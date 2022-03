Amelia, o fetiță din Ucraina, a făcut spectacol într-un buncăr cu interpretarea piesei „Let It Go”. Videoclipul a devenit celebru

Războiul dintre Rusia și Ucraina a făcut multe victime în rândul militarilor, dar a afectat și viața populației ucrainene. Oamenii au fost nevoiți să își părăsească locuințele și să plece cât mai departe de țara în care s-a născut pentru a-și proteja viețile.

Unii ucraineni au ales să se ascundă în cele mai apropiate adăposturi de protecție civilă din Ucraina până se va încheia conflictul dintre cele două state. Aceștia și-au luat cele mai utile lucruri și au fugit din calea războiului în buncăre alături de familie sau alți locuitori ai Ucrainei.

Deși situația este una extrem de dificilă, ucrainenii nu ezită să se bucure de tot ceea ce le oferă timpul petrecut alături de persoanele apropiate sau necunoscuți, iar drept dovadă stă un videoclip cu o fetiță din Ucraina care a devenit celebru pe rețelele sociale într-un timp foarte scurt.

De curând, o micuță ucraineancă a înduioșat inimile internauților cu interpretarea piesei „Let It Go” din desenul animat „Frozen”. Fetița a fost filmată cu telefonul mobil în timp ce cântă una dintre cele mai celebre melodii ale copilăriei, chiar într-un buncăr din Kiev.

Amelia a acaparat atenția oamenilor din buncăr, care nu au privit-o cu multă admirație și dragoste. Vocea micuței a ajuns rapid și la inimile persoanelor de pe rețelele sociale, iar videoclipul a fost distribuit peste tot pe Internet.

Videoclipul a fost publicat pe Twitter de către o persoană care se afla în același buncăr cu micuța artistă. Totodată, momentul emoționant a fost apreciat și vizionat de foarte multe persoane printre care se numără și Idina Menzel.

Actrița americană a distribuit filmulețul cu Amelia pe contul său de Twitter alături de un mesaj de-a dreptul emoționant. Se pare că fetița a reușit să o impresioneze pe celebritate cu vocea sa senzațională.

„Ne vom vedea. Ne vom vedea cu adevărat”, a scris actrița, vizibil emoționată și surprinsă de talentul micuței.

We see you. We really, really see you. 💙💛 https://t.co/Vhln1MjXpX