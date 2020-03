Armata americană a atacat aerian cinci poziţii ale miliţiei irakiene proiraniană Brigăzile Hezbollah în Irak, în urma uciderii a doi americani

Doi militari americani şi un militar britanic au fost ucişi în acest atac - al 22-lea împotriva intereselor americane în Irak de la sfârşitul lui octombrie, care s-a soldat de asemenea cu 14 răniţi americani, britanici, polonezi şi alţii, dintre care cinci se află în stare gravă.

OPRAŢIUNE PUR AMERICANĂ

Un oficial american din regiune a precizat că atacurile ca represalii nu sunt ”o operaţiune a coaliţiei, ci o operaţiune specific americană”.

La Bagdad, oficiali locali în domeniul securităţii au declarat pentru AFP că baze ale Brigăzilor Hezbollah din zona Jorf al-Sakher, în provincia Babilon, situată la marginea de sud a Bagdadului, au fost vizate de cel puţin cinci bombardamente.

