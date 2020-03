Exclusiv! Asistentă româncă din Italia: „Se moare pe capete! Suntem trimiși la război, fără arme! Ne refuză testele de COVID-19! O pacientă era să moară în fața mea. Nu voi uita ce a spus!”

„Sunt medic și m-a înhățat coronavirusul! Astea sunt simptomele COVID-19, pe zile! Așa mi-a modificat plămânii! Mi-am gonit familia!” – FOTO

De altfel, acesta nu este singurul caz în care a luat contact cu o persoană depistată cu coronavirus, fără ca ulterior să fie testată pentru COVID-19, în cadrul vreunei anchete epidemiologice.

„Înainte să se declanșeze toată urgența asta, am avut un pacient de 79 de ani care a murit. Am deschis dosarul lui, ne-am uitat pe toate analizele. E foarte mare probabilitatea ca el să fi avut corornavirus. Cert este că trei medici pneumologi depistați pozitiv cu coronavirus, în spital, au avut contact cu pacientul. Medicii sunt trimiși acasă, în izolare”, a mai spus asistenta medicală.

NU li se mai dau măști ce i-ar putea proteja de coronavirus

Românca a mai povestit, pentru a1.ro, că la începutul crizei de coronavirus, ea și colegii ei primeau măști cu filtru, dar în prezent primesc doar măști chirurgicale ce sunt inutile în împieicarea contaminării cu COVID-19.

„La început, ne-au dat dispozitive de siguranță – măști cu filtru. Acum, ne trimit să lucrăm cu măști chirurgicale, care nu îți oferă protecție. Virusul trece oricum.

Cei care lucrează pe secție de coronavirus, sunt îmbrăcați tip scafandru. Eu nu lucrez în secție de coronavirus, dar asta nu înseamnă că nu poți să dai peste pacientul pozitiv. Nu avem măști potrivite”, a mai spus asistenta medicală româncă.

Astfel, românca a subliniat că deși aistenții, la fel ca medicii, au fost aplaudați de italieni, de la balcoane și ferestre, în semn de apreciere pentru eforturile lor, cadrele medicale sunt tratate în bătaie de joc. „Nici nu vedem vreun bănuț în plus pentru riscul la care suntem supuși”, a mai spus ea.

De altfel, românca a bănuit, la un moment dat, că s-a infectat cu coronavirus, când a avut ușoare simptome de răceală.

„Am avut un pic de durere de gât, un pic de tuse... Am trimis un e-mail la asistenta șefă și mi-a răspus: «Dacă nu ai febră, vino la muncă!»”, a mai povestit românca.

„Mor pe capete! Nu e adevărat că sunt numai bătrâni!”

Asistenta medicală româncă a mai povestit că cei care lucrează îndeaproape cu bolnavii de coronavirus sunt înspăimântați.

„Colegii sunt înspăimântați, pentru că văd și tineri care mor pe capete. Nu au ventilatoare. Din spitalul nostru s-au cărat toate ventilatoarele. Toate materialele pentru ventilat pacienții, le-au cărat la Magenta, unde au terapie intensivă și reanimare. Nu e adevărat că sunt numai bătrâni! Sunt și tineri în stare gravă!

Au închis secția de chirurgie și sălile operatorii la noi, pentru că nu mai avem anesteziști. Sunt toți la alte spitale, unde sunt bolnavi cu coronavirus. Când nu e personal pe altă secție, mă duc și acopăr”, a mai spus ea.

Totuși, ei nu îi este teamă. Lucrează de mult timp în domeniul bolilor infecțioase și a trecut și prin epidemia de holeră.

„Nu îmi este teamă, cu toate că am aproape 50 de ani. Am lucrat mult timp în boli infecțioase. coronavirus, față de holera în care am fost când am început să lucrez, în anii 1990, mi se pare pantaloni scurți. Atunci chiar am fost în carantină”, a explicat românca.

Asistenta româncă a mai explicat, pentru a1.ro, că pacienții cu coronavirus din Italia sunt externați imediat ce nu mai prezintă simptome.

„Dacă au avut simptome, dar apoi și-au revenit, sunt trimiși acasă, în izolare, pentru încă 14 zile. Nu poți să ții paturile ocupate. Sistemul sanitar e aproape în colaps”, a explicat ea.

În Italia, au fost raportate aproximativ peste 24.700 de cazuri de coronavirus și peste 1.800 de decese provocate de COVID-19.