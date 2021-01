Fostul Președinte al SUA, Barack Obama, surprins la plajă. Cum arată când renunță la ținutele elegante

Se pare că Barack Obama s-a îndrăgostit de o producție românească din anul 2020, pe care o recomandă cu cel mai mare drag. Recent, fostul Președinte al Statelor Unite ale Americii a publicat pe rețelele de socializare o listă cu 14 filme pe care le apreciază și le preferă, printre ele se numără și un film românesc.

Barack Obama a mărturisit că filmele lui preferate: Ma Rainey's Black Bottom, Beanpole, Lovers Rock, Soul, Bacurau, Nomadland, Mank, Martin Eden, Let Him Go, Time, Boys State, Selah and the Spades, Crip Camp și producția românescă Colectiv.

Se pare că povestea dramatică a filmului Colectiv l-a surprins pe fostul Președinte al Statelor Unite ale Americii, care a ajuns să îl recomande prietenilor săi din mediul online.

"Ca toți ceilalți, am fost blocați anul acesta în casă foarte mult timp și am putut viziona o serie de filme și seriale. Vă prezint o listă cu toate filmele de care m-am bucurat anul acesta, indiferent de genul lor.", a spus Barack Obama.

Colectiv, filmul românesc care a impresionat peste hotare

Producția Colectiv este un film documentar din 2020, care a fost regizat de către Alexander Nanau. În centru atenției sunt niște jurnaliști, care investighează corupția din sistemul de sănătate românesc, după marea tragedie de la clubul Colectiv, unde au murit 64 de oameni.

Filmul a fost lansat în România pe 28 februarie 2020, iar în alte tări, precum Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, pe 20 noiembrie 2020.