumuseţare, articole sportive şi pentru copii.

"Mai mult de 50% dintre magazinele ce vor fi inaugurate în mall vor reprezenta o noutate absolută pentru întreaga regiune. De altfel, peste 60% din suprafaţa noului mall va fi ocupată de magazine ancoră", spun reprezentanţii NEPI.

Mall-ul va avea o parcare de aproximativ 1.500 de locuri, cinema multiplex, un loc de joacă cu o suprafaţă de 500 mp şi un hypermarket Carrefour cu o suprafaţă de 10.000 mp.

NEPI Rockcastle este cel mai mare investitor în sectorul imobiliar din România, după numărul de centre comerciale şi sedii de birouri, şi cea mai mare companie imobiliară din Europa Centrală şi de Est, după capitalizarea bursieră.

Portofoliul companiei, prezentă în România din 2007, include Mega Mall, Promenada Mall, Vulcan Value Center, Timişoara Shopping City, CityPark Constanţa, Ploieşti Shopping City, Brăila Mall, Galaţi Shopping City, Shopping City Târgu-Jiu, Severin Shopping Center şi alte centre comerciale în întreaga ţară, dar şi clădirile de birouri Floreasca Business Park, The LakeView din Bucureşti, City Business Centre din Timişoara şi The Office din Cluj.

