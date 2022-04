Cel mai bun prieten al militarilor ucraineni. Cartuș, cățelul care ajută la găsirea proiectilelor neexplodate

La peste 40 de zile de la izbucnirea conflictului din Ucraina, Rusia a început să se retragă din unele orașe invadate, dar asta dezvăluie și dezastrul rămas în urmă. Imaginile au emoționat o lume întreagă, iar în zonele unde s-au dat lupte grele, au rămas în urmă și foarte multe proiectile neexplodate.

Un astfel de exemplu este regiunea Cernihov, unde echipele de geniști sunt responsabile cu găsirea acestor proiectile și cu dezamorsarea lor. Dar munca lor ar fi mult mai grea fără ajutorul lor de nădejde - Cartuș, un câine din rasa jack russel terrier, de doar doi ani, transmite fox5dc.com

Citește și: Zelenski spune că războiul dintre Rusia și Ucraina, ar putea ajunge la un final. „Putem spune că semnalele sunt pozitive”.

Deși este doar la început de „carieră”, el are un job foarte important - își folosește nasul să caute mine, proiectile, bombe și alte dispozitive explozive. Supereroul patruped a fost chiar și filmat în acțiune, iar recent Serviciul de Situații de Urgență al Ucrainei a distribuit un clip din timpul unei astfel de acțiuni.

Potrivit acestora, micul câine militar a ajutat la curățarea a aproape 90 de dispozitive explozive, potrivit unei traduceri în engleză a postării. „Îți mulțumesc, prietene, pentru munca ta neobosită”, au scris oficialii într-o postare pe Facebook.

Între timp, Volodimir Zelenski a ținut un discurs sfâșietor în cadrul Premiilor Grammy și le-a povestit invitaților din cadrul evenimentelor despre situația actuală din Ucraina.

„Muzicienii noştri poartă veste antiglonţ în loc de smoking. Ei cântă pentru răniţii din spitale, chiar şi pentru cei care nu pot să-i audă. Dar muzica se va face auzită în ciuda a tot”, a spus acesta.

De asemenea, el a vorbit și în fața Parlamentului României și a cerut țării noastre să închidă porturile, să oprească tranzitul navelor către Rusia și să înceteze importurile din Rusia. Președintele Ucrainei a făcut o comparație între situația Ucrainei de acum și situația României din 1989.

AntenaPLAY: The secret life of my secretary

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY