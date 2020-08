A fost o minune Dumnezeiască! Altarul unei biserici ortodoxe din Beirut a rămas intact în urma exploziei care a avut loc în zonă! "Am simțit că este un mesaj de la Dumnezeu "

Preotul este de părere că este o miniune ceea ce s-a întâmplat, considerându-se protejat de Dumnezeu.

"Am părăsit biserica împreună cu copiii mei, cu 12 minute înainte de explozie. Ne îndreptam către casă când s-a întâmplat. Am ajuns acasă, am lăsat copiii acolo și m-am întors la biserică pentru a verifica ce s-a întâmplat.

Când am ajuns, am fost șocat. Puteți vedea imaginile și clipurile video, biserica fusese distrusă.

M-am îndreptat spre altar. Când am intrat în acesta am fost surprins. Altarul era neatins. Puteți vedea fotografiile și video. Sfântul Potir era intact. Puteți vedea Sfânta Biblia, candela cu ulei care nu s-a mișcat. Puteți vedea moaștele Sfinților, instrumentele. Nici sticla nu a fost spartă.

În vremuri de criză, căutăm semne, o lumină în întuneric. Am simțit că este un semn.