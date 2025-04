Georgina Rodriguez, cu un inel spectaculos pe deget, la scurt timp după ce Ronaldo a vorbit despre căsătorie. Cum arată bijuteria

Georgina Rodriguez a postat pe Instagram o imagine cu un inel uriaș, care pare a fi de logodnă – la câteva săptămâni după ce Cristiano Ronaldo a dezvăluit motivul pentru care nu a cerut-o încă în căsătorie.

Partenera lui Ronaldo, în vârstă de 31 de ani, a postat o fotografie cu inelul cu o piatră dreptunghiulară, translucidă. În dreptul imaginii, a scris în arabă: „Și ferește-ne de rău, Amin”.

Georgina Rodriguez a apărut cu un inel spectaculos pe deget

Fraza este tatuată și pe mâna ei, însă în acest context, Georgina ar putea face aluzie la măsurile de securitate sporite care o protejează pe ea și familia ei în Arabia Saudită.

Chiar dacă Georgina a arătat inelul în public, se pare că ea și Cristiano Ronaldo nu sunt logodiți. De altfel, luna trecută, Ronaldo, în vârstă de 40 de ani, a explicat direct motivul pentru care nu s-au căsătorit încă.

Articolul continuă după reclamă

„Îi spun mereu: atunci când simțim acel moment”, a declarat el într-un documentar de pe Netflix. „Așa e cu tot ce facem în viața noastră, iar ea știe la ce mă refer. Poate fi peste un an, poate în șase luni sau chiar într-o lună. Sunt 1000% sigur că se va întâmpla”.

Imaginea poate fi văzută aici.

Cei doi formează un cuplu din 2016 și au împreună două fiice: Alana, în vârstă de șapte ani, și Bella, care are doi ani. Georgina este și mama vitregă pentru ceilalți trei copii ai lui Ronaldo.

În reality show-ul ei, „I Am Georgina”, Rodriguez a povestit că prietenii o tachinează des pe tema căsătoriei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Fac mereu glume despre nuntă. Când e nunta?”, a povestit ea, conform Daily Mail.

„De când a apărut piesa lui Jennifer Lopez, The Ring or When, au început să mi-o cânte. Dar, până la urmă, nu depinde de mine”, a continuat fotomodelul.

Citește și: Copiii lui Cristiano Ronaldo au fost refuzați de conducerea unei prestigioase unități de învățământ. Care a fost motivul

Deși nu a cerut-o în căsătorie, Ronaldo o numește pe Georgina „soția” lui

Chiar dacă nu sunt căsătoriți, Ronaldo s-a referit de multe ori la Georgina ca fiind „soția” lui.

În decembrie, la Globe Soccer Awards 2024 din Dubai, Ronaldo a declarat: „Este o mare plăcere să câștig acest trofeu. Fiul meu cel mare este aici, soția mea, Georgina, este aici”.

Tot „soție” i-a spus și într-un joc de tip Mr. and Mrs. pe canalul său de YouTube, la finalul lunii august. De când Ronaldo joacă pentru Al-Nassr în Arabia Saudită, cei doi locuiesc în capitala Riad.

Georgina și Cristiano, preocupați de siguranța familiei în Arabia Saudită

Publicația malaeziană NST a relatat recent că Ronaldo și Georgina au schimbat mai mulți membri din echipa de pază, inclusiv pe șeful acesteia, din motive de siguranță.

Poliția a intervenit după ce fotbalistul a primit tot mai multe amenințări pe rețelele sociale, iar acesta ar fi principalul motiv pentru care a decis să ia măsuri suplimentare pentru siguranța familiei.

Potrivit Marca, noul șef al securității este Claudio Miguel Vaz, un expert în domeniu. Acesta a lucrat anterior pentru alți fotbaliști portughezi cunoscuți, precum Rafael Leao și Gelson Martins, dar și pentru artiști internaționali de top.

Decizia lui Ronaldo de a-l angaja pe Vaz și de a renunța la foștii săi bodyguarzi nu a fost bine primită de mulți din cercul lui apropiați, notează sursa citată. Există îngrijorări legate de stilul „intimidant și agresiv” al noului bodyguard, care este foarte diferit de abordarea echipei anterioare de securitate.