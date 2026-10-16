Școala unde elevii învață cu Inteligența Artificială doar două ore pe zi. Cât plătesc părinții pentru acest sistem

Inteligența Artificială în sistemul educațional: da sau nu? Iată cum se desfășoară activitatea într-o școală privată din Statele Unite ale Americii care a implementat această metodă.

Inteligența Artificală a revoluționat lumea. Această tehologie are un impact diferit asupra oamenilor în funcție de categoria de vârstă. Fie că o văd ca pe un instrument util pe care îl accesează la nevoie, fie că îi însoțește la fiecare pas, Inteligența Artificală își face loc în viața tuturor.

Cei mici cresc în acest mediu, astfel că au o cu totul altă raportare la IA decât cei în vârstă, mai ales în România. Ei bine, în Statele Unite ale Americii, s-a speculat rapid ajutorul acordat de Inteligența Artificală și s-a înființat o școală privată care se folosește de această tehnologie în metoda de învățare.

Citește și: FMI trage un semnal de alarmă! Un pericol tot mai mare ar putea zdruncina încrederea oamenilor în sistemul bancar

Școala unde elevii învață cu Inteligența Artificială doar două ore pe zi. Între mit și realitate

Articolul continuă după reclamă

O școală privată care își extinde rețeaua de campusuri de la New York până în California utilizează sisteme de Inteligență Artificială pentru a-i învăța pe elevi disciplinele școlare în doar două ore pe zi, susținând că metodele sale inspirate din Silicon Valley ar putea transforma radical viitorul sistemului de învățământ din Statele Unite ale Americii.

Alpha School este o rețea de școli private și școli charter, înființată în 2014, în Austin, Texas. Și-a deschis toamna trecută un campus în Districtul Financiar din Manhattan. În California, rețeaua a inaugurat câteva școli în urmă cu aproximativ un an în San Francisco, Santa Barbara și Lake Forest, în comitatul Orange. Aceste școli nu au profesori în sensul tradițional al termenului și nu impun teme pentru acasă, iar taxa anuală de școlarizare poate ajunge la suma considerabilă de 65.000 de dolari.

În cadrul acestor școli, elevii alocă doar două ore pe zi învățării limbii engleză, matematicii, științelor și altor discipline fundamentale, precum istoria. Aceștia parcurg lecțiile pe tablete și laptopuri, beneficiind de sprijinul unor „ghizi” umani care se deplasează prin sălile de clasă.

Citește și: Compania care rivalizează cu ChatGPT anunță venituri de aproape 17 miliarde de dolari într-un singur trimestru!

Restul programului școlar este dedicat unor „ateliere de dezvoltare a competențelor pentru viață”, care pot include escaladarea unor pereți de cățărare de 12 metri înălțime, asamblarea unei piese de mobilier IKEA sau rezolvarea unui cub Rubik.

Compania este condusă de MacKenzie Price, o antreprenoare în vârstă de 49 de ani, absolventă a Universității Stanford, care publică în mod regulat videoclipuri pentru cei un milion de urmăritori ai săi de pe Instagram, susținând că Alpha School îi poate ajuta pe elevi să învețe de două ori mai repede decât în școlile tradiționale.

MacKenzie Price promovează o transformare radicală a sistemului educațional și avertizează că școlile tradiționale au „otrăvit” mințile tinerilor. Potrivit acesteia, angajații Alpha se străduiesc să le insufle elevilor o „mentalitate de dezvoltare” (growth mindset): un concept psihologic utilizat frecvent în cultura profesională a muncii intense, promovată în mediul tehnologic, încurajându-i să își stabilească propriile obiective și provocări.

„Profesorii nu vor fi înlocuiți, ci transformați, iar pentru ei aceasta este o perioadă extraordinar de interesantă”, i-a declarat Price într-un interviu, conform New York Post.

Citește și: Inteligența artificială schimbă regulile pe Wall Street. Ce locuri de muncă sunt în pericol și ce angajați pot deveni mai căutați

Ce susțin medicii și psihologii în legătură cu această metodă educațională

Unii critici privesc cu scepticism faptul că Alpha plasează ecranele în centrul programului școlar zilnic, în detrimentul predării tradiționale realizate de profesori. Aceștia se întreabă dacă nu cumva este vorba despre un experiment de înaltă tehnologie care ar putea pune în pericol sănătatea mentală a copiilor.

