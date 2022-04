Hackerii Anonymous au dezvăluit cine este „măcelarul din Bucha”, persoana care e responabilă pentru masacrarea a sute de civili

Grupul de hackeri „Anonymous Operation”, ce poartă un război virtual cu Rusia din momentul în care aceștia au invadat Ucraina au dezvăluit identitatea și informații personale cu rușii care au ucis și violat persoane.

„Locotenent-colonelul Omurbekov Azatbek Asanbekovici, unitatea militară 51460, comandantul celei de-a 64-a brigăzi de puști motorizate (Habarovsk) este responsabil pentru masacrul din Bucha”, a fost mesajul publicat de Anonymous, potrivit libertatea.ro.

Lieutenant Colonel Omurbekov Azatbek Asanbekovich, military unit 51460, brigade commander of the 64th separate motorized rifle brigade (Khabarovsk Territory) is responsible for the massacre in #Bucha. #BuchaGenocide #BuchaMassacre



