Desfigurate în bătaie, pentru că nu au vrut să facă amor cu un grup de băieți într-un autobuz. Agresorii au mărturisit tot: „

După ce au fost refuzați, tinerii au început să arunce cu ce nimereau în cele două.

„Următorul lucru pe care mi-l amintesc este Cristina, în mijlocul lor, fiind lovită cu pumnii și picioarele. Nu am avut timp să procesez imaginea, am reacționat, pur și simplu. M-am aruncat spre ei și am încercat să o trag din mâinile lor. Au început să dea în mine. Habar n-am dacă am leșinat sau nu în timpul bătăii. Simțeam cum mi se scurgea sângele pe față. Sub mine, pe podea, începuse să se formeze o baltă de sânge”, a continuat femeia.