Medicii și psihologii avertizează că utilizarea excesivă a tehnologiei poate avea efecte nocive asupra copiilor mici și poate crește riscul ca adolescenții să se confrunte cu anxietate socială, stimă de sine scăzută și depresie.

„Consider că este periculos să eliminăm profesorii din sălile de clasă. Mă îngrijorează ceea ce am putea pierde în ceea ce privește dezvoltarea noastră ca ființe umane”, a declarat Joe Vercellino, desemnat Profesorul Anului în Detroit și fondator al organizației The Lion Heart Experience, care derulează programe de sănătate mentală în școli.

Citește și: A renunțat la venituri de peste 200.000 de dolari pe an la Microsoft. Acum trăiește din economii și dezvoltă propria afacere AI

Price, care vara trecută a socializat cu miliardarul Bill Ackman, manager de fonduri speculative, la un eveniment organizat în zona Hamptons și a fost invitată la podcastul lui Reid Hoffman, cofondatorul LinkedIn, este profund ancorată în cultura start-upurilor din domeniul tehnologiei.

Într-o postare recentă pe Instagram, aceasta a scris: „În acest moment, rapoartele de evaluare școlară sunt practic inutile. În schimb, îi punem pe elevi să își asume responsabilitatea pentru propriul proces de monitorizare a progresului.”

„Nu cred că a existat vreodată o perioadă mai interesantă pentru a avea cinci ani decât cea în care trăim acum”, a mai declarat ea.

Reacțiile elevilor și foștilor discipoli din cadrul Alpha School

Pe contul său de Instagram, un elev Alpha în vârstă de zece ani se laudă că administrează cu succes proprietăți închiriate prin Airbnb, în timp ce o adolescentă anunță că și-a dezvoltat propria aplicație.

Alpha se extinde rapid. Noul său campus din Districtul Financiar din Manhattan și-a deschis porțile în septembrie, la doar câteva săptămâni după inaugurarea celor trei campusuri din California. Rețeaua mai cuprinde aproximativ o duzină de școli afiliate, situate în orașe precum Miami, Austin, în statul Texas, Scottsdale, în Arizona, și Charlotte, în Carolina de Nord.

În august, Ackman i-a îndemnat pe cei aproape două milioane de urmăritori ai săi de pe platforma X să o contacteze pe Price pentru informații despre înscriere, descriind inițiativa drept „o inovație cu adevărat revoluționară”.

Price și un reprezentant al lui Ackman au refuzat să comenteze dacă acesta din urmă are vreun copil înscris la Alpha. Price a precizat că Ackman nu este investitor în rețeaua Alpha și că nu au existat discuții privind o eventuală investiție.

Citește și: Jeff Bezos anunță cum ar putea inteligența artificială să schimbe săptămâna de lucru. Oamenii ar putea munci mai puțin

Controversele care au apărut în rândul internauților după ce au văzut imaginile din cadrul Alpha School

În septembrie, campusul Alpha din Austin, Texas, a fost vizitat de Linda McMahon, secretarul pentru educație al Statelor Unite. Aceasta a lăudat utilizarea inovatoare a inteligenței artificiale și a susținut că tehnologia „va avea un rol esențial în […] pregătirea elevilor pentru piața muncii de mâine”, conform sursei citate anterior.

În școlile Alpha, elevii pot lucra oriunde în clădire, relaxându-se pe fotolii tip puf sau așezându-se împreună la mese lungi.

Imaginile din interiorul campusurilor Alpha au stârnit, de asemenea, îngrijorare. Printre acestea se numără un videoclip publicat de Price pe Instagram în luna mai a anului trecut, în care băieți de vârstă gimnazială apar ghemuiți în fața laptopurilor, într-un șir de cabine înguste, asemănătoare unor cabine telefonice, pe care școala le numește „pods”.

„Am început să îi punem pe acești băieți să lucreze în cabine timp de două ore în fiecare zi, la școală”, se arată în descrierea postării publicate de Price pe Instagram.

Citește și: Cât investește România în educația unui copil față de alte țări. Diferența este uriașă

Utilizatorii rețelelor sociale au reacționat cu indignare. Unul dintre aceștia a descris imaginile drept „înspăimântătoare”, afirmând că Alpha pare să „izoleze elevii într-o nenorocită de cabină, punându-i în același timp să interacționeze cu o Inteligență Artificială”.

„Este aproape inuman, chiar dacă se întâmplă doar două ore pe zi”, a adăugat utilizatorul.

Alpha a declarat ulterior că elevii sunt liberi să aleagă unde doresc să lucreze, iar unii preferă aceste cabine deoarece sunt mai liniștite și oferă mai puține surse de distragere a atenției.

