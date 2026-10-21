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Au voie profesorii să le dea elevilor teme pentru vacanța de toamnă? Ce prevede regulamentul și ce trebuie să știe părinții

Prima vacanță din anul școlar 2026-2027 începe vineri, 23 octombrie, și se termină pe 1 noiembrie. Iată ce trebuie să știe părinții despre regulamentul școlar.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 09:51 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 09:50
Ce prevede regulamentul și ce trebuie să știe părinții în privința temelor de vacanță | Shutterstock
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După o lună și un pic de școală, elevii și profesorii intră în vacanță. Primul modul de cursuri din anul școlar 2026-2027 se încheie pe 23 octombrie, astfel că vacanța de toamnă va fi în perioada 24 octombrie - 1 noiembrie 2026.

Al doilea modul de cursuri începe pe 2 noiembrie și se încheie pe 22 decembrie, înainte de sărbătorile de iarnă.

Vacanțele sunt așteptate cu nerăbdare de cei mici, dar și de cei mari. Este foarte posibil ca așteptările să fie diferite în funcție de vârstă, cu toate acestea poate fi o îngrijorare comună, și anume temele de vacanță.

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Au voie profesorii să le dea elevilor teme pentru vacanța de toamnă?

Ei bine, în 2025, Ministerul Educației și Cercetării a dat un „Ordin privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar”. Pe lângă reglementarea rolului temei pentru acasă, s-a stabilit și că în vacanțe nu se vor da teme pentru acasă.

Conform Art.4(1): „În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial. De asemenea, la (2) este specificat faptul că: „Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar”, astfel că, potrivit Art.2 (2): „Tema suplimentară care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță.”

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De asemenea, în respectivul Ordin este specificat și faptul că la nivelul educației timpurii, precum și la clasa pregătitoare, nu se dau teme pentru acasă, indiferent dacă este perioada vacanțelor sau nu.

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării de la acea vreme, declara: „Temele n-ar trebui la nivelul învățământului primar să depășească o oră pe zi, 2 ore la gimnaziu și la învățământul liceal”, conform Edupedu.

Astfel că, părinții și elevii ar trebui să se aștepte la câteva zile fără teme și să se bucure de un program de activități care să îi relaxeze și să-i aducă împreună. Însă dacă adulții știu că cei mici au nevoie de mai multă îndrumare la anumite materii, ar putea să facă și activități care să-i ajute în această privință.

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Calendarul anului școlar 2026-2027

Modulul 1: de luni, 7 septembrie 2026, până vineri, 23 octombrie 2026.

Vacanța de toamnă: de sâmbătă, 24 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026.

Modulul 2: de luni, 2 noiembrie 2026, până marți, 22 decembrie 2026.

Vacanța de iarnă: de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027.

Modulul 3: de luni, 11 ianuarie 2027, până vineri, 12 februarie 2027, vineri, 19 februarie 2027 sau vineri, 26 februarie 2027, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită de fiecare inspectorat școlar.

Vacanța mobilă, cunoscută drept „vacanța de schi”: o săptămână, stabilită de inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027.

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Cele trei variante sunt:

  • 15-21 februarie 2027;
  • 22-28 februarie 2027;
  • 1-7 martie 2027.

Modulul 4: începe luni, 22 februarie, luni, 1 martie sau luni, 8 martie 2027, în funcție de vacanța mobilă stabilită în fiecare județ, și se încheie vineri, 23 aprilie 2027.

Vacanța de primăvară/Paște: de sâmbătă, 24 aprilie 2027, până marți, 4 mai 2027.

Modulul 5: de miercuri, 5 mai 2027, până vineri, 18 iunie 2027.

tată care o ajută pe fiica sa la teme
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Vacanța de vară: de sâmbătă, 19 iunie 2027, până duminică, 5 septembrie 2027.

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