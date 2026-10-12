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Profesorii ar putea avea voie să intervină fizic împotriva elevilor indisciplinați. Țara europeană care vrea să schimbe legea

O țară europeană vrea să schimbe regulile din școli și să le permită profesorilor să intervină fizic în cazul elevilor indisciplinați. Propunerea a stârnit interes și readuce în discuție limitele autorității cadrelor didactice și măsurile care pot fi luate pentru a menține disciplina în clasă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 14:03 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 14:23
Profesorii ar putea avea voie să intervină fizic împotriva elevilor indisciplinați | Profimediaimages.ro
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Pe data de 8 octombrie 2026, Guvernul Danemarcei a prezentat un proiect de lege care ar permite profesorilor să intervină fizic în anumite situații conflictuale din școli. Inițiativa a fost înaintată Parlamentului de ministrul Educației, Magnus Heunicke, și urmărește să stabilească reguli clare pentru cazurile în care elevii devin violenți sau pun în pericol siguranța celor din jur, notează www.uvm.dk.

Danemarca vrea să le permită profesorilor să intervină fizic în cazul elevilor indisciplinați. Ce prevede proiectul de lege

Potrivit Ministerului Educației din Danemarca, profesorii ar putea interveni atunci când un elev agresează o altă persoană, distruge bunuri, își pune propria siguranță în pericol sau îi împiedică pe ceilalți colegi să participe la ore. Măsurile ar putea viza și alte situații conflictuale, inclusiv cele care implică agresiuni psihologice.

Totuși, intervențiile nu ar putea fi făcute fără limite. Fiecare caz ar urma să fie analizat în funcție de circumstanțe, iar măsurile luate ar trebui să fie justificate de situația concretă.

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Deocamdată, propunerea nu a fost adoptată. Proiectul se află în procedură legislativă, iar regulile finale vor depinde de forma în care va fi aprobată legea, scrie ⁠www.uvm.dk.

Profesorii nu vor putea folosi forța după bunul plac. Ce limite prevede proiectul din Danemarca

Proiectul de lege din Danemarca nu le-ar oferi profesorilor libertatea de a folosi forța după bunul plac. Intervenția fizică ar trebui să fie o ultimă soluție, folosită doar atunci când situația o impune. În cazurile mai puțin grave, cadrele didactice ar trebui să încerce mai întâi să rezolve conflictul prin dialog și metode educaționale.

De asemenea, orice intervenție ar trebui să fie proporțională cu gravitatea situației și să dureze cât mai puțin. Măsura nu ar permite pedepsele corporale și nici lovirea elevilor pentru a-i disciplina. Autoritățile daneze subliniază că intervenția fizică nu trebuie să înlocuiască sprijinul oferit copiilor și activitatea pedagogică.

De ce vrea Danemarca să schimbe legea. Violența din școli, un motiv de îngrijorare

Guvernul danez vrea să schimbe regulile din școli pe fondul îngrijorărilor legate de violența dintre elevi și de agresiunile asupra profesorilor. Datele prezentate de Ministerul Educației arată că astfel de incidente sunt prezente în numeroase clase.

Potrivit unei cercetări citate de autorități, 55% dintre clasele analizate au înregistrat episoade de violență între elevi pe parcursul unui an școlar. În clasele primare mici, procentul ajunge la aproximativ 75%. Mai mult, în 36% dintre clase au fost raportate asemenea incidente cel puțin o dată pe lună.

Nici profesorii nu sunt ocoliți de această problemă. Peste un sfert dintre cadrele didactice consideră că manifestările violente și agresive s-au intensificat în ultimii cinci ani. În plus, în aproximativ una din cinci clase au fost raportate cazuri de violență fizică împotriva unui angajat al școlii, într-un singur an școlar.

În acest context, autoritățile daneze vor să stabilească reguli mai clare pentru intervenția profesorilor în situațiile grave, notează www.uvm.dk.

Potrivit cercetării prezentate de autoritățile daneze, 43% dintre profesorii diriginți chestionați consideră că extinderea posibilităților de intervenție fizică i-ar ajuta să gestioneze mai bine viitoarele incidente.

Ce alte măsuri pregătește Danemarca pentru a reduce violența în școli

Pe lângă regulile privind intervenția fizică a profesorilor, guvernul danez pregătește și alte măsuri pentru a preveni violența în școli. Autoritățile vor să aloce mai multe resurse, astfel încât în tot mai multe clase să fie prezenți doi adulți. Aceștia ar putea interveni mai rapid atunci când apar conflicte și ar putea oferi mai mult sprijin elevilor.

Un alt obiectiv este identificarea timpurie a copiilor care au nevoie de ajutor suplimentar.

Ministerul Educației din Danemarca subliniază că școlile trebuie să ofere un mediu sigur atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Astfel, măsurile propuse urmăresc nu doar gestionarea incidentelor, ci și prevenirea lor.

Când ar putea intra în vigoare noile reguli

Proiectul de lege a fost depus oficial în Parlamentul Danemarcei pe 8 octombrie 2026 și este înregistrat cu indicativul L 45, pentru sesiunea parlamentară 2026–2027.

La data de 12 octombrie 2026, propunerea figurează ca fiind depusă, dar nu adoptată. Prin urmare, noile reguli nu sunt încă în vigoare. Acestea vor putea fi aplicate doar după încheierea procedurii legislative și adoptarea proiectului, mai scrie www.uvm.dk.

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