Școala susține că elevii săi, de la grădiniță până la clasa a XII-a, învață de două ori mai repede decât cei din școlile tradiționale și obțin rezultate situate în primele 1–2 procente la testările MAP (Measures of Academic Progress), utilizate pentru evaluarea progresului în citire și matematică. Instituția nu a făcut publice rezultatele elevilor la testările standardizate organizate la nivelul statelor americane.

Potrivit Alpha, algoritmul său de inteligență artificială le permite elevilor să obțină rezultate bune prin intermediul unor planuri individualizate de învățare. O aplicație generează o serie personalizată de întrebări, la care elevii trebuie să răspundă corect pentru a „promova” la nivelul următor. Astfel, copiii pot învăța în ritmuri diferite chiar dacă se află în aceeași sală de clasă.

„Aplicațiile noastre ne permit să spunem: «Bine, Susie are, de fapt, nevoie să revină la matematica de clasa a II-a»”, a explicat Tasha Arnold, în vârstă de 43 de ani, directoarea școlii Alpha din New York și fostă profesoară în sistemul public de învățământ, cu o îndelungată experiență la catedră.

Citește și: Țările cu cei mai buni elevi la matematică în 2026. Ce scor a obținut România și cât de departe este de media OECD

Elevii care răspund greșit la o întrebare de mai mult de trei ori sunt îndrumați să recapituleze lecțiile anterioare sau să urmărească un videoclip explicativ despre subiectul respectiv. Nu pot însă ridica mâna pentru a-i cere ajutorul profesorului, deoarece în modelul Alpha nu există un cadru didactic care să predea în mod tradițional în fiecare sală de clasă.

În schimb, Alpha angajează „ghizi educaționali”: membri ai personalului care îi motivează pe elevi, îi ajută să își organizeze procesul de învățare și îi sprijină în stabilirea obiectivelor, fără a îndeplini rolul tradițional al profesorului și fără a preda sistematic conținuturile disciplinelor școlare. Mulți dintre aceștia nu au pregătire profesională în domeniul educației, provenind în schimb din domenii precum antrenoratul sportiv sau antreprenoriatul tehnologic. Aceștia primesc salarii de aproximativ 150.000 de dolari pe an.

„Nu sunt acolo ca să încerc să îi învăț fracții sau capitalele statelor. Sunt acolo ca să îi ajut să găsească modalități prin care să descopere singuri răspunsurile”, a declarat Liam Stanton, în vârstă de 34 de ani, unul dintre ghizii educaționali Alpha, care a predat timp de un deceniu în școli internaționale din China și Columbia.

Ghizii educaționali sunt prezenți în sălile de clasă pentru a-i motiva pe elevi, însă nu au rolul de a răspunde întrebărilor punctuale referitoare la conținuturile disciplinelor studiate. Întrebată ce se întâmplă atunci când un copil întâmpină dificultăți serioase de învățare, Arnold a explicat că, în astfel de situații, „un expert în disciplina respectivă va intra într-un apel video cu voi”.

Alpha susține că asemenea situații reprezintă mai puțin de 5% din cazuri. Atunci când apar, ghizii educaționali organizează o discuție la distanță cu un „specialist academic” de la TimeBack, divizia de dezvoltare software a companiei, care reunește experți în educație și programatori ce lucrează la modelul său de învățare denumit „2 Hour Learning” („Învățarea în două ore”).

Citește și: Municipiul din România unde părinții nu mai trebuie să dea bani pentru fondul clasei. Ce li s-a cerut directorilor

O listă cu cei 31 de specialiști academici Alpha, furnizată pentru anul școlar 2023–2024, arăta că cel puțin 27 dintre aceștia locuiau în afara Statelor Unite, din Filipine până în Columbia, potrivit publicației Wired.

Alpha a refuzat să comenteze această listă, precizând însă că 21 dintre cei 31 de specialiști care oferă în prezent îndrumare academică locuiesc în afara Statelor Unite.

Price a dezvoltat rețeaua Alpha cu sprijinul lui Joe Liemandt, un miliardar evaluat la 6,6 miliarde de dolari de revista Forbes, care a abandonat studiile la Universitatea Stanford. După ce și-a înscris propriii copii la școala condusă de Price, Liemandt s-a alăturat echipei în calitate de director și a implicat compania sa, Trilogy Software, în dezvoltarea programei școlare bazate pe inteligență artificială a rețelei Alpha. Ulterior, Alpha a trecut la propria echipă de dezvoltare din cadrul TimeBack.

