Așa ar arăta restaurantele, după redeschidere. La aceeași masă, separați de panouri de plexiglas - FOTO

Citește și:

Cum putem steriliza masca de protecție? Ce se întâmplă dacă o pui în cuptorul cu microunde? Temperatura la care „moare” COVID-19 - VIDEO

„Restaurantele, terasele vor fi redeschise de la 1 iunie, urmând ca hotelurile toate să fie redeschise pe 15 iunie. Luăm toate măsurile necesare în așa fel încât pe 15 iunie să fie startul pentru litoral 2020. Noi am cerut mai devreme, am făcut o reevaluare și am hotărât pe 15 iunie”, a spus Murad, președintele Federației Patronatelor din Turism, pentru Antena 3.