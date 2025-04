Exclusiv | Fetele se declară ”CATASTROFALE”, însă vocile lor spun altceva. Cine crede în ele și ce vor să demonstreze la X Factor

Patru fete care au stârnit admirația juriului și a publicului. Iată ce spun despre trupa lor, parcursul în muzică și visurile lor artistice.

Andra Lungu, Andra Sun, Sorina și Ioana formează Catastrofa sau 4STROFA. Fetele i-au încântat pe jurați la audiții și le-au arătat că nu le lipsește Factorul X.

Fetele se declară ”CATASTROFALE”, însă vocile lor spun altceva. Cine crede în ele și ce vor să demonstreze la X Factor

Patru fete cu visuri mărețe vor să scoată tot ce este mai bun din experiența X Factor. Fiecare jurat au avut câte ceva de apreciat la ele și le-au încurajat pe parcursul emisiunii.

„Catastrofa” pare să-i fi impresionat pe jurați. Cum v-ați gândit la un astfel de nume? Este chiar de impact.

Andra L.: Numele „Catastrofa” a venit spontan, inițial ne-am gândit la 4 strofe de la numărul de membri, iar apoi am pronunțat cifra „4” în franceză „quatre” Strofa și a ieșit CATASTROFA care, după cum ați observat ne caracterizează, mai puțin când microfoanele sunt ON și începem să cântăm.

Andra S.: „Catastrofa” a venit pe repede înainte, să zicem așa. Un nume care ne reprezintă caracterele diferite, dar în același timp un nume care nu e chiar în concordanță și în ceea ce privește cântatul. Cu muzica nu suntem catastrofe, ci mai degrabă perfecționiste și cât se poate de profesioniste.

Sorina: Numele cred că ni se potrivește perfect pentru că suntem chiar catastrofale, ideea e că nimeni nu se așteaptă să cântam bine după ce ne aud numele, iar asta conturează foarte bine trupa.

Ioana: Numele a fost o alegere spontană, a trebuit să ne gândim la ceva care să fie reținut de lume și să ne definească din perspectiva comportamentului, pentru că suntem “Catastrofe”, dar acest lucru se anulează când vine vorba de cântat, nu se așteaptă nimeni să cântăm așa bine din cauza caracterului nostru destul de haotic și amuzant.

Cum considerați că ați crescut pe parcursul emisiunii X Factor? Ce ați învățat de la mentorul vostru?

Andra L.: Pe parcursul emisiunii am simțit că am evoluat din punct de vedere artistic, prezența noastră scenică și cum comunicăm una cu cealaltă în timp ce cântăm s-a îmbunătățit considerabil. Vocal am învățat cum să ne dozăm mai bine vocile astfel încât armoniile să sune „zid”, cum a spus domnul Ștefan Bănică.

De la mentorul nostru Puya am învățat să ne bucurăm cât mai mult de toate experiențele frumoase pe care emisiunea X Factor ni le oferă, să fim cât mai libere pe scenă și să transmitem emoție publicului prin felul nostru de a cânta, făcând fiecare moment ”Catastrofal” în sensul bun al cuvântului.

Andra S.: De-a lungul acestor etape ne-am dezvoltat foarte mult. Am fost nevoite să stăm aproape nonstop în sala de repetiție, ceea ce a fost foarte benefic pentru noi, deoarece ne armonizăm din ce în ce mai bine. De la mentorul nostru Puya credem că am învățat să fim mai relaxate, să avem atitudine și să avem încredere în traiectoria noastră. Este mentorul perfect pentru noi.

Sorina: Am crescut frumos pe parcursul emisiunii, evoluând, învățând una de la cealaltă. Mentorul nostru Puya ne-a ajutat foarte mult la alegerea pieselor și cred că am invățat de la el cum să definim mai bine, să scoatem în evidență stilul nostru muzical.

Ioana: Evoluția noastră pe parcursul concursului a fost deosebită, formarea noastră a luat loc la preselecții. Nu eram obișnuite să cântăm în formula asta, dar experiența la X Factor ne-a apropiat mult mai mult decât eram înainte și ne-a provocat să fim cele mai bune versiuni ale noastre și solo, dar mai ales în grup.

Ce piese ați face cu fiecare dintre jurați și de ce?

Andra L.: Piesele pe care și-ar pune catastrofele puțin amprenta de la fiecare jurat sunt: Marius Moga „Sus pe toc” - este una dintre piesele care ne reprezintă într-o oarecare măsură; Puya „V.I.P.” - fiindcă descrie cum societatea apreciază mai mult aparențele decât substanța, iar noi vrem să fim recunoscute prin muncă și autenticitatea pe care o arătăm publicului, pe langa vibe-ul nostru bun și contagios; Delia „Să-mi cânți” - este o piesă care transmite multă emoție și o îndrăgim mult; Ștefan Bănică „Veta” - am avut o perioadă când nu am mai putut să ne-o scoatem din cap.

Sorina: Haha, păi cred că dacă ar fi să fac o piesă cu domnul Marius Moga aș face chiar piesa lui „Pe barba mea”... Mă caracterizează mult mesajul piesei. Cu Ștefan Bănică aș face un remake la „VETAAA”, chiar cred că ar avea mare succes. Cu Delia cred că o piesă de suflet, e genul de artist care transmite foarte mult, iar cu Puya cu siguranță aș scoate „STRIGĂ” 2, e piesa copilăriei mele și a avut un impact foarte puternic asupra oamenilor.

Ioana: Piesele pe care le-aș propune fetelor să le facem de la fiecare jurat ar fi: Ștefan Bănică „Cine stă la masa mea” - cred că ar suna super pe 4 voci; Marius Moga „Tot mai sus” - mesajul este unul care cred că ni s-ar potrivi; Delia „Între noi” - este o piesă dragă nouă; Puya „Americandrim” - piesa asta reprezintă foarte bine parcursul nostru la X Factor.

Cine vă sprijină pasiunea pentru muzică?

Andra L.: Persoana care ne-a sprijinit încă din prima zi de când s-a înființat această trupă este AVA, mentorul care s-a asigurat ca fiecare moment al Catastrofelor să fie unul extraordinar, de neuitat și să rămână în inimile oamenilor. Nu putem să exprimăm în cuvinte recunoștința pe care o avem pentru ea. Fiecare oră de repetiție, fiecare greșeală, stres sau nesiguranță le-a transformat în PERFECȚIUNE. Îi mulțumim enorm pentru tot ce a făcut, ce face și ce va face în continuare pentru noi, fiindcă trupa 4Strofa/Catastrofa abia acum începe să se facă auzită și are multe de arătat!!!

Andra S.: Pasiunea noastră pentru muzică este susținută și de familie, și de prieteni, dar omul care are cel mai mare impact asupra noastră este mentorul nostru, Ava. Ea ne susține mereu și în fiecare zi învățăm ceva nou de la ea.

Sorina: Pasiunea pentru muzică este sprijinită de mentorul noastru, Ava! De la care am avut mereu câte ceva de învățat. A fost răbdătoare... Pentru asta îi mulțumim!

Ioana: Persoana care ne-a sprijinit MEREU a fost AVA, ne este mentor și a avut grijă ca fiecare apariție pe care am avut-o să fie cea mai bună! Nu cred ca putem explica în cuvinte recunoștința și mulțumirile pe care le avem pentru ea!