„Am reușit să dezvoltăm această școală, eu și partenerul meu, și până acum am putut face acest lucru pe cont propriu”, a declarat Price.

Deși eficiența oferită de inteligența artificială poate avea anumite avantaje, eliminarea interacțiunii umane directe din centrul procesului educațional ar putea avea consecințe, a avertizat Vercellino.

Un aspect important al experienței școlare, a argumentat acesta, este învățarea modului în care elevii pot cere ajutorul profesorilor, inclusiv al celor pe care poate nu îi îndrăgesc, și al modului în care se pot apropia de un coleg pentru a-l ajuta să rezolve o problemă.

Citește și: România, campioană mondială pentru a treia oară la Campionatul Mondial de Robotică. Câte premii au primit elevii români

„Așa cum le spun adesea familiilor, educația nu este o cursă în care obiectivul este comprimarea procesului de învățare, ci o călătorie marcată de relații interumane și de descoperirea de sine”, a declarat Kirsten Horton, consultantă în educație din Raleigh, Carolina de Nord, unde urmează să se deschidă o școală Alpha în această toamnă.

„Pentru taxe de școlarizare cuprinse între 40.000 și 75.000 de dolari pe an, familiile ar trebui să se aștepte nu doar la eficiență, ci și la bogăția unui ecosistem educațional complet: activități de teatru, echipe sportive, consilieri școlari și o rețea de relații interumane care îi ghidează pe copii în drumul spre maturitate”, a mai declarat Horton.

„Programul nostru se concentrează cu adevărat pe ceea ce este mai bine pentru copii”, a răspuns Arnold acestor îngrijorări. „Nu este vorba despre ceea ce este mai bine pentru profesori sau pentru sindicatele acestora și nici despre ceea ce îi face neapărat pe părinți să privească nostalgic spre modul în care au învățat ei înșiși.”

Alpha afirmă că ghizii educaționali petrec cel puțin 30 de minute pe săptămână individual cu fiecare copil, ajutându-l să își stabilească obiective personale sau discutând despre dificultățile din viața sa privată. De asemenea, aceștia trebuie să treacă printr-o verificare a antecedentelor la un nivel de rigoare comparabil cu cel utilizat de FBI și să obțină un scor de cel puțin 90% la testul CCAT, o evaluare aplicată înainte de angajare, care măsoară capacitatea de rezolvare a problemelor.

Citește și: O învățătoare a devenit virală după ce le-a cerut elevilor chirie. Cum a fost primită ideea tinerei

„Spre deosebire de sistemul tradițional de învățământ, în care profesorii părăsesc în număr mare această profesie și instituțiile întâmpină dificultăți în identificarea unor candidați de înaltă calitate, noi nu ne confruntăm cu această problemă”, a declarat Price.

În pofida avertismentelor specialiștilor din domeniul sănătății, utilizarea laptopurilor și a ecranelor a continuat să crească în școlile din Statele Unite, în special după pandemie.

În timpul anului școlar, elevii americani din clasele I–XII petrec în prezent, în medie, 98 de minute pe zi utilizând dispozitive electronice furnizate de școli. Durata atinge un maxim de două ore și 24 de minute pe zi în clasa a VI-a, potrivit unui articol publicat de The Wall Street Journal.

Alpha a invocat în repetate rânduri această statistică, considerând-o o dovadă că cele două ore zilnice de utilizare a ecranelor în cadrul programului său nu reprezintă o practică atât de ieșită din comun.

„Elevii noștri au, de fapt, mai mult timp la dispoziție pentru a interacționa cu colegii și cu profesorii lor decât elevii dintr-o școală tradițională”, a mai explicat ea.

Citește și: Tânărul de 29 de ani devenit locotenentul AI al lui Mark Zuckerberg. Planul prin care vrea să schimbe cum folosim tehnologia

Școlile tradiționale alocă însă încă cinci sau șase ore activităților de învățare conduse de profesori, în timp ce elevii Alpha trebuie să își concentreze studiul disciplinelor școlare, inclusiv lectura romanelor și rezolvarea exercițiilor de matematică, în intervalul zilnic de două ore petrecut în fața tabletelor.

Aceștia urmează un sistem de gestionare a timpului cunoscut sub numele de Metoda Pomodoro: studiază folosind aplicațiile timp de 25 de minute pentru a obține o pauză de cinci minute, apoi lucrează încă 25 de minute pentru a beneficia de o pauză de 15 minute și continuă în același mod până când ating durata totală de două ore.

