Marius Gabriel Mitran e concurentul care și-a dat demisia, totul pentru a putea urca pe scena X Factor. Ce a recunoscut

În ediția 5 a emisiunii X Factor, Marius Gabriel Mitran și-a făcut curaj și a apărut în fața juraților pentru a demonstra tuturor cât de mult iubește muzica. Pentru asta, el a ajuns chiar să își dea demisia și să renunțe astfel la locul de muncă pe care îl avea.

Noul sezon al emisiunii X Factor aduce povești de viață emoționante și concurenți din toate colțurile țării, dornici să se afirme și să își demonstreze dragostea pentru muzică și talentul muzical. Printre ei s-a numărat și Marius Gabriel Mitran, un tânăr care a avut curajul de a-și da demisia, totul pentru a putea urca pe scena X Factor, în ediția 5 din 23 februarie 2025.

„Mă numesc Mitran Marius Gabriel, sunt din București și am lucrat ca registrator medical la un spital. Acum sunt șomer, da. Pentru a veni la X Factor am decis să îmi dau demisia și să încerc să îmi dau o șansă mie și să îmi încerc norocul. Părinții mei, când au auzit că îmi dau demisia, efectiv nu au fost de acord și au fost împotriva mea. Mi-au zis că sunt nebun și că nu știu să îmi gestionez viața și că ar trebui să ascult totuși de ei. Și eu nu prea am ascultat de ei, nu. Am vrut să risc”, a dezvăluit concurentul, în timp ce savura niște chipsuri delicioase de la Kaufland.

„Locuiesc într-un cămin, stau cu încă un prieten, un coleg. Și el tot muzică face, este la Conservator. Practic, ne-am regăsit cu muzica, amândoi avem aceeași pasiune. Învățăm unul de la altul. Am avut momente în care am vrut să mă las. Profesoara de canto mi-a zis asta, că ar trebui să mă las. Am făcut mai multe ore de studiu, apoi și-a dat și ea seama că am voce, că am o înclinație spre chestia asta și un talent neșlefuit”, a mai completat tânărul, la testimonial, având ceva emoții.

„Mi-am dorit foarte mult să particip, încă de când eram în liceu, și am zis să îmi fac curaj anul acesta. Mi-am dorit mult să fac o carieră. Acum nu mai muncesc, eu sunt șomer. Am fost registrator medical la un spital”,

Juriul i-a urat succes, iar concurentul și-a luat inima în dinți și a început să cânte piesa „Blinding Lights” a celebrului The Weeknd.

