I-a dat profesorului o foaie goală și a primit nota 10! Ce a oferit în schimbul punctajului maxim este incredibil! „Am sperat ca nimeni să nu mai aibă această idee”

O studentă din Japonia a obținut nota 10, deși i-a dat unui profesor o foaie goală. Cadrul didactic a luat decizia de a-i oferi punctaj maxim tinerei dintr-un motiv incredibil.

Mai exact, Eimi Haga, o studentă în vârstă de 19 ani la Universitatea Mie din Japonia, a avut de scris, la un curs de istorie a luptătorilor ninja, despre o vizită la Muzeul Ninja din Igaryu. Profesorul le-a spus ei și colegilor ei că le va da notă mare pentru creativitate.

Tânăra a avut o idee strălucită și i-a dat profesorului o foaie ce la prima vedere părea goală, alături de un bilețel cu o instrucțiune importantă: „Încălziți hârtia!”.

Eimi Haga a folosit o tehnică a luptătorilor ninja, numită „aburidashi”. A petrecut mai multe ore ca să zdrobească boabe de soia pe care apoi le-a pus la macerat, astfel încât să obțină cerneală „invizibilă”.

„E ceva ce am învățat dintr-o carte pe care am citit-o când eram mică. Am sperat să nu aibă altcineva aceeași idee”, a spus Eimi Haga.

Astfel, ca să descopere textul scris de Eimi Haga, profesorul a trebuit să încălzească coala de hârtie pe aragaz.

„I-am dat cea mai mare notă, fără să ezit, chiar dacă nu am citit textul până la final deoarece am zis că nu ar trebui să încălzesc anumite părți din hârtie, în cazul în care presa va descoperi acest lucru și vrea să facă o fotografie”, a spus profesorul studentei.

Eimi Haga a mărturisit că a devenit fascinată de istoria luptătorilor ninja, care erau agenți sub acoperire și asasini în Japonia medievală, după ce a urmărit încă din copilărie desene animate cu aceste personaje la televizor.