Wade Driscoll, în vârstă de 19 ani, în prezent student la Parsons School of Design, a absolvit campusul Alpha din Austin. Acesta a declarat că, în majoritatea zilelor, colegii săi foloseau integral cele două ore alocate învățării.

„De multe ori, ajungeam să fim atât de absorbiți de subiect, încât continuam să lucrăm și în timpul acelei pauze de cinci minute”, a susținut el.

Elevii Alpha studiază limba engleză, matematica și științele prin intermediul aplicațiilor bazate pe Inteligență Artificială. Alte discipline care, în mod obișnuit, ar necesita ore distincte, precum istoria, sunt integrate în programul de lectură. Alpha explică această abordare prin faptul că programa tradițională de istorie necesită mai puțin timp pentru a fi parcursă.

Școala personalizează și materialele de lectură. Dacă un elev de clasa a III-a citește la nivelul corespunzător clasei a VIII-a, acesta „continuă să citească despre unicorni, dar vocabularul este complex. Dacă este în clasa a V-a, dar are nevoie de un nivel mai scăzut, materialul rămâne adecvat vârstei”, a explicat Arnold.

Citește și: O femeie a folosit Claude pe post de jurnal, iar AI-ul a alertat poliția. Ce a scris în conversație

Algoritmul de Inteligență Artificială poate, de asemenea, să introducă informații care să facă materialele mai atractive pentru elevi. De exemplu, aceștia pot învăța matematica folosind date despre vânzările celui mai recent album al lui Taylor Swift.

În ceea ce privește cărțile fizice, sălile de clasă pentru copiii de grădiniță și pentru elevii din clasa I sunt dotate cu biblioteci și cărți fizice. Cu toate acestea ele nu fac parte din cerințele obligatorii ale programului de învățare.

Metodele neobișnuite ale școlii au atras atenția și în mediul online. Printre acestea se numără un sistem propriu de recompense, conceput pentru a recompensa rezultatele ridicate la teste.

Moneda virtuală a școlii se numește „Alphas”, iar fiecare unitate valorează aproximativ 25 de cenți. Recompensele se pot acumula rapid și pot fi preschimbate în premii asemănătoare celor oferite în sălile de jocuri, inclusiv jucării de pluș sau o consolă Nintendo Switch.

Modelul „2 Hour Learning” este utilizat și în alte școli ale companiei care nu poartă numele Alpha, inclusiv în unele școli charter cu predare exclusiv online și la NextGen Academy, o școală privată pentru elevi de gimnaziu din Austin, a cărei programă include jocuri video precum Fortnite și Rocket League.

Alpha se promovează drept o alternativă educațională pentru copiii care întâmpină dificultăți în mediile școlare tradiționale, fie pentru că au un nivel de pregătire mult superior celui al colegilor, fie pentru că fac eforturi să țină pasul cu aceștia.

Potrivit școlii, aproximativ 25% dintre elevii din întreaga rețea Alpha beneficiază de burse, finanțate printr-o combinație de contribuții provenite din taxele de școlarizare plătite de alte familii și donații. Astfel, o familie din Brownsville, Texas, ar putea plăti doar 500 de dolari pe an, restul taxei de școlarizare de 10.000 de dolari fiind acoperit din alte surse. Școala din New York nu oferă însă, deocamdată, ajutor financiar pentru taxa anuală de 65.000 de dolari.

Citește și: Bărbatul care riscă 10 ani de închisoare din cauza unei imagini AI cu un crocodil. De ce a fost declarată periculoasă

Driscoll, fost elev Alpha, a declarat că s-a transferat la această școală bazată pe Inteligență Artificială după ce a încercat fără succes să se adapteze la mai multe școli, una după alta:

„La școala publică, simțeam că ceilalți elevi mă țineau pe loc. Ajunsesem să-i spun mamei aproape în fiecare zi că mă simt rău.”

După ce a început să frecventeze Alpha, însă, „schimbarea a fost imediată”, a povestit Erin Driscoll, în vârstă de 51 de ani, mama lui Wade.

„Dintr-odată, avea un obiectiv pentru care să depună efort. Putea să fie provocat atât de mult cât avea nevoie.”

Cum funcționează, de fapt, Alpha School și ce s-a aflat în urma investigațiilor

În urma unei investigații Wired s-a relatat că autoritățile educaționale din New York nu au aprobat înființarea campusului din Manhattan ca școală independentă, centrul funcționând în cadrul unui model de sprijin pentru educația la domiciliu.

