Surpriză pentru un elev care a contestat nota la BAC 2023. Luase 7 și a crezut că merită mai mult. Cât a primit după recorectare

Contestațiile au curs după afișarea rezultatelor inițiale la BAC 2023. Nemulțumiți de nota primită, mulți elevi au cerut recorectarea lucrărilor. Unii au făcut chiar mai multe contestații. Pentru câțiva a fost cu noroc, alții s-au ales cu nota micșorată.

Pe 7 iulie 2023, rezultatele finale de la Bacalaureat 2023 au fost afișate. Astfel, elevii care au contestat notele primite au aflat dacă contestația a fost întemeiată sau nu.

Unii dintre ei au primit note mai mari chiar cu 2 puncte, în timp ce altora li s-a micșorat semnificativ rezultatul. Sigur, au existat și tineri a căror note nu s-au schimbat.

Un elev a contestat nota la BAC 2023. Luase 7 și a crezut că merită mai mult. Cât a primit după recorectare

”Au apărut rezultatele finale! Ce diferențe aveți după contestații?”, a vrut să știe un absolvent de liceu. Comentariile au curs în grupul dedicat sesiunii de Bacalaureat 2023.

O elevă, Daniela, le-a mărturisit colegilor că a făcut contestație după ce a primit nota 7 la istorie. După recorectare, a avut o surpriză. Tânăra a reușit să obțină 8.9.

Și alții au avut noroc după ce au contestat rezultatele inițiale. La biologie, Oana a obținut 1.2 puncte în plus. De la 7.20, nota inițială a devenit 8.40.

Nu sunt singurele care au cerut recorectarea lucrărilor la BAC 2023. Nota de la proba scrisă la limba și literatura română, care a fost 5.70, s-a transformat în 6.05 după reevaluare. Și Maria a primit un punct în plus. ”1 punct întreg în plus la română, tot nu știm de ce s-a scăzut”, a punctat ea.

Nu la fel de norocos a fost Anton, căruia i s-a scăzut nota la 3.9. Inițial, profesorii au evaluat lucrarea lui la română la 5.35.

”Menționez ca am scris 5 pagini din care aproximativ 3 doar la subiectul 3, am făcut absolut tot. Într-adevăr scriu mai urat însă după ce m am uitat pe barem și mi am făcut un calcul trebuia sa iau minim 7... Nota mi a fost scăzută cu exact 1.45p.

Dacă era scăzută cu 1.5 lucrarea întra în comisia 3 care ar fi recorectat din nou, dar nu mai am nici o șansă acum.”, și-a exprimat el dezamăgirea pe grupul de Facebook.

Și Florentinei, profesorii care i-au soluționat contestația i-au scăzut 1 punct din nota inițială. Un alt elev, Alexandru, povestește că a contestat atât nota de la română, cât și pe cea de la biologie.

”La română de la 8.80 la 9.55 ,iar la bio de la 9.15 la 9.50.”, a spus el.

