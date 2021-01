Donald Trump, printre palmieri după plecarea de la Casa Albă. Cum arată Mar-a-Lago, clubul în care s-a instalat fostul președinte

Donald și Melania Trump s-au instalat în luxosul club privat din Palm Beach, pe care l-au transformat în reședință fiscală acum câteva luni. Totuși, Trump ar putea întâmpina dificultăți în ceea ce privește șederea permanentă în ceea ce ce el a denumit „Casa Albă de iarnă”. În luna decembrie, vecinii au trimis o scrisoare către primarul din Palm Beach și către Serviciul Secret pentru a aminti că fostul președinte a semnat în anul 1993 un acord prin care a promis că nu va sta mai mult de 21 de zile pe an în Mar-a-Lago și niciodată mai mult de 7 zile consecutive., potrivit Washington Post. În 1993, din considerente fiscale, Trump a decis modificarea statutului reședinței în club privat. Donald Trump este un vecin deranjatnt pentru localnici, printre gesturile neplăcute făcute de fostul președinte fiind construirea unui heliport. Rmâne de văzut dacă Donald Trump va putea modifica actele juridice și dacă se va putea bucura permanent de liniștea și palmierii din Mar-a-Lago.

Donald Trump a plecat de la Casa Albă spunând: „Ne vom întoarce într-un fel sau altul” și nu a respectat ceremonia d epredare a ștafetei, considerând că a existat o fraudă a voturilor, iar pierderea lui nu este una corectă.

În același timp, Joe și Jill Biden au fost felicitați în cadul ceremoniei de învestire, iar noul președinte a depus jurământul.

Joe Biden a depus jurământul de președinte al SUA

„Este ziua Americii, este ziua democrației, este ziua speranței. Azi sărbătorim nu triumful unui candidat, ci triumful unei cauze, cauza democrației. Suntem o națiune măreață, suntem oameni buni. Am ajuns atât de departe, dar mai avem mult de mers. Avem multe de făcut, avem multe de reparat, avem multe de vindecat. Am aflat iar că democrația este prețioasă. Democrația este fragilă iar în acest moment democrația a învins. Acum, pe acest teren, unde acum câteva zile violența a încercat să afecteze chiar fundația Capitoliului, ne reunim ca o singură națiune, indivizibilă, pentru a efectua transferul pașnic, al puterii așa cum am făcut timp de mai mult de două sute de ani. Aşa ceva nu se va mai întâmpla niciodată. Niciodată! Voi fi un preşedinte pentru toţi americanii. Sunt vremuri care ne pun la încercare. Am avut de-a face cu un atac la democrație, un virus, cu creșterea inegalității, cu rasism sisemic, dar vom face față tuturor obstacolelor. Ne vom ridica la înălțimea provocărilor!”, a spus Joe Biden după ce a depus jurământul de învestire.