Investigația Wiredse bazează pe interviuri cu peste o duzină de foști angajați, elevi și părinți, precum și pe documente interne și informații furnizate de instituție. Principalele preocupări sunt următoarele:

Prioritizarea indicatorilor de performanță în detrimentul nevoilor individuale

Potrivit unor foști angajați și părinți, accentul pus pe obiective numerice, ritmul de finalizare a lecțiilor și atingerea pragurilor de performanță a ajuns, în anumite situații, să prevaleze asupra înțelegerii reale a dificultăților elevilor.

Un exemplu prezentat este cel al unei eleve de nouă ani care a fost nevoită să repete numeroase exerciții de matematică, în timp ce încerca să recupereze ritmul impus de aplicație. Mama acesteia a relatat că experiența a generat suferință emoțională și dificultăți în menținerea unei rutine alimentare normale.

Presiunea psihologică și stimulentele externe

Sistemul utilizează recompense pentru atingerea obiectivelor, inclusiv o monedă internă care poate fi schimbată pe jucării și alte privilegii. Unii părinți au relatat că aceste mecanisme au devenit o sursă de stres, anxietate și preocupare excesivă pentru performanță.

De asemenea, deși programul oficial prevede numai două ore de învățare academică pe zi, unele familii au afirmat că elevii simțeau nevoia să lucreze suplimentar acasă pentru a-și atinge obiectivele.

Citește și: Elon Musk, predicție despre cum vom trăi în viitor. Munca ar putea deveni opțională, iar banii și-ar pierde importanța

Limitele personalizării prin software

Aplicațiile adaptative pot ajusta dificultatea și succesiunea exercițiilor, însă această flexibilitate nu garantează că sistemul înțelege de ce un elev întâmpină dificultăți sau ce tip de explicație i-ar fi util.

Potrivit mărturiilor prezentate, unii copii au avut nevoie de explicații suplimentare, de sprijin individual și de intervenția unui adult capabil să adapteze metoda de predare. Au fost semnalate inclusiv lacune în înțelegerea textului, scrierea de mână și anumite competențe fundamentale.

Supravegherea digitală și protecția vieții private

Articolul descrie instrumente de monitorizare care pot înregistra activitatea pe ecran, utilizarea tastaturii și a mouse-ului și, în anumite configurații, imagini captate prin webcam. Aceste sisteme sunt utilizate pentru identificarea comportamentelor considerate incompatibile cu implicarea în activitățile școlare.

O fostă elevă a relatat că a primit o notificare de monitorizare în timp ce lucra de acasă, în pijama, iar sistemul a surprins-o discutând cu sora sa. Cazul ridică întrebări importante privind proporționalitatea supravegherii, consimțământul și limitele dintre monitorizarea școlară și viața privată.

Diferența dintre promisiunile instituției și dovezile disponibile

Alpha School și susținătorii săi promovează modelul ca pe o posibilă soluție la limitele educației tradiționale, inclusiv la dificultățile de personalizare și la deficitul de profesori.

Totuși, investigația evidențiază trei probleme de validare:

Lipsa verificării independente a rezultatelor: WIRED nu a primit datele solicitate pentru a verifica afirmațiile privind performanțele academice excepționale.

Riscul lacunelor curriculare: unele familii au relatat că, după retragerea copiilor din școală, au descoperit deficiențe în competențe fundamentale. Aceste mărturii sunt relevante, dar nu constituie, singure, o evaluare statistică a întregii instituții.

Dificultatea generalizării rezultatelor: succesul unui sistem pentru unii elevi nu demonstrează că acesta este potrivit pentru toate vârstele, disciplinele și profilurile de învățare.

Citește și: „Micul Einstein” vrea să oprească îmbătrânirea. Geniul de 16 ani a renunțat la fizica cuantică pentru a prelungi viața oamenilor

Cu toate acestea, unii elevi și părinți au apreciat experiența Alpha School. Investigația amintită nu descrie un rezultat uniform, ci o experiență controversată, cu beneficii percepute de unii participanți și efecte negative raportate de alții. Instituția a respins acuzațiile privind maltratarea elevilor și a afirmat că starea de bine a acestora reprezintă o prioritate.

Experiența Alpha School ilustrează atât potențialul, cât și riscurile unui model educațional în care Inteligența Artificială preia o parte semnificativă a activității de predare.