Nora, Alina și Valentin, ultim omagiu pentru Andrei Perneș. Foștii concurenți și-au găsit cu greu cuvintele | VIDEO

Scene sfâșietoare la înmormântarea lui Andrei Perneș. Foștii concurenți Mireasa au vorbit îngenuncheați de durere. Ce declarații tulburătoare au făcut!

Au fost clipe cumplite pentru familia și pentru apropiații lui Perneș atunci când l-au condus pe ultimul drum. Părinții, sora lui și cele două foste partenere de viață din ultimii ani nu s-au dezlipit de la căpătâiul lui și au vegheat în lacrimi până în ultimele momente, iar durerea lor nu a cunoscut margini.

Profund îndurerați, prietenii și cei care l-au iubit pe fostul concurent de la Mireasa au adus coroane de flori și și-au luat rămas-bun cu multă durere în suflet, rememorând momentele frumoase petrecute împreună de-a lungul timpului.

Citește și: Ce au scris pe coroane Sabrina, fosta soție a lui Andrei Perneș, și fosta iubită a acestuia, Ancuța: „Dincolo de...”

Scene sfâșietoare la înmormântarea lui Andrei Perneș! Foștii concurenți Mireasa au vorbit îngenuncheați de durere

Articolul continuă după reclamă

La înmormântarea lui Andrei Perneș au participat și foști concurenți de la Mireasa din diferite sezoane, care au venit să îi aducă un ultim omagiu bunului lor prieten. Printre aceștia se numără și Radu Constantin, Karina Alexandra, Nora Balazs, Alina și Valentin Lupăștean, Hatice și Mihai Grosu.

„Este o pierdere destul de mare atât pentru familia lui Andrei Perneș, cât și pentru noi, prietenii, colegii de emisiune. Ne pare rău pentru acest incident care ne-a lăsat un gol și o durere mare în suflet și cu siguranță nu doar nouă, oamenilor prezenți la ultimul lui drum în această viață, ci și oamenilor din spatele camerelor care l-au susținut, l-au iubit pentrubăiatul care a fost și... este o mare durere și sunt foarte emoționat. Am venit cu sufletul încât să reușesc să îi fiu alături în acest moment de rămas-bun de pe această lume. Cu toții ne rugam ca Andrei să aibă o odihnă liniștită și Dumnezeu să îl ocrotească acolo unde s-a dus” a declarat Radu Constantin, câștigătorul sezonului 2 Mireasa, în exclusivitate pentru Antena Stars.

Citește și: Imagini sfâșietoare de la înmormântarea lui Andrei Perneș.Cine sunt foștii concurenți de la Mireasa care îl conduc pe ultimul drum

„Ultima mea conversație cu Andrei Perneș a fost chiar în seara aceea. Mi-a scris să mă întrebe o situație de influencer ce făceam noi și ultimul meu mesaj a fost să mă sune când ajunge acasă. Nu a mai sunat. Nici în momentul de față nu pot să realizez că e posibil așa ceva. O să rămână mereu în mintea noastră și în inimile noastre, o persoană veselă cu simțul umorului foarte bun și mereu ne scotea un zâmbet de pe buze indiferent de situație” au fost cuvintele dureroase și ale Karinei din sezonul 2.

Și Nora Balazs, buna sa prietenă din sezonul 5, a făcut câteva mărturisiri copleșitoare:

„Te rog frumos acolo sus să te uiți la noi, să ai mare grijă de tine, ai fost și vei rămâne un om extraordinar, îți mulțumesc că mi-erai prieten, că mi-ai dat atâtea sfaturi. Ai fost lângă mine în momentele mele cele mai grele și nu o să te uit niciodată și vei rămâne în sufletul meu. Și cum ai zis tu (și acum o să râzi de acolo de sus) << Piticul meu de grădină >> te voi iubi și te iubesc în continuare și odihnește-te în pace!”

În timp ce Nora dezvăluia cu ultimele puteri cuvintele de mai sus, Alina Lupăștean (Hajdeu) a cedat fără să mai poată scoată un cuvânt, urmând ca Valentin să preia cuvântul: „Îmi pare rău că ultimele dăți când am ajuns în Cluj nu am mai avut ocazia să ne vedem și își urez drum lin spre cer și roagă-te pentru părinții tăi și pentru durerea lor”.

„Drum lin către îngeri și să ne vegheze de acolo de sus, dar mai ales pe familia lui. Nici nu știu ce să spun, nu este un moment atât de ok să ne întâlnim cu toții la asemenea eveniment, dar să îi spunem doar să fie acolo sus bine și să ne vegheze pe toți, mai ales pe cei care fac parte din familia lui ” au spus și Hatice și Mihai Grosu din sezonul 7 al emisiunii Mireasa.

Ulterior, și Alina Lupăștean (Hajdeu) și-a găsit cuvintele și a vrut să facă următoarele declarații extrem de emoționante:

„Nici nu știu ce să spun... știu că ultima dată când am venit în Cluj chiar m-am supărat pe Valentin că de fiecare dată veneam aici și îl căuta și am fost un pic geloasă, iar când am aflat asta m-am simțit atât de prost că nu am ieșit mai mult cu el și am răsfoit amintirile noastre din emisiune, iar acolo chiar am realizat că practic din sezonul nostru el a fost primul prieten pe care eu l-am avut și primul nostru prieten de cuplu”.

Durerea nemărginită și-a pus amprenta atât asupra tuturor celor care l-au cunoscut pe Andrei Perneș, cât și a celor care l-au urmărit cu mult drag în emisiunea Mireasa, cât și în online după participarea lui la emisiunea.

Vestea că fostul concurent a murit a venit cu un trăznet pentru toți apropiații, iar părerile de rău și mesajele de condoleanțe curg în continuare în mediul online fără oprire pentru cel care a adus doar multe bucurie și fericire pe chipul oamenilor din întreaga țară.

Drum lin către îngeri, Andrei Perneș!

Iată momentul video aici!

Citește și: Mesajele Sabrinei după ce Andrei Perneș a murit. Ce cuvinte a avut fosta soție