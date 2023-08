Sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2023. Calendarul examenului și cum vor fi corectate lucrările

Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2023 au susținut joi, 17 august, proba obligatorie a profilului. La această sesiune de Bacalaureat s-au înscris 33.900 de candidați, cei mai puțini din ultimii 18 ani.

