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Pot părinții să primească zile libere când copiii sunt în vacanță? Ce spune legea și în ce situații pot lipsi de la serviciu

De vineri, copiii intră în vacanța de toamnă, timp de o săptămână. Află din articolul de mai jos dacă părinții beneficiază de concediu în această perioadă și ce condiții trebuie îndeplinite.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 15:45 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 15:45
Au părinții drepturi la zile libere în vacanța copiilor? | Shutterstock
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Vineri, 23 octombrie 2026, este ultima zi de școală din primul modul. Copiii intră în vacanță până la 1 noiembrie 2026. În săptămâna respectivă, aceștia se pot bucura de activități recreative, fără să stea cu gândul la teme.

Dacă părinții vor putea fi alături de ei sau nu pe întreaga perioadă, ei bine, este cu totul alt subiect, iar răspunsurile diferă în funcție de mai multe cauze.

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Ce spune legea și în ce situații pot lipsi părinții de la serviciu

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Potrvit informațiilor din Portalul Legislativ, părinților li se pot acorda zile libere pentru supravegherea copiilor, însă doar în anumite condiții.

Faptul că elevii sunt în vacanță nu înseamnă automat că și părinții au liber de la serviciu. Dreptul depinde de prevederile legale aplicabile, de condițiile pe care acestea le stabilesc și de situația concretă a părintelui și a copilului.

Conform Legii nr. 19/2020, părinții pot primi liber pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ.

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În Articolul 1 alineatul (1), legea prevede acordarea unor zile libere unuia dintre părinți atunci când cursurile sunt suspendate sau unitățile de învățământ sunt închise temporar ca urmare a unor condiții meteorologice nefavorabile ori a altor situații extreme declarate de autoritățile competente.

Prin urmare, această dispoziție se referă la situații excepționale care determină suspendarea cursurilor sau închiderea temporară a unității de învățământ, nu la vacanțele școlare obișnuite, care sunt stabilite prin structura anului școlar.

În articolul 1 alineatul (1¹), se prevede în mod expres că zilele libere se pot acorda părinților, inclusiv în perioada vacanțelor școlare, atunci când unitățile de învățământ și unitățile de educație antepreșcolară sunt închise temporar ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.

Această prevedere trebuie interpretată în contextul său juridic. Ea nu instituie un drept general al părinților de a beneficia de zile libere în fiecare vacanță școlară, ci reglementează o situație excepțională, legată de închiderea temporară a instituțiilor de învățământ în condițiile prevăzute de lege.

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Așadar, simpla existență a unei vacanțe școlare nu este suficientă pentru a activa dreptul la zile libere în baza Legii nr. 19/2020.

În ce condiții pot beneficia părinții de zile libere?

În situațiile în care se aplică articolul 1 alineatul (1), legea prevede condiții pe care părintele trebuie să le îndeplinească cumulativ.

Printre acestea se numără:

  • Vârsta copilului: acesta trebuie să aibă până la 12 ani și să fie înscris într-o unitate de învățământ. Pentru copiii cu dizabilități, limita de vârstă prevăzută de lege este de până la 18 ani, cu respectarea condițiilor legale.
  • Natura locului de muncă: activitatea profesională nu trebuie să permită munca la domiciliu sau telemunca.
  • Existența situației legale care justifică zilele libere: suspendarea cursurilor sau închiderea temporară trebuie să se încadreze în împrejurările prevăzute de lege.

De asemenea, există situații de excludere prevăzute la articolul 1, inclusiv anumite tipuri de concediu sau cazuri în care celălalt părinte nu realizează veniturile menționate de lege. Prin urmare, îndeplinirea condițiilor trebuie verificată pentru fiecare caz concret.

Aceste cerințe nu trebuie confundate cu regulile aplicabile unei vacanțe școlare obișnuite. Faptul că un copil are sub 12 ani și părintele trebuie să lucreze nu este, în sine, suficient pentru a obține zile libere în temeiul acestei legi.

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Ce trebuie să facă părinții care au nevoie de zile libere în vacanțele școlare obișnuite?

Dacă părintele dorește să stea acasă cu copilul pe perioada vacanței de vară, de exemplu, există alte posibilități care pot fi analizate în funcție de situația sa profesională.

A. Concediul de odihnă

Potrivit articolului 144 din Codul muncii, salariații au dreptul la concediu de odihnă anual plătit. Durata minimă este de 20 de zile lucrătoare, iar durata efectivă se stabilește în condițiile legii și ale contractului aplicabil.

Totuși, dreptul la concediu de odihnă nu înseamnă că salariatul poate impune automat perioada exactă în care dorește să îl efectueze. Perioada se stabilește potrivit regulilor legale de programare a concediilor.

B. Concediul fără plată

Părintele poate solicita concediu fără plată, în condițiile legale și ale reglementărilor aplicabile la locul de muncă. Acordarea acestuia nu trebuie confundată cu un drept automat la zile libere plătite.

C. Alte posibilități stabilite la locul de muncă

În funcție de situație, părintele poate discuta cu angajatorul despre un program de lucru flexibil, telemuncă, muncă la domiciliu sau alte soluții permise de lege și de regulile interne.

Aceste variante nu reprezintă însă un drept general la zile libere suplimentare pentru fiecare vacanță școlară.

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Cum trebuie înțeleasă expresia „inclusiv pe perioada vacanțelor școlare”?

Acesta este punctul central al interpretării juridice.

La o primă lectură, formularea din articolul 1 alineatul (1¹) ar putea crea impresia că părinții au dreptul la zile libere în orice vacanță școlară. Totuși, alineatul nu trebuie citit separat de restul articolului.

Textul leagă acordarea zilelor libere din perioada vacanțelor de închiderea temporară a unităților de învățământ ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii.

Prin urmare, sintagma „inclusiv pe perioada vacanțelor școlare” stabilește că dreptul poate acoperi și o perioadă de vacanță atunci când este incidentă situația excepțională descrisă de lege. Ea nu transformă vacanțele școlare obișnuite într-un motiv autonom pentru acordarea zilelor libere.

Cu alte cuvinte, trebuie făcută diferența între:

  • vacanța școlară obișnuită, care face parte din structura anului școlar;
  • închiderea temporară a unității de învățământ în împrejurările excepționale prevăzute de lege, situație în care pot deveni aplicabile dispozițiile speciale.

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colaj mama, tata și fiica în parc pe marginea unui lac și calendar pentru luna octombrie lângă dovlecei-decorațiune
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Părinții nu au un drept general și automat la zile libere de la serviciu pe durata vacanțelor școlare obișnuite. Legea reglementează acordarea unor zile libere în situații speciale, precum suspendarea cursurilor sau închiderea temporară a unităților de învățământ în împrejurările expres prevăzute de actul normativ.

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