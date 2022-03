Ce spune Zelenski despre acuzaţiile Rusiei privind pregătirea unor atacuri chimice: „Treceţi la „dechimizarea” Ucrainei?”

"Ce sunt acuzaţiile acestea privind pregătirea unor atacuri chimice? Aţi decis să treceţi la de-chimizarea Ucrainei?", a întrebat el retoric. Referitor la integrarea Ucrainei în UE, Zelenski a spus: "Azi, când văd sprijinul oamenilor din fiecare ţară în pieţele din capitalele europene, ştiu că poporul ucrainean este deja în Uniunea Europeană. Şi politicienii.. sunt sigur că se vor obişnui cu asta".

Ce spune Zelenski despre acuzaţiile Rusiei privind pregătirea unor atacuri chimice

Zelenski a afirmat, joi noaptea, într-un mesaj video postat pe Facebook, că una dintre principalele preocupări ale zilei de joi a fost organizarea coridoarelor umanitare - Sumî, Trosteaneţ, Krasnopillea, Irpin, Bucea, Gostomel, Izium. El a adăugat că joi au fost evacuate aproape 40.000 de persoane care se află în siguranţă în Poltava, Kiev, Cerkasî, Zaporojie, Dnipropetrovsk, Liov.

Preşedintele ucrainean a spus că au fost livrate şi ajutoare umanitare - mâncare şi medicamente.

"Luând în considerare cele două zile anterioare, am evacuat deja prin coridoarele umanitare circa 100.000 de persoane. Dar Mariupol şi Volnovaha rămân complet blocate. Cu toate că am făcut tot ce trebuia pentru funcţionarea coridorului umanitar, trupele ruse nu au încetat focul. Totuşi, am decis să trimit un convoi de camioane la Mariupol, cu mâncare, apă şi medicamente. Le sunt recunoscător şoferilor - oameni curajoşi, care au fost gata să ducă la capăt această misiune. O misiune foarte importantă. Dar invadatorii au început un atac cu tancuri exact în zona unde trebuia să fie acest coridor. Coridorul vieţii. Pentru oamenii din Mariupol. Ei au făcut asta în mod conştient", a afirmat Zelenski.

El a susţinut că trupele ruse au ordin să ţină oraşul Mariupol ostatic, să îl "tortureze" şi să îl bombardeze constant, joi fiind distrus sediul principal al Serviciilor de Urgenţă din regiunea Doneţk. Lângă acea clădire ar fi urmat să se adune oamenii din Mariupol pentru evacuare, a adăugat el.

"Asta este teroare. Teroare evidentă. De la terorişti experimentaţi. Lumea trebuie să ştie asta. Trebuie să recunoască. Avem de-a face cu un stat terorist. Dar orice ar fi, vom încerca", a adăugat Zelenski, menţionând că va continua să încerce să trimită ajutorul necesar oamenilor din Mariupol, potrivit news.ro.

El i-a îndemnat pe toţi cei care pot lua legătura cu oamenii din Mariupol să le spună adevărul, că statul ucrainean este alături de ei şi face tot ce poate pentru a opri "tortura" oraşului.

Zelenski a spus că propaganda Rusiei şi-a intensificat acţiunile, probabil pentru a acoperi "crimele" împotriva Mariupolului, Donbasului, Karkovului.

"Ne acuză - tot pe noi - că am dezvolta aşa-zise arme biologice. Că am pregăti un aşa-zis atac chimic. Asta mă îngrijorează, pentru că ne-am convins în mod repetat: dacă vrei să ştii planurile Rusiei, uită-te de ce îi acuză Rusia pe alţii", a declarat preşedintele ucrainean.

El a afirmat că Rusia a mai făcut astfel de lucruri şi o va mai face, dacă nu este oprită.

"Ei au rupt Moldova de Transnistria, Georgia de Abhazia, Ucraina de Donbas şi Crimeea. Dar dau vina pe noi! (...) Suntem acuzaţi de atacuri asupra aşa-zisei paşnice Rusia. Şi acum ce? Ce sunt acuzaţiile acestea privind pregătirea unor atacuri chimice? Aţi decis să treceţi la de-chimizarea Ucrainei? Folosind amoniac? Folosind fosfor? Ce altceva ne-aţi mai pregătit?", a continuat Zelenski, întrebând, retoric, dacă sunt vizate spitale, biserici sau laboratoarele din Ucraina, "care - majoritatea - au rămas din perioada sovietică şi se ocupă cu ştiinţa obişnuită. Nu tehnologie militară".

El a spus că ucrainenii sunt oameni buni, iar el le este preşedinte şi tată a doi copii.

"Şi nicio armă chimică sau alt tip de armă de distrugere în masă nu a fost dezvoltată pe pământul meu. Toată lumea ştie asta. Voi ştiţi asta", a subliniat Zelenski.

El s-a referit şi la discuţiile privind viitorul Ucrainei în Uniunea Europeană.

"Cred că poporul nostru, statul, armata noastră au făcut totul ca noi să fim bineveniţi acolo. Ca egali. Ca noi să fim invitaţi acolo. Acesta este testul final pentru Europa. Printre liderii statelor sunt cei care ne sprijină. Şi sunt şi cei care se sprijină doar pe ei înşişi. Dar vedem cum naţiunile din toate ţările europene ne tratează. Şi asta este cel mai important. Pentru că ştiu sigur - dacă oamenii ar decide asupra integrării noastre în UE, ei ar alege cu siguranţă poporul ucrainean. Azi, când văd sprijinul oamenilor din fiecare ţară în pieţele din capitalele europene, ştiu că poporul ucrainean este deja în Uniunea Europeană. Şi politicienii.. sunt sigur că se vor obişnui cu asta. De preferat, mai repede", a conchis el.

