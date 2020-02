Un britanic uimește medicina! A infectat cu coronavirus cel puţin zece persoane, dar el s-a "recuperat complet"

El a explicat că a contactat serviciile de sănătate imediat ce a realizat că a fost expus la un caz confirmat de coronavirus. "Am fost sfătuit să merg într-o cameră izolată din spital, în pofida absenţei simptomelor, şi apoi să rămân izolat acasă", a spus el.



"Când diagnosticul a fost confirmat, am fost trimis la o unitate din spital unde am rămas în carantină şi unde mă aflu încă şi, ca măsură de precauţie, familia mea a fost, de asemenea, rugată să rămână izolată", a explicat el.



Supranumit "Super-spreader" (Super-propagatorul) de presa tabloidă britanică, bărbatul este un manager de vânzări în vârstă de 50 de ani, tatăl a doi copii, potrivit The Daily Mail.