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Ce vor adolescenții să învețe la școală, de fapt. Răspunsurile surprinzătoare ale elevilor despre viitorul lor

Noi studii au scos la iveală ce vor adolescenții să învețe la școală, de fapt, și răspunsurile lor ar putea fi surprinzătoare.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 15:29 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 15:32
Elevii au oferit răspunsuri surprinzătoare când au fost întrebați ce vor să învețe la școală | Shutterstock
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Potrivit unui nou sondaj realizat în Marea Britanie, adolescenții se gândesc mai mult la viitorul lor și la abilitățile de care vor avea nevoie decât își imaginează mulți.

Situația e similară și în alte țări, inclusiv în România, potrivit Școala9.

Printre preferințele principale ale adolescenților se numără mai multe oportunități de practică și stagii de lucru în timpul școlii.

Mulți dintre ei vor să învețe cum să găsească și să aplice pentru un loc de muncă, printre altele.

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Ce vor adolescenții să învețe la școală, de fapt

Sondajul care a scos la iveală ce vor adolescenții să învețe la școală, de fapt, a fost realizat online de compania Survation, care a chestionat 2.000 de tineri cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani cu privire la piața muncii și la sprijinul de care au nevoie pentru a obține un job după finalizarea studiilor.

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Unii dintre aceștia au cerut mai mult ajutor pentru dezvoltarea abilităților de comunicare și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la gestionarea stresului și la educația financiară, scrie BBC News.

Atunci când au fost întrebați ce cunoștințe sau îndrumări și-ar dori mai mult în programa școlară, cei mai mulți dintre adolescenți (44%) s-au axat pe oportunități de practică sau stagii de lucru.

De asemenea, mulți vor ajutor în gestionarea finanțelor personale, consiliere pentru aplicarea la locuri de muncă, sfaturi despre gestionarea stresului și sănătatea mentală, precum și despre dezvoltarea abilităților de comunicare.

Cunoștințele financiare sunt esențiale pentru un adult, dar, în majoritatea școlilor, nu li se acordă atenția pe care o merită, potrivit unui raport OECD.

Rezultatele evaluării PISA 2022 privind educația financiară arată că mulți tineri de 15 ani ar trebui să fie mai bine pregătiți pentru viitorul lor financiar, deoarece nu sunt capabili să își aplice cunoștințele financiare în situații din viața reală.

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În fiecare țară și economie participantă la studiu, elevii proveniți din medii socio-economice dezavantajate au avut performanțe semnificativ mai slabe. Datele PISA arată, de asemenea, că elevii care discută despre chestiuni financiare cu părinții lor și cei care iau decizii autonome privind modul în care își cheltuiesc banii obțin niveluri mai ridicate de educație financiară.

Aceste abilități sunt cu atât mai importante în contextul dezvoltării AI și noilor tehnologii, care schimbă piața de muncă într-un ritm alert. În sondaj, aproape o treime dintre adolescenții chestionați consideră că școala nu îi pregătește îndeajuns pentru viitorul pieței muncii.

Ce vor să învețe la școală elevii din România

Potrivit Școala9, tendința internațională se reflectă și în rândul adolescenților din România. Într-un sondaj realizat în mai multe localități din țară despre ce vor copiii de gimnaziu să învețe la școală, mulți dintre ei au vorbit despre educație financiară și învățarea despre diferite posturi pe piața de muncă.

Mulți dintre ei vor să învețe să se descurce „pe cont propriu” după vârsta de 18 ani și să „învețe chestiuni legate de bancă, legate de credite sau împrumuturi”.

Ei au vorbit și despre ore dedicate diferitelor meserii pe care le-ar putea învăța, precum croitoria, medicina, psihologia, tâmplărie, teatru, robotică și altele.

La nivel internațional, astfel de ore dedicate meseriilor sau educației financiare sunt, în continuare, prea puține. Și acest lucru se reflectă în ceea ce își doresc elevii să învețe, pentru a fi pregătiți să intre pe piața muncii atunci când devin adulți.

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