Babasha și-a cumpărat casă în complexul lui Dorian Popa. Cum arată vila în construcții | VIDEO

Babasha a luat o decizie foarte importantă pentru familia lui, mai ales că urmează să devină tată. Tânărul artist și-a achiziționat o vilă de lux chiar în complexul lui Dorian Popa. Iată cum arată casa în construcții.

Babasha se pregătește intens de venirea pe lume a bebelușului său. Mălina se află în ultimul trimestru de sarcina. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodată de când au aflat că vor avea un băiețel, pe care îl așteaptă cu mare nerăbdare.

De când a aflat că familia lui urmează să se mărească, artistul s-a gândit că a venit momentul să se mute într-o casă nouă. Așadar, acesta a luat decizia să apeleze la ajutorul lui Dorian Popa pentru a-și construi locuința pe care și-o dorește, chiar în „Hâtz Residence”.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Dorian Popa le-a dat vestea fanilor săi că noul său vecin va fi chiar Babasha. Mai mult, acesta a publicat în mediul online mai multe imagini cu tânărul cântăreț și vila aflată în construcții.

Babasha și-a cumpărat casă în „Hâtz Residence”. Ce modificări i-a cerut lui Dorian Popa la casă

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Babasha are o carieră de succes în muzică. Tânărul a devenit rapid celebru datorită timbrului său vocal special, dar și colaborării pe care a avut-o cu Coldplay.

Artistul s-a bucurat de o adevărată reușită atunci când a apărut pe scenă alături de Chris Martin, solistul trupei Coldplay. În ciuda situației delicate de la concert, Babasha nu s-a lăsat influențat de reacțiile negative ale fanilor, ci s-a concentrat asupra pasiunii sale: muzica.

De altfel, norocul i-a surâs și din punct de vedere amoros. Mălina a apărut în viața artistului atunci când acesta avea cea mai mare nevoie. Nu a durat mult până când tânărul și-a dat seama că Mălina este sufletul său pereche.

În noiembrie 2024, Babasha și iubita lui au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima oară printr-o postare emoționantă pe contul de Instagram, unde a dezvăluit sexul și numele copilului.

Pentru că Mălina este la un pas să aducă pe lume primul lor copil, cântărețul a hotărât să renunțe la apartamentul în care locuiesc acum și să își cumpere o casă în „Hâtz Residence”. Babasha nu își dorește ceva obișnuit, ci i-a cerut câteva modificări lui Dorian Popa. Acesta vrea un perete de sticlă între dormitor și baie, scări cu leduri pe senzor de mișcare, dar și un loc în care să realizeze content pentru rețelele sociale.

„Cea mai mare fericire mi-a făcut-o. Ne-am văzut la mine acasă, mi-a zis: «Bă, știi foarte bine că-l am pe ăla mic pe drum, nu mai vreau să stau la apartament, vreau să mă mut la casă, îmi place ce faci». Am stat puțin de vorbă, ne-am înțeles, am bătut palma cum se face treaba repede și frumos între băieți”, a spus Dorian Popa într-un material de pe YouTube.

